Parolin: Situación insostenible en Gaza, que destruye y mata de hambre a la población

En una entrevista con el Tg2 Post, emitida el viernes 18 de julio por la noche, el Secretario de Estado vaticano habló de una oportuna llamada telefónica del primer ministro israelí Netanyahu al Papa, pero pidió claridad sobre el asalto que afectó a la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza.

Vatican News

«Una guerra sin límites»: este es el juicio sobre lo que está ocurriendo en Gaza del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, entrevistado telefónicamente anoche, viernes 18 de julio, por Tg2 Post, una emisión en profundidad de la RAI. El cardenal habló de «límites sobrepasados» y de «un desarrollo dramático», pidiendo claridad sobre lo sucedido el pasado jueves en el ataque militar a la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza que dejó 3 muertos y 10 heridos, entre ellos el párroco, el padre Gabriel Romanelli. Respecto a las numerosas guerras en curso, recuerda que la Santa Sede está siempre abierta a la mediación, pero «la mediación -dice- sólo tiene lugar cuando las dos partes la aceptan». A continuación, se detiene en la conversación telefónica mantenida ayer entre el Papa y el Primer Ministro Netanyahu.

¿Qué opina de la llamada telefónica de Netanyahu al Papa?

Creo que fue oportuna, no se podía no explicar al Papa, no informar directamente al Papa de lo ocurrido, que es de una gravedad absoluta. Así que encuentro positiva la llamada telefónica, encuentro positiva la voluntad del Primer Ministro israelí de hablar directamente con el Papa León. Ahora bien, en mi opinión, hay tres cosas que cabe esperar de esta llamada telefónica al Papa León o después de esta llamada telefónica: en primer lugar, que se den a conocer realmente los resultados reales de la investigación que se ha prometido. Porque la primera interpretación que se dio fue que había habido un error, pero se aseguró que habría una investigación sobre el asunto: de modo que esta investigación se llevaría a cabo realmente con toda seriedad y que los resultados se conocerían, se darían a conocer. Y después de tantas palabras, por fin dar paso a los hechos. Espero sinceramente que lo que ha dicho el primer ministro se haga realidad lo antes posible, porque la situación en Gaza es verdaderamente insostenible.

La sensación es que nos enfrentamos a una guerra sin límites...

Ciertamente es una guerra sin límites por lo que pudimos ver: ¿cómo se puede destruir y matar de hambre a una población como la de Gaza? Ya se han sobrepasado muchos límites. Por otra parte, lo hemos dicho desde el principio como diplomacia de la Santa Sede: la famosa cuestión de la proporcionalidad. En cuanto a este episodio, si va en la dirección que usted acaba de describir, es una evolución dramática. Vuelvo a decir: demos tiempo a lo necesario para que nos digan realmente qué ha pasado: si ha sido realmente un error, cosa que se puede dudar legítimamente, o si se ha querido golpear directamente a una iglesia cristiana, sabiendo hasta qué punto los cristianos son un elemento de moderación en el marco de Oriente Medio y también en las relaciones entre palestinos y judíos. Así que, una vez más, habría voluntad de eliminar cualquier elemento que pudiera ayudar a llegar al menos a una tregua y después a la paz.

Hay tantos frentes de guerra abiertos: ¿qué más puede hacer la Santa Sede en términos de mediación diplomática?

Seguimos abiertos, de hecho proponemos, ya se ha hecho en varias ocasiones. Más allá de esto, veo realmente difícil dar más pasos, también porque si se utiliza la palabra «mediación» en un término técnico, la mediación sólo existe cuando las dos partes la aceptan: debe haber voluntad por parte de cada una de las dos partes contendientes, de los dos países o poblaciones en conflicto de aceptar esta mediación de la Santa Sede. Seguiremos insistiendo como siempre sin perder la esperanza, pero técnicamente es muy difícil. Por otra parte, ustedes han visto cómo muchas mediaciones fuera del Vaticano no han funcionado hasta ahora. Hace falta voluntad política para poner fin a la guerra sabiendo que los costes de una guerra son costes terribles para todos en todos los sentidos.

¿ Usted no ve esta voluntad ?

Desgraciadamente... no quiero ser demasiado negativo... espero. Usted me citó las palabras de Netanyahu de que la tregua estaría cerca: me gustaría creerlo.