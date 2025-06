El Dicasterio para la Evangelización

Es el Dicasterio responsable de las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo y para la institución, el acompañamiento y el apoyo de las nuevas Iglesias particulares, para que Cristo, luz de los pueblos, sea conocido y testimoniado en todo el mundo y se edifique la Iglesia. Una estructura dedicada al anuncio y al trabajo misionero, dividida en dos Secciones.

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

Al servicio de la obra de evangelización para que Cristo, luz de los pueblos, sea conocido y testimoniado de palabra y de obra, y se edifique su Cuerpo místico, que es la Iglesia. Es la misión del Dicasterio para la Evangelización, definida en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022. Consta de dos Secciones: una para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo y otra para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares, que se ocupa de la evangelización de los pueblos y la creación de Iglesias en los nuevos pueblos evangelizados. Está presidida directamente por el Papa, con dos pro-prefectos, uno para cada sección. Para la primera, el arzobispo Salvatore Fisichella, y para la segunda, la sección para la primera evangelización, el cardenal Luis Antonio G. Tagle. Su secretario es el arzobispo Fortunatus Nwachukwu.

Antecedentes históricos

La primera sección heredó las competencias del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, instituido el 21 de septiembre de 2010 por el Papa Benedicto XVI con el motu proprio Ubicumque et semper. Con el posterior motu proprio de enero de 2013, Fides per Doctrinam, también Benedicto XVI transfirió la competencia para la Catequesis de la Congregación para el Clero al Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. En 2012-2013, el Pontificio Consejo se encargó de organizar el Año de la Fe, querido por Benedicto XIV, y el Jubileo de la Misericordia en 2016, convocado por el Papa Francisco, como la primera sección está haciendo con el Jubileo de la Esperanza en 2025. Por último, con el motu proprio de febrero de 2017, Sanctuarium in Ecclesia, Francisco transfirió las competencias sobre el desarrollo, la valorización pastoral y la tutela de los santuarios de la Congregación para el Clero al mismo Consejo Pontificio.

El Cardenal Pro-Prefecto Tagle, en la sede de la segunda Sección del Dicasterio para la Evangelización (Vatican Media)

La segunda sección asumió las competencias de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cuyo nacimiento se remonta a hace más de 400 años. El 6 de enero de 1622, en efecto, el Papa Gregorio XV erigió la Congregación de Propaganda Fide como órgano central y supremo para la propagación de la fe, con un doble cometido: aspirar a la unión de las Iglesias ortodoxas y protestantes y promover y organizar la misión entre los no cristianos. Con la Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae universae de Pablo VI de 1967, el dicasterio pasó a llamarse Congregación para la Evangelización de los Pueblos o «De Propaganda Fide» y con la Constitución Apostólica Pastor Bonus de Juan Pablo II de 1988, se convirtió simplemente en Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium del Papa Francisco de 2022, el nuevo Dicasterio para la Evangelización hereda las competencias de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Competencias

Según lo regulado por la Praedicate Evangelium, el dicasterio es competente para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo y para la institución, acompañamiento y apoyo de nuevas Iglesias particulares, sin perjuicio de la competencia del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Corresponde a la Sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo estudiar las cuestiones fundamentales de la evangelización y el desarrollo de un anuncio eficaz del Evangelio, identificando las formas, los instrumentos y el lenguaje adecuados. Apoya a las Iglesias particulares en el proceso de inculturación del Evangelio en las diferentes culturas y etnias y presta especial atención a la piedad popular. En la atención a los Santuarios internacionales, corresponde a la Sección su erección y la aprobación de sus estatutos, y en colaboración con las Iglesias locales, se ocupa de la promoción de una pastoral orgánica de los santuarios, como motores de evangelización permanente. Dado que la evangelización implica una opción fundamental por los pobres, se ocupa de la Jornada Mundial de los Pobres. También se ocupa de iniciativas para toda la Iglesia universal, como las «24 horas para el Señor» y el Domingo de la Palabra de Dios.

La Sección es competente para la catequesis, dirigida a los bautizados de vida cristiana en el día a día, a los que necesitan profundizar la enseñanza recibida y a los que han abandonado la fe o no la profesan. Vela por la correctitud de la enseñanza de la catequesis y de la formación catequética y concede la confirmación de la Sede Apostólica a los catecismos elaborados por las Iglesias locales, con el consentimiento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Promueve la formación y la acción pastoral de los Misioneros de la Misericordia y la obra misionera de cada bautizado, mediante la oración, el testimonio y las obras. Como forma de evangelización, la Sección fomenta y apoya las oportunidades de encuentro y diálogo con miembros de otras religiones y con quienes no profesan ninguna religión.

La segunda Sección y las Obras Misionales Pontificias

La Sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares apoya el anuncio del Evangelio y la profundización de la vida de fe en los territorios de primera evangelización y y trata todo lo concerniente tanto a la erección de las circunscripciones eclesiásticas o sus modificaciones, como a su provisión, y cumple las demás tareas de forma análoga a lo que el Dicasterio para los Obispos realiza en el ámbito de su competencia. La Sección apoya a las nuevas Iglesias particulares en la obra de la primera evangelización y en su crecimiento. Colabora con los Obispos, las Conferencias Episcopales, los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en el fomento de las vocaciones misioneras y en la formación del clero y de los catequistas en los territorios sujetos al Dicasterio. Promueve el intercambio de experiencias dentro de las nuevas Iglesias particulares y entre éstas y las Iglesias erigidas hace más tiempo.

Con el fin de incrementar la cooperación misionera, la Sección acompaña a las nuevas Iglesias particulares hacia la autonomía económica y les ayuda a establecer los fondos necesarios para su sostenimiento. La Sección se ocupa de los informes quinquenales y de las visitas «ad limina Apostolorum» de estas Iglesias particulares encomendadas a su cuidado. A la Sección están encomendadas las Obras Misionales Pontificias: la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, la Obra Pontificia de la Infancia Misionera y la Pontificia Unión Misional, como instrumentos para promover la responsabilidad misionera de cada bautizado y para apoyar a las nuevas Iglesias particulares. El patrimonio destinado a las misiones se administra a través de una oficina especial, dirigida por el secretario adjunto de la Sección, sin perjuicio de la obligación de rendir cuentas a la Secretaría para la Economía.