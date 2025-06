Parolin: «Ninguna guerra es inevitable, ninguna paz es imposible»

En una entrevista al diario «La Stampa», el secretario de Estado pide que «se levante urgentemente el bloqueo de la ayuda humanitaria» en Gaza ante la «terrible tragedia» que se está consumando. Que en Ucrania se trabaje por una paz que «tutele la dignidad de todos, sin humillaciones». la carrera armamentística desestabiliza a Europa, «urge un esfuerzo coordinado en favor de la paz».

Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado vaticano, tras la ineficacia de la cumbre de Estambul, ¿qué pasos deben darse para intentar detener las hostilidades en Ucrania?

"El fracaso de la cumbre de Estambul no puede ni debe marcar el final de los esfuerzos para detener la guerra. La Santa Sede, fiel a su misión de paz, renueva con fuerza su llamamiento a no rendirse a la lógica de la violencia y al falso realismo que querría la guerra como algo inevitable. Ninguna guerra es inevitable, ninguna paz es imposible. Las armas pueden y deben ser silenciadas para dejar espacio a la esperanza de la paz. El Evangelio lo exige y los pueblos que sufren lo gritan. El Papa León XIV asumió este compromiso: "Para que esta paz se difunda, yo emplearé todos los esfuerzos. La Santa Sede está a disposición para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que a los pueblos se les devuelva la esperanza y se les dé la dignidad que merecen, la dignidad de la paz". Aunque la cumbre de Estambul parezca un fracaso, espero que pueda considerarse como un primer paso hacia la paz".

El Pontífice planteó la urgencia de una paz «justa y duradera» en Ucrania: ¿qué significa esto en concreto?

"Significa, en primer lugar, que no hay auténtica paz si es sólo el resultado de una solución impuesta o del miedo recíproco. La verdadera paz se construye desde dentro, es el resultado de un diálogo profundo, respetuoso y serio entre las partes implicadas. No se puede hablar de una paz verdadera si un país niega la existencia de otro país. Una paz es «justa» cuando reconoce y tutela la dignidad de todos, sin humillaciones, sin condiciones que dejen heridas abiertas. Y una paz entre los Estados sólo es «duradera» si se asienta sobre bases sólidas de derecho internacional, de respeto de la justicia y de la libertad, y no sobre equilibrios precarios garantizados por las armas. La Iglesia y la Santa Sede siguen apoyando tanto a los actores internacionales como a los responsables de las naciones, pidiendo a todos que no cierren la puerta al diálogo, porque sólo así podremos ver un día una paz auténtica, justa y duradera, a quienes, a menudo en el silencio y en la oración, tejen caminos de paz, porque éstos son verdaderos artesanos de la paz".

La carrera armamentística parece acelerar en varias partes del mundo, empezando por la Unión Europea: ¿cuál es la posición de la Santa Sede? ¿Cómo se sitúa el concepto de legítima defensa?

"El crecimiento del gasto militar en los últimos años, cuya dinámica se ha intensificado recientemente, muestra cómo existe una fuerte percepción de un mundo inseguro y fragmentado. Aunque el compromiso de cada país de salvaguardar la soberanía y la seguridad es legítimo y correcto, siempre hay que preguntarse hasta qué punto el refuerzo de la potencia militar puede ayudar a aumentar la confianza entre las naciones y contribuir a construir una paz duradera. También es importante subrayar que el derecho a la autodefensa no es absoluto. Debe ir acompañado no sólo del deber de minimizar y, cuando sea posible, eliminar las causas profundas o la amenaza de un conflicto, sino también del deber de limitar las capacidades militares a las necesarias para la seguridad y la legítima defensa. La acumulación excesiva de armas, si bien permite obtener una ventaja estratégica a menudo buscada, no está exenta del riesgo de alimentar aún más la carrera armamentística, fomentar la amenaza y el miedo del otro y contribuir a una desestabilización que puede conducir a una situación dramática para todos. Es urgente redescubrir un equilibrio pacífico en las relaciones internacionales y proseguir un esfuerzo coordinado en favor de un desarme pacificador".

El conflicto en Gaza sigue provocando masacres de civiles. ¿Cuál es la posición de la Santa Sede ante la conducta del gobierno israelí?

"Como en otros conflictos, la Santa Sede no está de acuerdo con la estrategia de la guerra como medio para resolver los problemas y, como gran parte de la comunidad internacional, pide que se levante urgentemente el bloqueo de la ayuda humanitaria. ¿Es aceptable que en 2025 tengamos que asistir a lo que está ocurriendo en Gaza, donde la población civil está expuesta a una enorme tragedia humanitaria? Hasta ahora, las dos treguas que se han producido han permitido la liberación de más de 140 rehenes, lo que demuestra que la negociación tiene su propia eficacia intrínseca, especialmente en un contexto tan complejo. Como desean muchos países, también para la Santa Sede estas negociaciones deben incluirse en el marco de un proceso político que tenga como objetivo resolver la cuestión israelo-palestina de forma más global y estabilizar todo Oriente Medio".

Tras las tensiones de los últimos meses, la presencia del presidente israelí Isaac Herzog en la misa de apertura pontifical de León XIV, ¿es un signo de un nuevo rumbo en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el mundo judío?

"La Santa Sede nunca ha cerrado la puerta a nadie. Al contrario, en la última década, si ha habido un líder en el mundo que ha condenado constantemente el antisemitismo, sin peros, ha sido el mismo Papa Francisco, que ha reiterado en varias ocasiones que «quien es cristiano no puede ser antisemita», como reconocen muchas comunidades judías. Por tanto, el Papa León XIV seguirá desarrollando las relaciones judeo-cristianas, que por parte católica nunca han sido cuestionadas, ni siquiera ante el inquietante fenómeno de los escupitajos que algunos individuos judíos lanzan a los cristianos en Jerusalén. En cuanto a Herzog, es el presidente de un Estado y actúa en un plano distinto del religioso, a saber, el plano político, que la Santa Sede espera cultivar con vistas a un proceso de paz justo y duradero y a cuestiones de interés común entre los dos Estados".

Estados Unidos y China parecen encaminarse hacia una nueva bipolaridad global. ¿Cómo debe afrontarse esta dinámica geopolítica y económica?

"La Santa Sede sigue convencida de que el diálogo es la única vía para evitar que las divergencias entre estos dos países y sus respectivos intereses degeneren en contraposición. En este momento es necesario evitar el riesgo de que el conflicto entre las dos superpotencias se vea como la única salida posible. En este sentido, es crucial que Pekín y Washington continúen el diálogo iniciado, buscando reducir las tensiones actuales y encontrando puntos de encuentro en cuestiones clave como el comercio y la seguridad. Del mismo modo, es importante que otros países y organizaciones internacionales cooperen en la reactivación del multilateralismo y el desarrollo de un multipolarismo equilibrado que garantice la estabilidad mundial. La diplomacia, el respeto mutuo, la justicia y la transparencia son herramientas indispensables para abordar esta compleja situación, en busca de soluciones que puedan fomentar la paz, el desarrollo y la sostenibilidad para todos".

¿Qué significado tuvieron los encuentros y conversaciones entre líderes del mundo en el funeral de Francisco y en la misa de inicio de pontificado de León XIV?

"Creo que fueron un signo significativo del reconocimiento internacional del compromiso de la Santa Sede en favor de la paz. Un compromiso confirmado por las primeras palabras del Papa León XIV, que fueron un sentido llamamiento a construir juntos puentes. Me parece que la comunidad internacional lo acogió con interés y los diálogos que tuvieron lugar en los días siguientes se centraron precisamente en la necesidad de poner fin a los conflictos, reconociendo a la Santa Sede un papel creíble en su solución".

(Entrevista publicada en el diario "La Stampa", 4 de junio de 2025)