Cardenal Parolin: Dolor y tristeza por Ucrania, falta de confianza entre las partes

El Cardenal Secretario de Estado, al margen de un acto en Roma, reiteró el compromiso de la Santa Sede con la paz: "Hemos ofrecido un espacio, pero por las respuestas recibidas no creo que haya ninguna esperanza de que esta posibilidad sea aprovechada". En Gaza, el cardenal pide un alto el fuego, el regreso de los rehenes y el acceso de la ayuda.

Vatican News

El cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, expresó “tristeza” y “dolor” por la guerra en Ucrania que parece no tener solución. «Creo —declara el cardenal, al margen de un evento en Roma de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada — que el problema fundamental es recrear un clima de confianza entre ambas partes, algo que fundamentalmente falta. No confiamos el uno en el otro, por lo que no estamos dispuestos a hacer concesiones. Por lo tanto, lo importante es que exista este clima que nos permita hablar directamente, de manera constructiva».

Según Parolin, se trata de "construir una relación poco a poco, es decir, encontrándose a mitad de camino": "Creo que en toda negociación hay un camino de compromiso y es el compromiso y el respeto de los compromisos asumidos lo que ayuda a generar confianza".

En evidencia 04/06/2025 Parolin: «Ninguna guerra es inevitable, ninguna paz es imposible» En una entrevista con el diario «La Stampa», el secretario de Estado pide que «se levante urgentemente el bloqueo de la ayuda humanitaria» en Gaza ante la «enorme tragedia» que se ...

Esperanzas de paz

La Iglesia, por su parte, “puede rezar por la paz”, porque “vemos que los esfuerzos humanos son más bien insuficientes”, afirmó el cardenal. Como Santa Sede, «hemos ofrecido a nuestra vez la posibilidad de un espacio; esta oferta que hizo el Papa al inicio de su pontificado sigue vigente. Pero no creo, a partir de las respuestas que nos han dado, que haya esperanzas de que esta posibilidad se aproveche».

Sobre el drama que se vive en la Franja de Gaza, el cardenal recordó las negociaciones en curso en Doha, expresando la esperanza de que "tengan resultados". “El problema es siempre el mismo: el alto el fuego, el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, el acceso seguro a la ayuda humanitaria y a la atención médica”, reiteró.

Preguntado sobre el hallazgo ayer en Siria del cuerpo de un religioso en una fosa común que algunos han indicado como el del padre Paolo Dall'Oglio, el Secretario de Estado citó las palabras del nuncio en Damasco, el cardenal Mario Zenari, según el cual "no hay ninguna confirmación de este descubrimiento". “Creo que es muy difícil”, añadió Parolin. “Esperamos poder encontrar el lugar de sepultura y los restos del padre Dall’Oglio”. Después de tantos años, “resulta difícil pensar en él con vida”.

El encuentro del Papa con la Secretaría de Estado

Preguntado sobre la audiencia de la mañana de este jueves entre el Papa León XIV y la Secretaría de Estado, Parolin recordó que será el primer encuentro oficial con el Pontífice pero que "la colaboración ya comenzó desde el primer momento del pontificado". “Creo que utilizará este instrumento que tiene a su disposición precisamente para el gobierno de la Iglesia”, subrayó el cardenal. “El Papa ha dicho desde el principio que pretende utilizar de manera colegial todos los instrumentos que tiene a su disposición para asegurar un gobierno eficaz de la Iglesia”.