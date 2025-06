Balestrero: conjugar libertad de expresión y compromiso con la verdad

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado en Ginebra, el Diálogo interactivo con el relator especial para la libertad de opinión brindó la oportunidad de debatir sobre el tema de "la libertad de expresión y las elecciones en la era digital". El Observador Permanente de la Santa Sede: "La información transparente y objetiva es esencial para preservar la legitimidad y la integridad de los procesos democráticos".

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

«Sólo los pueblos informados pueden hacer elecciones libres». La frase pronunciada por el Papa León XIV en su encuentro con los representantes de los medios de comunicación el pasado 12 de mayo, fue citada por el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, el Arzobispo Ettore Balestrero, en la apertura de su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema «libertad de expresión y elecciones en la era digital». "El derecho a la libertad de expresión es crucial, ya que permite a las personas compartir sus puntos de vista y opiniones libremente, y buscar y recibir información para apoyar la toma de decisiones durante las elecciones", señaló Balestrero, subrayando que la Santa Sede considera la participación en la política, como reconoce el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, "una de las formas más elevadas de caridad, ya que promueve el bien común."

El uso de las nuevas tecnologías

Muchas personas pueden hoy hacer oír su voz a través de las redes sociales: "El uso de las nuevas tecnologías en la era digital puede contribuir positivamente a la libertad de expresión durante los períodos electorales", señaló el prelado, observando por otra parte los riesgos de "condicionamiento" por estas mismas herramientas tanto a nivel político como social. Del aumento de las posibilidades de interconexión y difusión de las ideas, de hecho -como indicó el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate- "no deriva la promoción de la libertad y la democracia para todos. Lo central debe seguir siendo el respeto de la dignidad de toda persona. "El derecho a la libertad de expresión conlleva, en segundo lugar, una responsabilidad para cada persona que lo ejerce, no sólo para los profesionales de la comunicación", prosiguió Balestrero, señalando que "la velocidad a la que se difunde la información supera a menudo nuestra capacidad de reflexión y de juicio", por lo que es necesaria también "una capacidad de discernimiento" sobre la difusión de contenidos en las plataformas digitales para "contribuir positivamente al bien común".

Fomentar el diálogo inclusivo

Según el observador permanente de la Santa Sede, además, "es necesario cultivar entornos digitales que faciliten un diálogo abierto e inclusivo, protegiéndose al mismo tiempo de los intentos de censurar, marginar o borrar determinados puntos de vista, en particular los arraigados en convicciones religiosas y morales". Los puntos de vista religiosos -señaló- son una contribución vital al discurso democrático, mientras se observa una creciente marginación de los puntos de vista religiosos y confesionales, en particular los vinculados al cristianismo, incluso en naciones que se consideran anclas de la tolerancia". "Por último, en la era digital urge recuperar el compromiso con la verdad", dijo Balestrero, señalando cómo las tecnologías son uno de los ámbitos más expuestos a la desinformación, mientras que "la información transparente y objetiva es esencial para preservar la legitimidad y la integridad de los procesos democráticos". Porque -como recordó el Papa León XIV a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede el 16 de mayo- «sólo la verdad puede unirnos y permitirnos afrontar con mayor determinación los desafíos de nuestro tiempo».