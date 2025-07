Jubileo: nueva estructura de Radio Vaticana en la Plaza de San Pedro

Esta mañana fue inaugurada en transmisión radial en vivo la nueva sede ubicada en el Braccio di Carlo Magno: un espacio de encuentro e información multilingüe para Radio Vaticana, Vatican News, L’Osservatore Romano y Vatican Media.

Daniele Piccini – Ciudad del Vaticano

Será un verdadero taller de comunicación, una vez más al servicio de la esperanza, el espacio que los medios vaticanos han instalado en la Plaza de San Pedro con ocasión del Jubileo. La inauguración se realizó esta mañana, viernes 25 de julio, a las 8:10, con la transmisión en vivo del programa Radio Vaticana con voi, emitido desde la nueva sede ubicada en el Braccio di Carlo Magno. Se trata de una estructura pensada como espacio de encuentro e información multilingüe para el trabajo conjunto de Radio Vaticana, Vatican News, L’Osservatore Romano y Vatican Media.

Un regalo de los "Amigos del Santo Padre"

La iniciativa —pensada para ofrecer un servicio informativo más cercano a los peregrinos del Jubileo, y que también cubrirá en septiembre la canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis— fue posible gracias a las autorizaciones concedidas por el Gobernatorato vaticano y al apoyo económico del grupo de donantes Friends of the Holy Father.

El Prefecto Dr. Paolo Ruffini, el Secretario Monseñor Lucio Adrián Ruiz y el Vicedirector Editorial Alessandro Gisotti.

La esperanza, fuerza que une

La nueva sede es la prueba de que pequeñas chispas pueden encender grandes antorchas de esperanza. “Celebrar un Jubileo de la Esperanza en un momento tan cargado de desesperación por lo que ocurre en el mundo es, de por sí, un mensaje poderoso: la esperanza nunca debe perderse”, afirmó Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, al inaugurar la estructura.

“Nuestra fuerza —añadió Ruffini— no radica en una red perfecta por ser hábiles o fuertes por nosotros mismos. Nuestra fuerza está en una red que no se rompe porque nos mantiene unidos. No solo entre nosotros, sino también con quienes nos escuchan, nos leen, con quienes cada día confían en esta esperanza”.

La Iglesia presente en los espacios de lo humano

“Crear contenidos para la red no significa simplemente producir algo para publicar, sino habitar un espacio real, que forma parte de la vida de todos”, subraya monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. “Estos son espacios nuevos, distintos, pero reales. Forman parte de nuestra vida cotidiana. Y la Iglesia debe estar ahí, simplemente porque donde está el ser humano, ahí también debe estar la Iglesia”.

Narrar el bien que existe

Es justo colocar una luz de esperanza en lo alto, para que ilumine toda la casa y todos puedan verla, y no esconderla bajo un recipiente.

“Es importante contar todas esas realidades positivas que, en silencio, crecen en el mundo y demuestran que la narrativa puede ser distinta a la puramente negativa a la que muchas veces estamos acostumbrados”, explica Massimiliano Menichetti, vicedirector editorial de los medios vaticanos y responsable editorial de Radio Vaticana y Vatican News.

“Lo sabemos bien: los noticieros, los periódicos, los sitios web tienden a inclinarse hacia una narrativa del mal. Nosotros, como medios vaticanos, tenemos la responsabilidad de reafirmar una verdad: que en el mundo, a pesar de todo, el bien prevalece. Y eso —concluye— es lo que tratamos de hacer cada día”.

Massimiliano Menichetti, Vicedirector Editorial de los medios vaticanos.

Al servicio del magisterio a lo largo de los años

Los medios vaticanos, en su relato de la esperanza, se colocan al servicio del Obispo de Roma “en una maravillosa continuidad, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, hasta llegar hoy al Papa León XIV”, señala Alessandro Gisotti, vicedirector editorial de los medios vaticanos.

“Juan Pablo II —continúa— repetía incansablemente a los jóvenes: ‘Ustedes son mi esperanza’. Benedicto XVI, por su parte, lo demostró de inmediato: su primer viaje apostólico fue a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, en su Alemania natal, donde renovó esta confianza en los jóvenes como protagonistas del futuro. El Papa Francisco, lo recordamos bien, en su primer Domingo de Ramos tras la elección, dijo a los jóvenes: ‘No se dejen robar la esperanza’”.

Un testimonio que ha recogido plenamente el Papa León XIV. “A tan solo tres meses del inicio de su pontificado, ya tendrá la oportunidad de encontrarse con los jóvenes de todo el mundo, un hermoso signo de esta misma confianza que no cambia. Sí —concluye Gisotti—, todavía necesitamos a los jóvenes, a las centinelas del amanecer que velan y custodian la esperanza”.

Alessandro Gisotti, Vicedirector Editorial de los medios vaticanos.