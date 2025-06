Jubileo de la Santa Sede, Parolin: «Sembrar la paz con la diplomacia del Evangelio»

El nuncio apostólico es un «puente» entre el sucesor de Pedro y las Iglesias locales, entre la Iglesia y los Estados, «entre las heridas del mundo y la esperanza del Evangelio»: así lo afirma el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos con motivo del Jubileo de la Santa Sede celebrado hoy y en vísperas de la audiencia de León XIV con los representantes pontificios.

Vatican News

«El representante pontificio es portador de la diplomacia del Evangelio» y es su deber «dedicarse a la mediación y al diálogo» y convertirse en sembrador de paz: así lo afirma el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos con motivo del Jubileo de la Santa Sede, que se celebra hoy, 9 de junio, y en vísperas de la audiencia de León XIV con los participantes en el Jubileo y la reunión de los representantes pontificios, prevista para mañana, 10 de junio.

Eminencia, el Jubileo de la Santa Sede ofrece una ocasión de encuentro y un espacio de reflexión sobre la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo. ¿Qué significado tiene para el Cuerpo Diplomático de la Santa Sede y, en particular, para los Nuncios Apostólicos?

El Jubileo de la Santa Sede ofrece la ocasión de vivir, también para los Representantes Pontificios, un momento de unidad. La vida de cada uno de ellos es una continua «peregrinación» sin la posibilidad de arraigarse de forma estable en una realidad. Es una vida en camino, sí, pero no solitaria. Por eso, este Jubileo me recuerda la imagen de una familia que, dispersa por el mundo pero unida, se reúne en Roma para rodear al Papa. En este reencuentro emerge con claridad el vínculo entre la dimensión particular y la universal de la Iglesia: el Representante Pontificio es ante todo un puente entre el Vicario de Cristo y las comunidades a las que ha sido enviado, y al mismo tiempo mantiene vivo el vínculo de las Iglesias locales con la Sede Apostólica. Como garantía de esta unidad, la Secretaría de Estado desempeña su papel de coordinación, apoyando la misión de los Representantes Pontificios en Roma y en el mundo.

Como usted ha dicho, los nuncios apostólicos representan al Santo Padre ante las Iglesias locales y las autoridades civiles. ¿Cuál es la especificidad de su servicio y cómo combinan la dimensión pastoral con la diplomática?

Los nuncios apostólicos son, sin duda, los representantes del Papa ante los gobiernos nacionales y las instituciones supranacionales. En este sentido, su tarea es propiamente diplomática: dialogar con las autoridades civiles, trabajar para recomponer fracturas, favorecer la paz, la justicia y la libertad religiosa, sin perseguir intereses partidistas, sino animados por una visión evangélica del mundo y de las relaciones internacionales. Sin embargo, su servicio, por su naturaleza, no puede reducirse a una fría función institucional, sino que debe estar respaldado por una auténtica presencia pastoral. El nuncio apostólico es ante todo un hombre de Iglesia, también es pastor y debe hacer suyo el ejemplo de Cristo, el Buen Pastor. Ser pastor significa estar cerca de los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las comunidades a las que se está llamado a servir, teniendo siempre una mirada eclesial, es decir, de sacerdote que siente sobre sí la responsabilidad hacia los demás. Así, el nuncio apostólico se convierte en puente entre el Sucesor de Pedro y las Iglesias locales, entre la Iglesia y los Estados, entre las heridas del mundo y la esperanza del Evangelio.

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en la Sala de la Pontificia Academia Eclesiástica.

¿Qué cualidades considera fundamentales para un Representante Pontificio, especialmente en este complejo momento histórico?

Destacaría tres. En primer lugar, la humildad como disposición del corazón. Esto permite «hacerse pequeño» y mantenerse firme en la confianza de que el Señor, a través de nosotros, puede realizar grandes proyectos. Con el odio y la violencia que imperan en el mundo, la tendencia podría ser ceder a un cierto pesimismo. Ante tareas complejas e inesperadas, confiamos con serenidad en la gracia que acompaña y sostiene la misión. Junto a la humildad, el celo evangélico. El Representante Pontificio es portador de la diplomacia del Evangelio, tiene la tarea de llevar la luz de Cristo hasta los rincones más remotos de la Tierra. Y, por último, ser hombres de reconciliación. La labor de la diplomacia pontificia es apoyar los esfuerzos del Santo Padre en la realización de un mundo cada vez más de verdad, justicia y paz. En el mundo actual, se convierte en un deber del Representante Pontificio dedicarse a la mediación y al diálogo, porque solo así se puede tejer la trama de la cooperación internacional e interceptar incluso la voluntad más débil y oculta de las partes para la pacificación. Acogemos el llamamiento del Santo Padre a convertirnos en sembradores de paz, porque el otro —especialmente en la diplomacia— no es ante todo un enemigo, sino un ser humano con el que hablar.

En un mundo en constante evolución, ¿cómo consigue la formación diplomática de los jóvenes sacerdotes mantenerse al día con los retos contemporáneos?

La Pontificia Academia Eclesiástica se encarga desde hace trescientos años de la formación de los jóvenes sacerdotes que se preparan para entrar en el servicio diplomático de la Santa Sede. La reforma de la Academia, recientemente introducida, se ha propuesto actualizar y reforzar la formación, para que responda cada vez mejor a las complejidades del mundo actual. El objetivo de esta nueva fase de la diplomacia vaticana es enviar al mundo diplomáticos que sean competentes a nivel profesional y profundamente animados por un espíritu evangélico, conscientes de llevar adelante el Magisterio petrino como instrumentos de comunión, sembradores de paz y constructores de relaciones solidarias y pacíficas entre los pueblos.

