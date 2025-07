Conferirán el título de Doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman

El Santo Padre confirmó el parecer afirmativo de la Plenaria de los Cardenales y Obispos, Miembros del Dicasterio para las Causas de los Santos, sobre el título de Doctor de la Iglesia Universal que será conferido próximamente a San John Henry Newman

Vatican News

El Santo Padre conferirá próximamente el título de Doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Fundador del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Luego de confirmar este 31 de julio el parecer afirmativo de la Plenaria de los Cardenales y Obispos, Miembros del Dicasterio para las Causas de los Santos.

La información la dio a conocer el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indicando que “el 31 de julio de 2025, el Santo Padre León XIV recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos".

“Durante la misma audiencia -indica la Oficina de Prensa-, el Santo Padre confirmó el parecer afirmativo de la Plenaria de los Cardenales y Obispos, Miembros del Dicasterio para las Causas de los Santos, sobre el título de Doctor de la Iglesia Universal que será conferido próximamente a San John Henry Newman, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Fundador del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra; nacido en Londres (Reino Unido) el 21 de febrero de 1801 y fallecido en Edgbaston (Reino Unido) el 11 de agosto de 1890”.

Vida y Obra

John Henry Newman nació en Londres el 21 de febrero de 1801 en el seno de una familia anglicana: su madre era hugonote y su padre tenía una orientación religiosa muy tolerante. Fue el primero de los seis hijos de John, banquero, y Jemina Fourdrinier. En 1808 ingresó en la Great Ealing School, en los entonces suburbios extremos de Londres, donde recibió una educación superior y destacó por su inteligencia. En 1816, año en que terminó sus estudios en Ealing y simultáneamente presenció la quiebra del banco de su padre, maduró su adhesión a los principios más radicales del calvinismo: llegó a creer que el Papa era el anticristo. En 1817 ingresó en el Trinity College de Oxford, donde obtuvo el Baccalaureate “of Arts”. En 1822 fue elegido miembro del Oriel College, donde comenzó su amistad con Edward Bouverie Pusey. El 13 de junio de 1824 fue ordenado diácono en la Iglesia Anglicana, convirtiéndose en coadjutor de la parroquia de San Clemente en Oxford. El 29 de mayo de 1825 fue ordenado presbítero anglicano.

De 1826 a 1832, John Henry Newman fue tutor en el Oriel College, donde participó en la formación cultural de muchos universitarios; aquí estuvo en estrecho contacto con Edward Bouverie Pusey, John Keble y Richard Hurrel Froude. El 14 de marzo de 1828 fue nombrado párroco de la iglesia universitaria de St. Mary, donde desarrolló una rica actividad pastoral y de predicación que le hizo muy famoso. En 1832, acompañó al sacerdote Froude en su viaje por el sur de Europa: visitó Roma, Malta, Corfú y Sicilia.

En el Colegio Inglés de Roma conoció a don Nicholas Wiseman, futuro arzobispo católico de Westminster. Escribe el poema (publicado más tarde, en 1834) Lyra Apostolica y el poema Lead, Kindly, Light, en los que expresa su pleno abandono a la Providencia, que le señalará y le hará realizar su misión específica. El 14 de julio de 1833, en Oxford, escuchó el sermón de Keble National Apostasy: había nacido el Movimiento de Oxford, que tuvo a Newman como figura principal. Entre 1833 y 1841 Newman, Froude, Keble, Pusey y William Palmer publicaron Tracts for the Times; de los 90 ensayos publicados Newman fue autor de 26, entre ellos el último, Tract 90 (Remarks on certain passages in Thirty-Nine Articles) en el que intentaba interpretar los 39 artículos de la Iglesia anglicana desde una perspectiva católica. Las protestas provocaron que el obispo de Oxford suspendiera la publicación de los tratados. Condenado por el Consejo Hebdomedal de la Universidad de Oxford y repudiado por 42 obispos, renunció a su parroquia universitaria. El 9 de abril de 1842 se retiró con unos amigos a Littlemore para escribir con ellos el famoso Ensayo desarrollo de la doctrina cristiana; fue aquí donde maduró su «conversión» al catolicismo.

En 1846 viajó a Roma con algunos compañeros anglicanos que se habían pasado al catolicismo, sin planes definidos. En el Memorandum de 1848 escribe que se plantea ingresar en los Redentoristas, pero luego opta por unirse al Oratorio de San Felipe Neri; frecuenta la Chiesa Nuova de Roma y a los sacerdotes de esa comunidad. Ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1847, recibió el cálido aliento del beato Pío IX (Magna Nobis semper, 26 de noviembre de 1847).

Decidido a convertirse en oratoriano, Newman pidió permiso al Papa para fundar un oratorio en Birmingham, con el fin de adaptar las constituciones del oratorio romano a las necesidades del lugar. El nuevo Oratorio comenzó en 1847, cuando él y seis compañeros iniciaron su noviciado en un ala de la Abadía de la Santa Cruz, que se había puesto a su disposición. Tras algunos traslados, la primera ubicación real fue en Edgbaston, en las afueras de Birmingham. Mientras tanto, en 1848, un grupo de oratorianos, dirigidos por el padre Frederick William Faber, se trasladó a Londres, donde nació la segunda congregación filipina inglesa. En 1854 el padre Newman fue nombrado rector de la Universidad Católica de Dublín, permaneciendo en el cargo cuatro años. En 1864 publicó la Apologia pro vita sua y en 1878 el Trinity College de Oxford le eligió su primer miembro honorario.

El Papa León XIII, a sugerencia de monseñor William Bernard Ullathorne, obispo de Birmingham, creó a Newman cardenal del título de San Giorgio al Velabro el 12 de mayo de 1879; el lema elegido reza: cor ad cor loquitur (San Francisco de Sales). A partir de 1889 se produjo un creciente declive físico del cardenal de casi 90 años; el día de Navidad celebró su última misa en público y el 11 de agosto de 1890 murió en su habitación de Edgbaston. En su tumba quiso que se escribiera: Ex umbris et imaginibus in veritatem.