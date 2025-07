Es el Dicasterio que se ocupa de todo el sistema de comunicaciones de la Santa Sede, para que responda coherentemente a las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia, en un contexto caracterizado por la presencia y el desarrollo de los medios digitales, por los factores de convergencia e interactividad.

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

Un Dicasterio llamado «a construir puentes, cuando muchos levantan muros, muros de ideologías; a favorecer la comunión, cuando muchos fomentan la división; a dejarse implicar en los dramas de nuestro tiempo, cuando muchos prefieren la indiferencia». Así recordó el Papa Francisco, en su última audiencia al Dicasterio para la Comunicación, el 31 de octubre de 2024, su misión. Y León XIV, en su primera audiencia con los profesionales de la comunicación tras su elección, los invitó a «continuar una comunicación diversa, que no busque a toda costa el consenso, no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con que humildemente debemos buscarla». El Papa Prevost, al visitar el Centro Transmisor de Radio del Vaticano en Santa Maria di Galeria, el 19 de junio, destacó cuán valioso fue durante su trabajo misionero en América Latina y África poder recibir las transmisiones de onda corta de Radio Vaticano, que llegan a lugares donde pocas emisoras pueden llegar, y reafirmó el valor misionero de la comunicación. Sobre estas bases opera el Dicasterio, con Paolo Ruffini como prefecto y monseñor Lucio Ruiz como secretario.

Notas históricas

El Dicasterio para la Comunicación fue instituido por el Papa Francisco con el Motu Proprio El contexto actual de la comunicación del 27 de junio de 2015, con el nombre de Secretaría para la Comunicación. Se le confió la reorganización de todo el sistema de comunicaciones de la Santa Sede y todas las entidades que se ocupaban de las comunicaciones se fusionaron gradualmente en su interior. Se trataba del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Imprenta Vaticana, el Servicio Fotográfico, L'Osservatore Romano, la Librería Editorial Vaticana, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano y el Servicio Internet Vaticano. El desafío era reunir nueve entidades hasta ahora distintas, caracterizadas por una historia y tradiciones a veces centenarias, dentro de un único sistema editorial y administrativo, gestionado por un Dicasterio que es parte integrante de la Curia Romana.

La más antigua de estas entidades es la Imprenta Vaticana, que el Papa Sixto V instituyó el 27 de abril de 1587 con el breve apostólico Eam semper, con el nombre de “Imprenta Vaticana”. L'Osservatore Romano, el diario en lengua italiana de la Santa Sede, se publicó por primera vez el 1 de julio de 1861. Hoy en día, existen varias ediciones semanales en los principales idiomas contemporáneos. La Libreria Editrice Vaticana (LEV), editorial oficial de la Santa Sede, fue fundada en 1926. El Decreto del Cardenal Secretario de Estado Angelo Sodano, del 31 de mayo de 2005, le confió la titularidad exclusiva de los derechos de autor de los textos del Papa. Radio Vaticano fue inaugurada por Pío XI el 12 de febrero de 1931, como emisora ​​del Estado de la Ciudad del Vaticano. La reforma ha aportado un toque multimedia a la producción periodística, como lo demuestra la información en tiempo real en la web a través del portal Vatican News, activo desde diciembre de 2017, y la presencia en las principales plataformas de redes sociales. En 1939 se fundó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, encargada de la difusión de todas las noticias y comunicaciones oficiales relativas al Papa y a las diversas actividades de la Sede Apostólica. Inicialmente una oficina dependiente de L’Osservatore Romano con el objetivo de transmitir noticias directamente a los periodistas, durante el Concilio Vaticano II (1962-1965) se volvió autónoma con la dotación de una “sala de prensa especial”.

Un estudio de Radio Vaticano - Vatican News, el portal multimedia del Dicasterio para la Comunicación

El 30 de enero de 1948, Pío XII instituyó la Comisión Pontificia para la Consulta Eclesiástica y la Revisión de Películas de Temas Religiosos y Morales, que Juan XXIII, en 1959, con el Motu Proprio Boni Pastoris, transformó en una oficina permanente de la Santa Sede, unida a la Secretaría de Estado. El 2 de abril de 1964, con el Motu Proprio In fructibus multis, Pablo VI la transformó de nuevo en Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, confiándole la responsabilidad de seguir y evaluar, desde la perspectiva del Magisterio pontificio, los sectores del cine, de la radio, de la televisión y de la prensa periódica y diaria. La Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, elevada posteriormente a Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, recibió el encargo de preparar la instrucción pastoral Communio et Progressio (publicada en 1971 y actualizada con el suplemento Aetatis Novae, en 1992), así como de promover la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, instituida en 1967.

El Centro Televisivo Vaticano (CTV) fue fundado en 1983 por orden de Juan Pablo II, para documentar el ministerio pastoral del Papa y las actividades de la Sede Apostólica a través de imágenes televisivas. Cada toma, programa o documental producido desde 1984 se conserva en un archivo, con entornos de atmósfera controlada. Con su nacimiento en el Dicasterio para la Comunicación, la producción de CTV está marcada con la marca Vatican Media. Como sucede también con el Servicio Fotográfico de L'Osservatore Romano, nacido en 2006, y formado por fotógrafos, archivistas, técnicos, que se ocupan de la documentación fotográfica de las actividades del Papa y de las autoridades de la Santa Sede. El archivo digital del servicio está disponible tanto para editores y periódicos como para particulares. Finalmente, el 25 de diciembre de 1995 nació el Servicio Internet del Vaticano, con la inclusión y publicación on line del mensaje de Navidad del Papa Juan Pablo II en el entonces recién creado sitio web www.vatican.va. En la actualidad el personal técnico y documental-gráfico forma parte del Departamento de Comunicación.

Tareas

El Dicasterio para la Comunicación, como consta en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, se ocupa de todo el sistema de comunicaciones de la Sede Apostólica y unifica todas las realidades de la Santa Sede en el campo de las comunicaciones, para que todo el sistema responda coherentemente a las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia, en un contexto caracterizado por la presencia y el desarrollo de los medios digitales, por los factores de convergencia e interactividad.

Para ello, utiliza los modelos de producción, las innovaciones tecnológicas y las formas de comunicación disponibles actualmente y las que puedan desarrollarse en el futuro. Además de las funciones operativas que le son asignadas, también explora y desarrolla los aspectos teológicos y pastorales de la actividad comunicativa de la Iglesia. En este sentido, se trabaja, incluso a nivel educativo, para que la comunicación no quede reducida a conceptos puramente tecnológicos e instrumentales.

Sensibiliza a los fieles al deber que incumbe a cada uno de asegurar que los múltiples instrumentos de comunicación estén disponibles para la misión pastoral de la Iglesia, al servicio del crecimiento de la civilización y de las costumbres. Lo hace especialmente con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para sus actividades, el Dicasterio utiliza las infraestructuras de conectividad y red del Estado de la Ciudad del Vaticano, de conformidad con la legislación específica y los compromisos internacionales asumidos por la Santa Sede. Actúa en colaboración con la Secretaría de Estado y apoya a las demás instituciones de la Curia Romana y a las Oficinas, a las instituciones vinculadas a la Santa Sede y a la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, en sus actividades de comunicación.