UMOFC. Mónica Santamarina: Las mujeres son portadoras de esperanza y de vida

“El trabajo del Observatorio Mundial de la Mujeres, su participación en el Jubileo de la Esperanza, la Escuela de sinodalidad, la promoción de los derechos fundamentales y la eliminación de la violencia contra las mujeres”, son algunos de los temas al centro de la entrevista con Mónica Santamarina, Presidenta general de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC).

“Vamos a modificar el rostro de la UMOFC, pero no la misión”, es cuanto afirmó Mónica Santamarina, Presidenta general de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), en diálogo con Vatican News, al “anunciar un cambio de imagen corporativa completo”, de esta Organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y lucha por su inclusión en la Iglesia y en la sociedad.

Con Mónica Santamarina dialogamos sobre los temas que han estado y están al centro del trabajo de la UMOFC como son la eliminación de la violencia y discriminación de las mujeres en África, la defensa de la familia en Latinoamérica, la relación entre “mujeres – familia y trabajo”, su participación en los diferentes eventos del Jubileo de la Esperanza y el gran aporte que está proporcionando el Observatorio Mundial de las Mujeres. Además, con la Presidenta de la UMOFC hablamos de los proyectos que van desarrollar en el curso del año como el cambio corporativo de la Organización con el fin de “hacerla más dinámica y de acorde a los tiempos actuales”, centrados en la importancia de la comunicación, así como, el proyecto titulado “Misioneras de las sinodalidad de la UMOFC”. Y por supuesto, Mónica Santamarina nos brindó sus apreciaciones y emociones por la elección del Papa León XIV.

Es nuestro primer encuentro después de la elección del Papa León XIV, ¿cómo recibieron la noticia de la elección del nuevo Pontífice?

Bueno, primero con mucha emoción. Como todo el pueblo de Dios, nos sentíamos un poquito huérfanos por la partida del Papa Francisco. Y bueno, esta noticia que llegó muy rápido, lo cual nos dio mucha más seguridad de que había sido realmente un consenso iluminado por el Espíritu Santo, nos dio muchísima alegría.

La UMOFC siempre ha estado con el Papa, por supuesto, con el magisterio de la Iglesia. Un poco antes de la elección habíamos comentado y comentábamos que se requería un Papa conciliador, un Papa que entendiera, un Papa que siguiera con las reformas que inició el Papa Francisco y que pusiera, por supuesto, sus propios temas. Creo que el Espíritu Santo trabajó rápido y trabajó muy bien.

Bueno, con su primer saludo “la paz sea con ustedes” fue realmente hermoso, porque es lo que más necesitamos hoy, paz en el mundo, paz en la Iglesia, paz en las familias, paz. Entonces, realmente nos encantó por su formación agustina, por su experiencia en Perú tantos años cerca de la pobreza, con tantos conflictos, etcétera. Entonces es un Papa que conoce de todo, es un Papa que está cerca de la gente; por lo cual, creo que va a seguir en ese sentido todo lo que el Papa Francisco impulsó. Creo que es un regalo del Espíritu Santo, es un gran regalo para la Iglesia.

Seminario de la UMOFC "Mujeres, signos de esperanza y de vida"

Hace unos días acaban de concluir el Seminario que tenía por título “Mujeres, signos de esperanza y de vida”. ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro? Y, sobre todo, ¿cuáles son los frutos que han logrado alcanzar?

Esto realmente estuvo dentro de nuestro Consejo, que lo tuvimos del 2 al 7 de junio. Vinieron gente de 24 países del mundo y teníamos un poco la idea de festejar este Jubileo como mujeres, y así con ocasión del Jubileo decidimos hacer este evento en donde públicamente festejáramos con otras mujeres de distintas organizaciones, de distintas religiosas, y con hombres también porque no quisimos que fuera un evento exclusivo.

Nosotros primero quisimos dar gracias, dar gracias por todos los avances que la mujer ha tenido porque en estos últimos años la participación de la mujer ha avanzado mucho tanto en la Iglesia como en la sociedad. Ha caminado, los pasos que se han dado, los grandes testimonios de mujeres que hacen maravillas en los lugares en donde las personas son más vulnerables, pero a la vez también señalar los retos, los retos pendientes porque hay grandes retos pendientes y señalar algunos caminos por donde se pueden caminar. Y después terminamos con una Eucaristía presidida por el cardenal Tagle y bueno, una fiesta porque de eso se trataba, de festejar.

Fue un formato diferente, lo hicimos a través de entrevistas, no quisimos hacer un foro aburrido, y fue muy interesante, gustó mucho el formato. El primer bloque que lo dirigió el padre Antonelli que es el rector del Seminario Lombardo, junto a Lia Servino hablaron de la participación de la mujer en la Iglesia y por el otro lado estaba Florence Mangin, que es la embajadora de Francia ante la Santa Sede y habló de la participación de la mujer en la sociedad. Y se creó un debate muy muy interesante en el cual se evidenció que todavía está presente el reto del clericalismo.

Después, los otros dos bloques los dirigió la vaticanista Valentina Alazraki. En el segundo bloque se trató de un tema que a nosotros nos ocupa y preocupa mucho, que es el equilibrio entre la maternidad, la familia y el trabajo. Las mujeres hoy en día ya prácticamente todas trabajan, la mayoría, porque tienen que hacerlo, quieren hacerlo y tienen que hacerlo, pero todavía ni el gobierno ni las empresas, dan las ayudas necesarias para que realmente puedan hacer esto y puedan ser mamás y puedan tener una familia estable. Tristemente estamos viendo más en Europa, pero es un fenómeno que se da en todo el mundo que los jóvenes, cada vez menos jóvenes se quieren casar, se quieren comprometer, tienen miedo de asumir un compromiso y menos tener hijos. Y entonces tenemos que volver, tenemos que ver qué pasa con esto y cómo podemos apoyar.

Y luego terminamos con un testimonio de uno de Cáritas Internacional y de nuestra directora de proyectos del Observatorio, hablando de proyectos que se tienen sobre todo con las mujeres más vulnerables en donde podemos ver a las mujeres realmente como portadoras de esperanza y de vida.

Mónica Santamarina y María Lia Servino

Hablando de proyectos y después de su Consejo de junio ¿cuáles son los proyectos que la UMOFC están llevando adelante y qué iniciativas se están programando para el año que viene?

La primera es que estamos por anunciar en un mes, estamos por anunciar un cambio de imagen corporativa completo. Vamos a modificar el rostro, pero no la misión. Para nosotros la comunicación es muy importante, es un modo de hacer comunidad, no solo es informar, todo es comunicación y en un mundo tan dinámico como el mundo en el que estamos, pues necesitamos nosotros también ser dinámicas y tener medios de comunicación que sean adecuados, que sean atractivos para la gente, que lleguen rápido porque hoy la comunicación es muy rápida. A veces los cambios no son fáciles, pero decidimos hacerlo. Ha sido un proceso muy bonito porque fue un proceso sinodal. No lo decidimos desde arriba, sino lo estuvimos platicando con nuestras consejeras, con presidentas, con miembros de nuestra organización. Fue platicado todo un año, un proceso largo, y bueno, estamos ya a un mes de lanzarlo.

De otra parte, hemos estado muy metidas en el Jubileo, participamos mucho en el Jubileo de las familias. De hecho, tuve la oportunidad de estar en un evento organizado por FABSE donde quieren formar una Red Mundial de Familias como la que tenemos nosotros, Red Mundial de Mujeres, para poder hacer mayor incidencia. Es decir, hoy son tan grandes los retos que tenemos que asumirlos juntos. Vamos a tener también una participación en el Jubileo de los Migrantes, porque sabes que es un tema que también nos ocupa mucho, estamos trabajando muchísimo en Latinoamérica a través de nuestro Observatorio Mundial de las Mujeres. Tuvimos ya este año un taller donde participaron 20 organizaciones que trabajan con migrantes en México y que reciben migrantes de todo Latinoamérica. Estamos trabajando mucho por promover el respeto a los derechos de la mujer migrante. Hicimos un evento en Nueva York también para tener presencia ahí. Y bueno, trabajando en todos los Jubileos, y vamos a estar también en el Jubileo de la Sinodalidad.

Por otro lado, seguimos con nuestra “Escuela de sinodalidad”, con muchos nuevos proyectos. Ya hemos capacitado a cerca de 500 facilitadores de “conversaciones en el espíritu” en más de 77 países y ahora vamos a profundizar en su formación y queremos, como lo pide la Secretaría del Sínodo, lo que pidió en el documento final. Entonces, estamos empezando a hacer una red de lo que llamamos “Misioneras de sinodalidad de la UMOF”, que van a llegar a tratar de llegar a las parroquias y a las a las bases para hacer reuniones sinodales. Y pues claro, con todo lo demás seguimos trabajando con la familia mucho. Este año es un año que tenemos reuniones regionales, este año nos vemos en las distintas reuniones, hay una reunión en Australia, en todas las zonas del Pacífico, tenemos otra en Uganda, tenemos otra en Vancouver, otra en Hungría, donde se va a tocar el tema de familia. Estamos iniciando un proyecto muy interesante del Observatorio para ver cómo está el tema de mujer, familia, trabajo. Queremos hacerlo primero en Europa, va a ser un proyecto piloto y vamos a seguir en África. Allá, por supuesto, seguimos muy fuerte trabajando el tema para la eliminación de la violencia y la discriminación en contra de las mujeres en África, que era el tema más grave. Ya tenemos una red de 29 Community managers en 22 países. Ahora tenemos un taller en Kenia y vamos a tener ya todo un modelo completo que queremos dejar instalado para que lo puedan poner en práctica en los distintos países y regiones de África y ya nosotros nada más supervisar. Todo esto es para prevención y eliminación de violencia.

Estamos empezando a trabajar ya no solas, y esto es muy interesante, porque estamos trabajando con Organizaciones de laicas, con Comunidades religiosas y con todos ellos tenemos muchos proyectos juntos y eso creo que ha sido muy bueno.

Seminario "Mujeres, signos de esperanza y de vida"

Finalmente, en este contexto de Jubileo nos puedas decir ¿cuál es la esperanza de Mónica? ¿cuál es la esperanza como presidenta de la UMOFC?

La esperanza mía y de la organización es que finalmente demos un vuelco como humanidad y regresemos a la paz. Volvamos a la paz en nuestro interior, a la paz en nuestras familias, a la paz en nuestras comunidades, a la paz en el mundo. Tenemos que dar un vuelco porque estamos acercándonos peligrosamente a un mundo cada vez más dividido, más violento, más polarizado. Entonces, es un sueño es que las mujeres somos constructoras de paz, sabemos tender puentes y que plenamente desarrollemos todas esas potencias que tenemos para poder ser constructoras, efectivamente, de paz desde nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestras organizaciones, en fin, ir construyendo paz.

Y el segundo sueño, porque aquí son dos, es devolver a los jóvenes la esperanza, la esperanza y el amor por la familia, el decirles que vale la pena, que siempre yo les digo, no se van a arrepentir más de no haberla tenido que de haberla tenido y creo que es algo que por lo que todos tenemos que trabajar juntos, pero esa es la gran esperanza.

Entrevista con Mónica Santamarina