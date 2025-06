Jubileo del Deporte: miles de atletas se reúnen en Roma

El 14 y 15 de junio, Roma acogerá a deportistas profesionales y aficionados para celebrar el Jubileo del Deporte, uno de los grandes eventos del Año Santo 2025. La celebración culminará con una misa presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro.

Vatican News

Este fin de semana, Roma se convertirá en el escenario de una gran fiesta deportiva con motivo del Jubileo del Deporte, el vigésimo gran evento del Año Santo 2025. Miles de atletas, tanto profesionales como amateurs, junto con entrenadores, dirigentes de asociaciones deportivas y familias enteras, llegarán desde los cinco continentes para participar en esta cita especial.

En evidencia 11/06/2025 Jubileo del Deporte: Campeones, pero sobre todo artesanos de esperanza El evento jubilar previsto para los días 14 y 15 de junio fue presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede. “El deporte – subrayó el cardenal Tolentino de Mendonça, Prefecto ...

Deporte y esperanza: protagonistas en la Plaza del Popolo

Las actividades comenzarán el sábado 14 de junio, cuando la Plaza del Popolo se transforme en un animado “Pueblo del Deporte” desde las 9:30 hasta las 18:00 h. Durante la jornada, tendrá lugar la “Fiesta del Deporte”, una iniciativa de entrada libre que ofrecerá a niños, jóvenes y adultos la posibilidad de probar diferentes disciplinas deportivas, ver demostraciones en vivo y conocer más sobre el mundo del deporte.

El evento está organizado por el CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano) con la participación de federaciones, entidades promotoras y asociaciones reconocidas. También contará con la presencia de un stand especial de la A.S.D. “Sport en el Vaticano”.

A partir de las 16:45, se celebrará una mesa redonda titulada “El deporte genera esperanza”, moderada por el periodista Massimo Proietto (vicedirector de Rai Sport). Entre los invitados estarán figuras internacionales como Felipe Massa (ex piloto de Fórmula 1), Gordon Hayward (estrella de la NBA), Damiano Tommasi (exfutbolista y alcalde de Verona), el judoca olímpico Pino Maddaloni, la nadadora paralímpica Giulia Ghiretti, y la velista olímpica Caterina Banti, quienes compartirán sus historias con el público.

En evidencia 12/06/2025 El atleta paralímpico Amelio Castro vive el deporte como una prueba de fe En el Jubileo del Deporte, compartimos la historia de un joven que, con su vida, demuestra que la verdadera fuerza nace de la fe en Dios. Amelio Castro Grueso, esgrimista ...

Rumbo a la Puerta Santa y la misa con el Papa

A las 18:00, después de un momento de oración, los participantes iniciarán un peregrinaje hacia la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, recorriendo juntos las calles del centro de Roma: Via del Corso, Via Tomacelli, Ponte Cavour, Piazza dei Tribunali, Piazza Pia y Via della Conciliazione.

El domingo 15 de junio a las 10:00 h, el Jubileo concluirá con una Misa solemne presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro. Aunque inicialmente estaba prevista en la plaza exterior, la celebración se trasladará al interior debido a las altas temperaturas esperadas. La participación será libre hasta completar aforo, gratuita y no requiere ningún tipo de billete, como especifica el Dicasterio para la Evangelización.