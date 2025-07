Parolin: Reconocer el Estado de Palestina es la solución

El Secretario de Estado del Vaticano, en una conversación con periodistas en el marco del Jubileo de los Influencers, enfatizó la importancia de reconocer a los dos Estados, Israel y Palestina, "que conviven, de forma autónoma, pero también en cooperación y seguridad". También reflexionó sobre la solución del conflicto en Ucrania, las relaciones con el Patriarcado de Moscú y el dolor del ataque a una iglesia católica en la República Democrática del Congo.

Giada Aquilino - Ciudad del Vaticano

La Santa Sede ya lo ha reconocido desde hace tiempo. Tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron sobre el Estado de Palestina, que Francia reconocerá en septiembre durante la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el tema resurgió en palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Presionado por la prensa en el marco de un evento con motivo del Jubileo de los Influencers, el cardenal enfatizó que «la solución es el reconocimiento de dos Estados que convivan, de forma autónoma, pero también en cooperación y seguridad». En respuesta a una pregunta sobre las afirmaciones de quienes consideran «prematuro» reconocer el Estado de Palestina, el cardenal declaró: «¿Por qué prematuro? En nuestra opinión, la solución reside en el diálogo directo entre ambas partes con vistas a establecer dos Estados autónomos».

Por supuesto, observó, «se está volviendo cada vez más difícil, también debido a la situación que ha surgido y sigue surgiendo en Cisjordania» con respecto a los asentamientos israelíes en esos territorios: «Esto ciertamente no favorece, desde un punto de vista práctico, el establecimiento del Estado de Palestina». De ahí la esperanza de que las reuniones en Nueva York, hoy y mañana, con motivo de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados den frutos. Conviene recordar que la Santa Sede ya firmó un primer acuerdo básico con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) hace 25 años. Posteriormente, hace diez años, firmó un Acuerdo Global con el Estado de Palestina, que entró en vigor en enero de 2016.

Ataque a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza

En cuanto a la investigación del ataque israelí del 17 de julio contra la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza —cuyos hallazgos iniciales indican que el disparo contra el edificio, que causó tres muertos y diez heridos, no solo fue accidental, sino que no se debió a un error humano, sino a un fallo del proyectil o del mecanismo de la pieza de artillería que lo lanzó—, el cardenal Parolin también declaró que carecía de "elementos adicionales para hacer una evaluación diferente. No pudimos realizar una investigación independiente. Aceptamos como válidas las conclusiones del ejército y el gobierno israelíes, insistiendo precisamente en que sean cautelosos, porque —añadió— la impresión es que estos errores se repiten con frecuencia. Se debe prestar especial atención a evitar que los lugares de culto y las instituciones humanitarias vuelvan a ser víctimas de la violencia", continuó el Secretario de Estado. "Corresponde a Israel encontrar la manera de garantizar que estos errores no se repitan". Creo que si se quiere, se puede encontrar la manera.

También enfatizó la gravedad de la crisis en Gaza y la necesidad de ayuda humanitaria: «Espero que llegue, porque la situación es insostenible. Y, en verdad, como informan muchas agencias internacionales allí, una nueva arma ahora es la hambruna y la escasez de alimentos».

Una mediación entre Rusia y Ucrania

Respecto al otro frente de guerra y a una reunión de mediación y paz entre Rusia y Ucrania, Parolin declaró que no cree que "se pueda acusar al Vaticano de no ser neutral. Siempre hemos intentado, sin dejar de decir las cosas como son, estar al lado de ambas partes y, sobre todo, ayudar a encontrar una solución al conflicto".

En respuesta a una pregunta sobre la audiencia del Papa León XIII el pasado sábado en el Vaticano con el Metropolitano Antonij de Volokolamsk, responsable de las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el Secretario de Estado calificó el encuentro de "positivo" porque "es importante hablar entre nosotros, es importante mantener el contacto, y por eso todo esto puede ayudar a reanudar gradualmente las relaciones con el Patriarcado de Moscú de una manera más cordial y constructiva".

Congo devastado por la violencia

El cardenal también reflexionó sobre la "señal peligrosa" para los cristianos que supuso el ataque del fin de semana contra una iglesia católica en Ituri, al este de la República Democrática del Congo, que se cobró decenas de víctimas. El ataque, perpetrado por hombres armados de las Fuerzas de Defensa de la India (ADF), "fuerzas que son prácticamente una expresión de la Yihad Islámica y que se imponen mediante la fuerza y la violencia", se produjo, señaló Parolin, "en una región donde ya existen numerosos conflictos de carácter étnico, cultural y sociopolítico. Añadir el aspecto religioso", reflexionó, "agrava aún más el problema".