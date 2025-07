La Iglesia prepara su primer Jubileo para influencers católicos

Roma reunirá el 28 y 29 de julio a miles de evangelizadores digitales de todo el mundo, en un histórico encuentro presencial y virtual que contará con momentos de oración, formación y fraternidad.

Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano

Por primera vez en su historia, la Iglesia católica celebrará un evento jubilar en el marco de un Año Santo que está dedicado especialmente a los misioneros digitales y a los influencers católicos, reconociendo formalmente el entorno virtual como un auténtico campo de misión. Se llevará a cabo en Roma los días 28 y 29 de julio de 2025, coincidiendo con las dos primeras jornadas del Jubileo de los Jóvenes. De hecho, varios de los jóvenes que evangelizan en redes sociales participarán activamente en ambas celebraciones.

El inédito encuentro, organizado por el Dicasterio para la Comunicación, reunirá a cerca de mil misioneros digitales de distintas partes del mundo, con una notable representación de América Latina, el Caribe y España. Todos ellos comparten la alegría del Evangelio a través de redes sociales, plataformas de video, blogs y aplicaciones, contribuyendo a una presencia evangelizadora creativa, cercana y comprometida en el continente digital.

Para quienes no puedan viajar a la Ciudad Eterna, se han programado eventos virtuales en simultáneo, accesibles mediante registro en el sitio oficial www.digitalismissio.org. Esto permitirá que muchas otras personas puedan participar desde sus propios lugares de misión.

Las inscripciones presenciales ya han sido cerradas, pero sigue siendo posible unirse en modalidad en línea, a través del mismo sitio. Además, los dos principales momentos formativos del Jubileo serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube del proyecto "La Iglesia Te Escucha".

Esta iniciativa nació por convocatoria del Papa Francisco en el marco del Sínodo de la Sinodalidad (2021–2024), con el objetivo de llevar la evangelización también al entorno digital, sin excluir a nadie del proceso sinodal. Es una expresión clara de una Iglesia en salida, que se atreve a llegar hasta las periferias existenciales del mundo.

Tres ejes: espiritualidad, formación y celebración

El programa del Jubileo se organiza en torno a tres grandes momentos que marcan el ritmo del encuentro. En primer lugar, habrá una fase espiritual, centrada en el paso por la Puerta Santa, signo característico de todo Año Santo y expresión del deseo de renovación interior y apertura a la gracia.

Luego, se desarrollará una fase formativa, compuesta por ponencias, talleres y testimonios en el Auditorium Conciliazione que ofrecerán herramientas para el crecimiento pastoral en el mundo digital, así como espacios de reflexión compartida. Finalmente, tendrá lugar una fase celebrativa, concebida como un festival en Piazza Risorgimento que destacará el arte, la música y la creatividad como lenguajes vivos de evangelización y comunión en el "continente digital". Ambos sitios se encuentran cerca de la Plaza de San Pedro.

Evangelizar con compasión en las redes

Este Jubileo responde al llamado del Papa Francisco a “samaritanear” el ambiente digital. Con esta expresión, el Pontífice invitaba a habitar las redes sociales con compasión, humanidad y cercanía. No se trata solo de una presencia funcional o técnica, sino de cultivar una pastoral de la esperanza, que sepa dialogar con los lenguajes y dinámicas propias del entorno virtual. Asimismo, la exhortación a construir una "comunicación capaz de escucha, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz" y de "desarmar las palabras" también ha sido remarcada por el Papa León XIV desde su primer encuentro con los profesionales de la comunicación.

La iniciativa también da continuidad al primer encuentro global de evangelizadores digitales, celebrado durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en 2023, donde nació una red internacional que ahora se fortalece y proyecta hacia el futuro con esta convocatoria jubilar.

Recursos para preparar el corazón

En los próximos días, el sitio oficial del Jubileo pondrá a disposición una guía espiritual exclusiva para acompañar interiormente la vivencia del evento. Ya se pueden descargar insumos gráficos y textos promocionales, que ayudan a animar y fortalecer la dimensión misionera, tanto en la Ciudad Eterna como en las periferias digitales del mundo.

Un himno que une voces y culturas

Uno de los momentos destacados de la preparación ha sido la presentación del himno oficial del Jubileo: “Todos”. Se trata de una producción musical colectiva que reúne a artistas católicos de diversos países y lenguas: en español, Aldana Canale, Juan Delgado, Pablo Martínez, Fruto del Madero y el Padre Jota; en francés, Praise Louange y Hopen Music; en italiano, Francesco Lorenzi de The Sun; en coreano, Junho Chu; en inglés, Josh Blakesley y Francesca Larosa; y en portugués, el grupo Misionero Shalom.

Himno oficial del Jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos

El título Todos evoca una expresión del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el 3 de agosto de 2023, cuando afirmó con fuerza que “¡en la Iglesia hay lugar para todos, todos, todos!”. El himno recoge ese espíritu inclusivo, sinodal y misionero que anima este Jubileo.

Letra del himno oficial

Open your eyes and see so

many souls around you

상처 입고 우는 이웃들이 당신을 기다려요

Samaritanise! Jésus t’appelle,

aime chacun d’un cœur fidèle

Peregrinos de esperanza misioneros

en el mundo digital

Bringing followers to Jesus

All are welcome in this place

Peregrinos da esperança

missionários para um mundo digital

não há fronteiras nem distâncias

para todos há um lugar.

Ascolta ciò che non si ode,

racconta col cuore che arde.

Uma esperança mais alta há

fogo en teu interior.

Samaritanea, es Jesús que llama a

abrazar a todos con amor.

Peregrinos da esperança

missionários para um mundo digital

Bringing followers to Jesus

All are welcome in this place

Pellegrini di speranza

missionari nel mondo digital

ni frontières ni distance,

chacun ici a sa place

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Peregrinos de esperanza

Misioneros en el mundo digital

não há fronteiras nem distâncias

qui c’è posto anche per te

Pèlerins d’espérance,

missionnaires du monde

digital, ni frontières ni

distance, All are welcome in

this place

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Todos, todos, todos Everyone, everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone