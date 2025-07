Nulla osta para la devoción mariana iniciada en el monte Zvir en Eslovaquia

La carta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al arzobispo de Prešov para los católicos de rito bizantino: muchos frutos espirituales en el lugar de las presuntas apariciones de María que habrían tenido lugar entre 1990 y 1995 en las cercanías del pequeño pueblo de Litmanová.

Continúa la labor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que gracias a las nuevas normas publicadas el año pasado ha podido dar el visto bueno (nihil obstat) tras evaluar los frutos espirituales relacionados con las supuestas apariciones marianas que habrían tenido lugar entre 1990 y 1995 en Litmanová, en el monte Zvir, en Eslovaquia. La carta del cardenal prefecto Víctor Manuel Fernández está dirigida al arzobispo de Prešov para los católicos de rito bizantino, Jonáš Jozef Maxim.

Considerando la solicitud del obispo, quien cita las innumerables «confesiones sinceras y profundas» y las conversiones, y aprecia «los muchos frutos espirituales obtenidos por los peregrinos que no dejan de frecuentar el lugar» a pesar de que el supuesto fenómeno concluyó hace treinta años, el Dicasterio ha analizado los mensajes relacionados. Estos contienen «preciosas invitaciones a la conversión»: «Dejad que Jesús os libere... Y no permitáis que vuestro Enemigo limite vuestra libertad, por la que Jesús derramó tanta sangre». La Virgen María se presenta como «feliz» e invita a encontrar el verdadero camino de la felicidad en el reconocimiento de ser amados incondicionalmente: «Os amo tal como sois... Quiero que seáis felices, pero este mundo no os hará felices».

Varios mensajes animan a las personas mostrando que el camino del Evangelio no es complicado: «Él os quiere cada vez más sencillos». Encontrar la alegría y la paz en el Señor nos hace capaces de dar testimonio y difundir la paz. Los mensajes postulan también la necesidad de una respuesta y de una implicación en la iniciativa del Señor, imitando a Cristo que se entrega por amor. Amar a los hermanos se convierte en la síntesis de nuestra respuesta y nuestra realización.

En la carta, el cardenal Fernández reconoce que un número limitado de mensajes presenta pasajes con «algunas ambigüedades y aspectos poco claros», pero teniendo en cuenta lo ya afirmado por la Comisión Doctrinal sobre el caso en un informe de 2011, se considera que se deben a la interpretación interior de las supuestas videntes. De hecho, estos pocos mensajes no se presentan como locuciones, sino como experiencias interiores: quienes las viven intentan traducirlas en palabras que, sin embargo, resultan inevitablemente imprecisas. Por esta razón, se invita al obispo a publicar una recopilación «que excluya aquellas pocas afirmaciones que pueden llevar a confusión y perturbar la fe de los sencillos».

El Dicasterio reitera que el nihil obstat no implica el reconocimiento de la autenticidad sobrenatural de las supuestas apariciones, pero «permite, sin embargo, aprobar el culto público y comunicar a los fieles que, si lo desean, pueden acercarse sin riesgo a esta propuesta espiritual».

Las supuestas apariciones comenzaron el 5 de agosto de 1990 a tres kilómetros de Litmanová, un pequeño pueblo de tradición católica bizantina en las montañas del norte de Eslovaquia, y envolvieron a tres niños: Ivetka Korcáková, de 11 años, Katka Ceselkovâ, de 12, y Mitko Ceselka, de 9. La Virgen se presentó con el título de Inmaculada Pureza.