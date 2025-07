Premiación de la primera edición de los Catholic Music Awards

Ya empezó el jubileo de los jóvenes y de los misioneros digitales e influencers y de la mejor manera: presentando la primera edición de Catholic Music Award, una iniciativa de la Fundación Ramón Pané. 1500 participantes en cuatro idiomas: italiano, español, portugués e inglés

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Este domingo se realizó la primera edición de los Catholic Music Awards, una iniciativa lanzada por el presidente de la Fundación Ramón Pané, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. La Fundación es una organización cristiana católica enfocada en la formación integral de las personas, especialmente mediante la identificación de líderes y el desarrollo de proyectos de cambio social a través de la educación. Lleva el nombre de Ramón Pané, primer evangelizador del continente americano.

Su acción se basa en la espiritualidad de la Lectio Divina, promoviendo que la lectura de las Escrituras motive acciones concretas para el bien personal y social. Además, colabora con otras organizaciones y busca alianzas estratégicas para ampliar su impacto. Entre sus iniciativas destacan:

· Los premios "La Música nos Une", que reconocen la creatividad musical.

· La promoción de la Lectio Divina a través de plataformas como Cristonautas.com.

Gran emoción por la masiva participación

El presidente de la Fundación es el cardenal arzobispo emérito de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez Maradiaga, explicó ante los micrófonos de Vatican News, que la idea de hacer esta premiación partió del secretario ejecutivo de la Fundación, Ricardo Grzna, consagrado, quien ya había introducido la novedad de los cristonautas: los que llevan el Evangelio a los jóvenes de manera atractiva. Ambos decidieron, el año pasado, en la JMJ de Lisboa lanzar la iniciativa de esta premiación.

Están muy entusiastas porque la respuesta ha sido excelente: 1500 participantes, 19 categorías premiadas en cuatro idiomas: italiano, español, portugués e inglés, como dijo el purpurado esto es un gran estímulo sobre todo para los compositores católicos.

El cardenal en el momento de la entrevista

No es fácil participar en este evento

El cardenal explicó que hoy día no es fácil participar en un evento como este, se requieren muchos fondos, y muchos de los participantes han tenido que luchar para conseguirlos. Pero este desafío los estimula, sobre todo en la creatividad. Nombrando al Papa Francisco, el cardenal Rodríguez recordó sus palabras cuando decía que si “un joven deja de proyectar ya es viejo, aunque si tenga 20 años”.

Apenas empezó el evento, se dieron reconocimientos a cuatro diferentes personas que han tenido e influenciado el mundo musical católico. Al Mons. Marco Frisina, italiano, entre sus composiciones está Jesuschrist you are my life, himno de la JMJ del 2000; Martín Valverde cantautor, músico y compositor costarricense naturalizado mexicano de música católica contemporánea y a Alejandro Mejía, compositor teólogo, catequeta, entre otros, autor de varias misas y piezas de música sacra.

Una noche llena de premiaciones

La noche de gala se desarrolló entre canciones de algunos de los participantes, y la premiación de los distintos galardones. Tres presentadoras en español e inglés conducían la noche. Y el cardenal Rodríguez Maradiaga fue quien entrego una a una todas las 19 premiaciones en los cuatro idiomas.

Así se premió al mejor álbum, mejor cantante femenina y masculino, mejor cantante nuevo; mejor canto litúrgico, mejor canción de alabanza y adoración; mejor canción de evangelización, mejor canción mariana; mejor canto de catequesis; mejor coro parroquial; mejor canción pop; Mejor canción tropical: mejor grupo o banda; mejor canción urbana; mejor canción rock; mejor canción en cada idioma de los cuatro presentes; mejor canción de producción; mejor canción de ingeniería: y por último mejor video musical.

El card. Rodríguez Maradiaga con los dos cantantes hondureños participantes

Duo Adveniat de Venezuela

El duo Adveniat, ganó el premio mejor canción de catequesis en el idioma español; ante los micrófonos de Vatican News expresaron su emoción y felicidad con “un nudo en la garganta, el corazón dijeron “salta a latidos de esperanza”, dedicaron el premio a su país, diciendo que este galardón significa esperanza, y lo dedicaron a los jóvenes venezolanos. Al preguntarle sobre le papel que juega la fe en su proceso creativo nos dijeron que el artífice es el Espíritu Santo, nuestro proceso se mueve dijeron, a partir de la vida sacramental, la vida de gracia, pidiéndole siempre a Dios nuestroproceso de conversión y santificación.

Desde Venezuela, duo Adveniat

Desde México Lupita Aguilar

El premio mejor cantante femenina le tocó a Lupita Aguilar, y al respecto dijo que para ella haber ganado su premio significa “la respuesta de Dios a toda una vida de entregada a Él, porque Dios nunca está lejos de nosotros, dijo, pone en nuestro camino a las personas y todos los medios que necesitamos para lograr nuestros sueños.

“Cuando Él tiene un plan para nosotros, Dios pone todo para que se cumpla este plan, cuenta con nuestra generosidad y nuestro amor”

Muy emocionada agradeció ese premio a su madre, La Santísima Virgen, que es quien la ha guiado en ste camino, en esta vocación, un agradecimiento a todos los que la siguen y apoyan.

Desde México Lupita Aguilar

Mejor Canción rock para Honduras

Honduras tuvo un ganador, premio a la mejor canción de Rock, y lo ganó Carlos Andrés Ferrera. Recordando las palabras del cardenal Rodríguez, Carlos Andrés dijo a Vatican News, que no es fácil ser cantante de música cristiana católica tampoco en Honduras, sin embargo ha sido una bendición haber ganado este premio que lo dejó sin palabras. Está muy agradecido sobre todo a Dios, porque sin Él nada de esto era posible. Y siente que este proceso ha sido una misión, que Dios les ha encomendado, a él, a su familia y a todos los hermanos que han hecho posible esta premiación. Porque Dios los mantiene y los lleva.

Desde Honduras Carlos Andrés Ferrera