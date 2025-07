En la Feria de Roma: "Estamos deseando volver a ver al Papa"

Durante dos noches, veinticinco mil peregrinos procedentes de todo el mundo se alojan en el gran centro logístico de la periferia occidental de la capital, a la espera de participar en los actos del Jubileo. Chicos de diferentes culturas comparten espacios y recursos con sus compañeros. Un funcionario de seguridad: “Como en el mundo de los adultos, vivir en paz requiere educación, tolerancia y colaboración”

Daniele Piccini – Roma

El apodo de “Centinelas de la mañana”, dado por el Papa Juan Pablo II a los jóvenes durante el Jubileo del año 2000, es hoy aún más actual que nunca. Unos veinticinco mil jóvenes, llegados a Roma para el Jubileo de la Juventud, pasaron la noche, con colchonetas y sacos de dormir, en los pabellones de la Feria di Roma, en la periferia occidental de la capital.

Son unos minutos antes de las siete de la mañana, pero algunos, todavía frotándose los ojos por el sueño, ya están saliendo para reunirse en oración. Algunos recitan las Laudes. Un gran grupo de jóvenes franceses también se reúne en un gran círculo: rezan y planifican el programa del día.

Desayuno italiano para todos

Otros desayunan en mesas de madera dispuestas a lo largo del pasillo que separa los nueve pabellones donde acaban de pasar la noche. Cada pabellón dispone de una eficiente distribución de productos de desayuno: croissants, mermeladas, galletas, zumos de frutas. Los chicos observan a los voluntarios preparar su primera comida del día. ¿Me pregunto si quedarán satisfechos con el desayuno “estilo italiano”?

Basta con echar un vistazo a las matrículas de las decenas de autobuses aparcados entre los pabellones para descubrir sus nacionalidades: proceden de Polonia, Portugal, Francia, España y cientos de países más. Entre los pabellones se han situado también más de doscientas cincuenta duchas y una interminable hilera de baños químicos. Los madrugadores ya toman los baños para cepillarse los dientes o lavarse la cara.

Desde París, un peregrino de “último minuto”

Naturalmente, también hay un inflable, colocado entre dos enormes pilas de botellas de agua, que alberga una estación médica móvil. Los médicos ya están ocupados desde la madrugada. En la fila está Eulalie Lescure, de 26 años, parisina, que acaba de acompañar a una amiga al médico.

Habla de su partida con una sonrisa, describiéndose como una “peregrina de última hora”:

“Compré el billete a Roma hace una semana y no estaba muy preparada. Vine sola, pero con un grupo de unas tres mil personas, y luego, claro, cada día conozco a nuevos peregrinos”

Eulalie ya estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y puede comparar las dos experiencias. “Ya he dormido aquí dos noches. Dormí bien. El único problema fueron las luces: sólo las apagaban a la 1:00 a.m. y las volvían a encender a las 5:00 a.m. Así que tuvimos cuatro horas de oscuridad. El alojamiento es espartano, pero no importa. No vine a alojarme en un hotel de cinco estrellas. Ese no es el objetivo. Creo que alojarnos a todos aquí es una buena idea”.

“En Lisboa fui voluntaria, aquí estoy viviendo el Jubileo como peregrina. Anteanoche asistí a la misa de apertura del Jubileo de los Jóvenes en la Plaza de San Pedro. Fue muy bonito, especialmente ver al Papa. Visitamos el centro de Roma y San Juan de Letrán, conocí a muchos italianos, españoles, portugueses”.

Eulalie Lescure, de 26 años, de París, compró su billete a Roma hace apenas una semana

Tres años de recaudación de fondos para estar en Roma

Nuno Riberio, de 31 años y originario de la ciudad de Oporto, viene de Portugal. Llegó a Roma con un grupo de veintinueve personas: estar aquí ahora es para él la merecida recompensa a muchos esfuerzos.

“Llevamos tres años organizando eventos en nuestra ciudad para recaudar fondos para este viaje a Roma. Esperamos poder disfrutar plenamente de todas las actividades organizadas. Estamos deseando – confiesa con cierta emoción – volver a encontrarnos con el Papa este fin de semana”.

Dormir en un pabellón de la Feria con miles de otros chicos no es una experiencia que se viva todos los días. "Veníamos con buen equipo de camping – explica Nuno – así que dormir aquí, en estos pabellones, no fue un problema. Nos lo pasamos genial las dos noches que estuvimos aquí".

El único pequeño problema, un verdadero signo de los tiempos, es cargar las baterías de los teléfonos inteligentes. "Los vales de comida se reservan a través de una aplicación. Por eso, el móvil siempre tiene que estar cargado. Conseguimos cargarlo, pero no siempre fue fácil", concluye Nuno. “Luego nuestros pensamientos se dirigen a los numerosos jóvenes que podrían venir de países envueltos en conflictos bélicos”.

“Es maravilloso conocer gente de otras partes del mundo y compartir sus experiencias. Lo que podemos hacer los jóvenes es recopilar información sobre lo que ocurre en los países de las personas que conocemos, incluso sobre lugares y situaciones que no conocemos. Hay muchos países en guerra, de los cuales nosotros, los jóvenes, no sabemos nada”

Nuno Ribeiro, de 31 años y natural de Oporto, lleva tres años recaudando dinero con su grupo para financiar el Jubileo

En la Feria de Roma, un mundo en miniatura que vive en paz

Tantos idiomas, tantas culturas, tantas maneras distintas de comportarnos. Hoy en día, los pabellones de la Feria de Roma ofrecen una visión representativa de un mundo en miniatura, con sus desafíos de compartir espacios comunes y recursos que deben ser suficientes para todos. Al igual que en el mundo de los adultos, aquí también es necesaria la colaboración de todos para poder convivir y vivir en paz.

"Me alojo en la Domus, un lugar reservado para voluntarios como yo que brindan seguridad en San Pedro. Pero cuando me enteré de esta iniciativa aquí en la Feria di Roma, vine a brindar seguridad", dice Sofia Colonna, de 22 años, de Messina.

“Soy responsable de la seguridad del Pabellón 7. Mi tarea, junto con los demás voluntarios de mi grupo, es garantizar que los peregrinos se sientan cómodos en su pabellón y que reine un clima de serenidad”

“Quienes trabajan en seguridad conocen bien los ingredientes de la coexistencia pacífica. Los jóvenes peregrinos son muy animados, pero aquí todo se desarrolla dentro de los límites de la educación católica, por lo que hay un fuerte sentido de educación subyacente y un deseo de colaboración”.

“La colaboración de los peregrinos – concluye Sofía, quien estará de guardia en la Feria di Roma hasta el 4 de agosto y en la Plaza de San Pedro hasta finales de septiembre – es esencial para ayudar a crear un ambiente positivo”.

Sofía Colonna, una joven de 22 años de Messina, trabaja como guardia de seguridad del Jubileo

Jóvenes guardianes del agua

Para el Jubileo de la Juventud, ACEA garantizará el suministro de agua a través de una tubería construida especialmente en Torvergata y colocando camiones cisterna para apoyar los eventos programados. Además, durante la semana, la compañía sensibilizará a miles de jóvenes, guiándolos a descubrir su papel como “guardianes del agua” y demostrando concretamente que cada uno de ellos representa la “gota” decisiva para un futuro sostenible.

La empresa Acea ha creado un sistema de distribución de agua exclusivo de aproximadamente dieciséis kilómetros.

Durante el evento, la infraestructura suministrará aproximadamente tres millones y medio de litros de agua. Acea también distribuirá aproximadamente un millón de litros de agua a los jóvenes peregrinos a través de noventa y cinco camiones cisterna ubicados estratégicamente en los puntos donde se desarrollarán los principales eventos de los próximos días, en particular en la Vela di Calatrava y en la Feria di Roma. En total se distribuirán cuatro millones y medio de litros de agua durante el Jubileo de los jóvenes.

Tres millones y medio de litros de agua estarán disponibles para los jóvenes