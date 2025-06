Jubileo del Deporte: Campeones, pero sobre todo artesanos de esperanza

El evento jubilar previsto para los días 14 y 15 de junio fue presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede. “El deporte – subrayó el cardenal Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura – nos enseña a levantarnos tras una derrota, así como la fe nos sostiene en los momentos difíciles”.

Silvia Guidi - Ciudad del Vaticano

“Para un atleta es muy importante perder; es en esa ocasión cuando realmente demuestra quién es, cómo sabe recuperarse, cómo logra entender dónde se equivocó y cuál es su próximo objetivo”, explica Novella Calligaris, la primera atleta italiana en ganar una medalla olímpica en natación y en establecer un récord mundial en los 800 metros libres, actualmente periodista en Rainews24. Calligaris presentó las iniciativas previstas para el Jubileo del Deporte en la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 11 de junio, junto al cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Amelio Castro Grueso, esgrimista paralímpico, y Giampaolo Mattei, presidente de Athletica Vaticana. Un intenso evento de dos días que concluirá con la misa celebrada por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro el domingo 15 de junio.

«Cada atleta tiene una historia que contar, diferente a la de los demás —continúa Calligaris—. El resultado no necesita comentarios, pero lo interesante es cómo se llegó a él, las motivaciones, el sufrimiento, las caídas, las remontadas. En la antigua Grecia, el deporte era una de las muchas disciplinas de los Juegos Olímpicos; también había poesía, danza, canto. Debemos retomar esta visión global de la cultura», reiteró Calligaris.

Una comunidad en movimiento

“Aunque parezca una disciplina solitaria, el deporte es siempre una comunidad que se mueve”, subrayó al cardenal José Tolentino de Mendonça; una oportunidad para hablar del hombre y de sus razones de vivir, de sus alegrías, de su deseo de trascendencia y de infinito. Una oportunidad para experimentar esa esperanza desarmada y desarmante de la que habla el Papa León XIV. Más que un programa de competiciones, el Dicasterio ha querido conectar el deporte a su esencia, es decir a la cultura y a la educación, reiteró el cardenal. El 1 de junio, el Papa León dijo a los ciclistas del Giro de Italia: “Son modelos para los jóvenes de todo el mundo”; «Esta frase revela dos cosas fundamentales – concluyó Tolentino – ante todo, el reconocimiento que la Iglesia da al deporte; en segundo lugar, la responsabilidad que el deporte ejerce en la sociedad. Espero que este Jubileo del Deporte pueda despertar en los atletas esta conciencia de que también ellos son misioneros de esperanza. El deporte como escuela de vida, una frase que se puede repetir sin sombra de retórica.

Historias más allá del podio

Arranca el sábado 14 de junio con la conferencia “El impulso de la esperanza: historias más allá del podio”. La reunión, para los participantes registrados, es a las 8:00 horas en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum. Inmediatamente después de la acreditación, los participantes se unirán a otros peregrinos para participar en la Audiencia Jubilar que el Santo Padre León XIV celebrará en la Plaza de San Pedro. La conferencia, que se prolongará hasta las 13.00 horas, pretende ser una reflexión abierta sobre el vínculo entre la esperanza y el deporte y está organizada en tres partes, precedidas por los saludos introductorios del cardenal José Tolentino de Mendonça y de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.

El primer momento estará dedicado a los testimonios de Letsile Tebogo (atletismo), Valentina Vezzali (esgrima), Amelio Castro Grueso (esgrima paralímpica) y Sérgio Conceição (ex futbolista y entrenador). La segunda parte profundizará en la presencia de la Iglesia en el ámbito deportivo y educativo, con las aportaciones de Francesca Scibetta (Asociación Deportiva Juvenil Salesiana), Giampaolo Mattei (Athletica Vaticana), Litus Ballbe Sala (Pastoral del Deporte), Paola Virginia Gigliotti (Associazione Sentieri Frassati). El evento concluirá con la entrega de premios del Concurso Internacional de Fotografía de Deporte en Movimiento, impulsado con el objetivo de acercar la cultura a los jóvenes. La moderación estará a cargo de Novella Calligaris y Alessandro Gisotti (Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede), mientras que los ganadores del concurso serán anunciados por el fotógrafo deportivo Giovanni Zenoni. El sábado por la tarde, deportistas, familiares y amigos podrán vivir el rito más significativo del Jubileo: el Cruce de la Puerta Santa. La reunión será a las 17.00 horas en la nueva Piazza Pía. Después de un momento de oración, los peregrinos se dirigirán en procesión hacia la Basílica de San Pedro para el paso comunitario a través de la Puerta Santa. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Athletica Vaticana. La jornada concluirá a las 21.30 con una historia de pasión, fe y deporte: en la Piazza San Cosimato in Trastevere se proyectará la película ganadora del Oscar «Carros de fuego» de Hugh Hudson. El domingo 15 de junio, a las 10.30 horas, el Papa León XIV presidirá la celebración Eucarística en la Plaza de San Pedro, abierta a todos y en particular a los deportistas y sus familias.

La sonrisa de Amelio

Nací y crecí en el país más hermoso del mundo, en una zona hermosa pero compleja de Colombia —dice Amelio Castro Grueso, protagonista, entre otros, de un episodio del podcast Specchi, editado por Amedeo Lomonaco—. Mis esperanzas se desvanecieron tras el fallecimiento de mi madre a los dieciséis años. Nunca imaginé que sería protagonista de unos Juegos Paralímpicos y, sobre todo, de una vida que me hiciera feliz cuando estaba solo en el hospital tras el accidente que a los veinte años me dejó sin movilidad. En el hospital, mi familia me abandonó, pero ese periodo fue el mejor de mi vida porque allí, postrado en la cama, descubrí el amor de Dios, experimenté su Gracia. Participé en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en esgrima: soy uno de los ocho atletas del Equipo Paralímpico de Refugiados. Nunca imaginé que el camino hacia la esperanza de mi renacimiento pasaría por el deporte.

Hace un año, en París, competí con los mejores del mundo. Me admitieron en los Juegos en el último momento. No gané una medalla, pero creí en ello y también aprendí a disfrutar de la derrota como un momento fundamental de crecimiento tras haberlo dado todo. Mucha gente solo quiere ganar; en realidad, como suele decir mi entrenador mental, no es difícil llegar, lo difícil es mantenerse. Siempre me levanto y vuelvo a empezar. Lo que realmente quiero es hacer la voluntad de Dios, ser su instrumento para dar testimonio de su amor por las personas que conozco, aquellas que no pueden empezar de nuevo porque están presas de la angustia, la depresión, un trauma del que no pueden liberarse. Sé que nunca he estado sola en mi vida y sé que nunca lo estaré, porque Dios está a mi lado. Con la gracia y el amor de Dios, nunca dejaré que nadie me robe la esperanza.

Un gran equipo

«El pasado 1 de junio – añadió Giampaolo Mattei, presidente de Athletica Vaticana – vivimos una primera “etapa” extraordinaria. El Papa León XIV relanzó una visión deportiva atenta a todo el ser humano: cuerpo, mente, corazón y espíritu. El 27 de mayo, con el club de fútbol Napoli, también habló de un equipo que trabaja unido, insistiendo, en particular, en el aspecto educativo. El Jubileo del Deporte que no es un evento competitivo, un campeonato, un torneo. Es una experiencia cristiana que vivirán juntos deportistas, profesionales y amateurs de todas las edades, con directivos, entrenadores, organizadores, entusiastas y sus familias. Como un solo gran equipo, todos con la misma dignidad, sin mirar el medallero. En inglés e italiano, se proclamará el pasaje de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios (9, 24-27) y se recitará el Padrenuestro. La peregrinación estará acompañada de cantos tradicionales de la Comunidad de Taizé, en consideración a la participación de atletas de diferentes países. En este contexto, una delegación de la Conferencia Episcopal Francesa entregará a Athletica Vaticana, la asociación oficial multideportiva de la Santa Sede, la «Cruz del Deporte», una referencia espiritual para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en la Capilla de los Atletas de la Iglesia de la Magdalena. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, estará presente en este pasaje.

La misma Cruz fue colocada en la Capilla de los Atletas en los Juegos de Londres en 2012 y Río de Janeiro en 2016. Bendecida por el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013, también fue llevada a la JMJ de Lisboa en 2023. Athletica Vaticana entregará la "Cruz de los Atletas" a las Diócesis en cuyo territorio, de vez en cuando, se celebren los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno y Verano, según la tradición de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud.