La foto ganadora de "Sport in motion": La felicidad en una pelota de trapo en Goma

Isaac Burjiwa ha sido el ganador en el concurso de fotografía lanzado con motivo del Jubileo del Deporte, en el que participaron cincuenta jóvenes menores de 25 años con más de 80 fotos.

Giampaolo Mattei - Ciudad del Vaticano

Con la imagen de niños jugando al fútbol, ​​con un balón hecho con trapos y bolsas de plástico, en el barrio de Goma – Kivu del Norte, República Democrática del Congo – Isaac Burjiwa es el ganador del concurso de fotografía “Sport in motion – The essential is invisibile to the eye”, promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, con motivo del Jubileo del Deporte.

El nombre del ganador fue anunciado el sábado 14 de junio, durante el Congreso internacional “El impulso de la esperanza” en el Instituto Augustinianum de Roma, en presencia del cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Burjiwa, en la categoría “deporte y política”, tomó la foto el 17 de enero y la tituló “Bloom – Donde la guerra fracasa”. El autor explica: «La alegría de estos niños se convierte en esperanza. Con sus gestos sencillos, estos niños nos recuerdan que, en medio del caos, algo aún crece: una luz invisible, pero muy real. Donde la guerra fracasa, la infancia florece en paz, unidad y humanidad".

Al concurso, lanzado el pasado mes de noviembre, han participado 49 jóvenes – se presentaron 81 fotografías –, menores de 25 años. Con el objetivo de unir tres palabras no siempre cercanas: juventud – arte – deporte. Con esta perspectiva, el concurso quiso releer los desafíos del deporte actual a través de los ojos de unos jóvenes que tienen una "mirada de esperanza" más clara.

Se propusieron cinco temas, tomados del Pacto Educativo Mundial y del tema del Jubileo: deporte y discapacidad, deporte y familia, deporte y ecología, deporte y política, deporte y esperanza. Para cada una de las cinco categorías, el jurado eligió tres fotografías. Y entre las 15 fotografías ganadoras, se eligió la imagen de Burjiwa.

El jurado estuvo compuesto por el fotógrafo deportivo Giovanni Zenoni; por el ex futbolista paralímpico y orador motivacional Arturo Mariani; por el periodista del Osservatore Romano, Gabriele Nicolò; por el secretario general de Athletica Vaticana, Marco Alpigiani; por el periodista Sebastiano Caputo; por el padre Ezio Lorenzo Buono para el Pacto Educativo Global; y por monseñor Davide Milani por la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis.