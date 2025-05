Scholas y CAF: Promover la búsqueda de sentido y programas de desarrollo

Del 27 al 29 de mayo, se lleva a cabo en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano el II Encuentro Internacional del Sentido, iniciativa promovida por Scholas Occurrentes y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El acto de clausura será este jueves 29, y contará con la presencia del cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

Con el fin de reflexionar sobre el legado del Papa Francisco en torno a la cultura del encuentro y la construcción de sentido, especialmente entre los jóvenes, se han reunido del 27 al 29 de mayo, en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano, más de cien líderes de distintas religiones, culturas y disciplinas, en el II Encuentro Internacional del Sentido, iniciativa promovida por Scholas Occurrentes y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El evento busca dar continuidad a más de una década de trabajo conjunto en la región y proyectar nuevas acciones para el futuro; por ello, se han abordado nuevas propuestas educativas, artísticas y sociales que responden a los desafíos actuales. Al respecto, en Vatican News dialogamos con Enrique Palmeyro, uno de los Directores mundiales de Scholas Occurrentes y Christian Asinelli, Vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Un homenaje al Papa Francisco

Palmeyro: El sentido enriquece la formación de los estudiantes

Para Enrique Palmeyro, uno de los Directores mundiales de Scholas Occurrentes, uno de los momentos más esperados fue la presentación del plan Scholas 2030, la hoja de ruta que definirá el trabajo educativo de la organización en los cinco continentes para la próxima década. Además, el Director destacó la reflexión multidisciplinar que se está realizando sobre la búsqueda de sentido.

“Es un grupo multidisciplinario y de diversos países que están reflexionando sobre el sentido. En el panel sobre la inteligencia artificial y justamente la interpelación que nos hace al sentido como el Papa Francisco también fue mencionando y también ahora el Papa León XIV lo pone en el centro de las preocupaciones, combinando esperanza por los logros y los avances del saber humano y al mismo tiempo la necesaria interrogación, interpelación, para que esos avances estén al servicio de la felicidad humana y no de la exclusión”.

¿Qué aspectos del legado del Papa Francisco están al centro de la reflexión de este II Encuentro Internacional?

Especialmente los cuatro principios: “el tiempo superior al espacio”, es decir, los procesos, justamente no el resultado inmediato de la inteligencia artificial o de la nueva tecnología, sino cómo impactan el proceso del ser humano. El tema de la “unidad es superior al conflicto”, también superar divisiones que se van haciendo como muy extremas entre las diferentes miradas que hay en el mundo desde lo religioso, desde lo social. Bueno, la unidad es superior al conflicto, el conflicto no se niega, se asume y se resuelve. La “realidad es superior a la idea”, también esto cómo tocamos la realidad de los jóvenes que hoy se sienten un poco defraudados por lo que se les presenta. Bueno, cómo tocamos esas realidades concretas más allá de los planes. Y el “todo es superior a las partes”. Bueno, esta casa común en la cual habitamos es superior a las miradas parciales, y también esa imagen del poliedro que el Papa Francisco nos dejó y que también el Papa León destaca y lleva adelante.

Un momento del II Encuentro Internacional del Sentido

¿En qué consiste el plan Scholas 2030? ¿Cuáles son las líneas guías de esta hoja de ruta?

Por un lado, es una profundización en estas ideas. En estas miradas que nos dejó el Papa Francisco, fundamentalmente la cultura del encuentro donde cada uno, cada diversidad, aquí hay presente jóvenes de Bolivia, de Indonesia, de Estados Unidos, de España, de Italia, por supuesto, de África, de Mozambique, esa cultura del encuentro creada por esa diversidad, como seguimos hundiendo las raíces allí y ampliando el alcance. Queremos llegar para 2030 a trabajar con 7 millones y medio de jóvenes en el mundo.

¿Cuáles han sido los logros que han alcando con la Universidad del Sentido?

La Universidad del Sentido, en primer lugar, es profética porque el Papa la crea en el Estado Vaticano, intercultural e interreligioso. No para dar carreras simplemente, sino para incorporar esa dimensión del sentido en el mundo universitario. Recientemente ha asumido como presidente ejecutivo Ángel Rivera, que era CEO de Santander en España con la experiencia de la Red Universi, una red muy importante, Así que eso potencia la universidad y bueno, se han hecho ya casos con la Universidad de Gales, con la Universidad de Granada, en otros lugares de Argentina, también de talleres de transformación social con jóvenes de distintas carreras que incorporan los lenguajes del arte, de la tecnología para acompañar proyectos concretos sociales como, por ejemplo, hogares de ancianos, hogares de niños, ponen en juego los saberes de sus carreras, de ingeniería, de la carrera que sea para acompañar un proyecto concreto incorporando los lenguajes. Esta experiencia del sentido enriquece la formación de los estudiantes.

Christian Asinelli, Vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Asinelli: Urge financiar programas que son claves para el desarrollo

Por su parte, Cristian Asinelli, Vicepresidente del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe señaló que, la participación en este evento es una continuidad de un trabajo de muchos años que venimos realizando con Scholas Occurrentes por iniciativa, del Papa Francisco, con quien nos juntamos en su momento y definimos una hoja de ruta de distintas cuestiones a trabajar.

“Por eso creamos en su momento la escuela Laudato Sí, donde capacitamos a cientos de jóvenes de toda América Latina y el Caribe, donde capacitamos también alcaldes y alcaldesas de toda la región en esta visión de cuidar la Casa común. Luego, encaramos este trabajo de la Universidad del Sentido con un programa que el año pasado fue muy exitoso, donde tuvimos la suerte de contar con la presencia del Papa Francisco y este año, este II Evento donde lo que estamos haciendo, además de las capacitaciones y las charlas es homenajear también y empezar a trabajar en el legado del Papa”.

¿Cuál es la participación y el aporte concreto que da el CAF a esta iniciativa que ha puesto en marcha el Papa Francisco?

Bueno, nosotros participamos a través de muchos de nuestros funcionarios y funcionarias que conocen los distintos temas. Trabajamos también con toda nuestra área de conocimiento que absorbe este conocimiento en las distintas áreas, ya sea inteligencia artificial, educación, comunicación, etcétera y también con la capilaridad que tenemos en toda América Latina y el Caribe para poder convocar personajes y personalidades, referentes en estos temas, diputados, senadores, maestros, rectores de universidades, jueces, alcaldes jóvenes que nos permitan en comunidad poder construir esto que estamos haciendo en conjunto.

Representantes de Scholas y CAF

¿Cuánto es importante invertir en la educación de los jóvenes, sobre todo con esta universidad del sentido?

Nosotros creemos clave invertir en todas las edades de la vida, empezando por los recién nacidos, por las madres que están teniendo sus hijos, vos sabés que el primer año de alimentación es clave para todo el futuro que una persona humana puede tener. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, pero después también en la educación de los jóvenes que son los que van a trabajar, los que van a pensar el futuro de la humanidad. Entonces, el trabajo que hace Scholas para nosotros es clave y en nuestro caso como banco de desarrollo impulsamos y generamos espacios de diálogo para poder financiar programas de educación que son claves para el desarrollo de América Latina y del Caribe.

Saliendo del tema, uno de los sueños del Papa Francisco dentro del marco del Jubileo era que se pusiera condonar o reducir la deuda de los países pobres. ¿Crees que esto será posible? ¿Qué es lo que hace difícil que este sueño se haga realidad?

Bueno, eso es un trabajo que tienen que encarar los gobiernos, organismos multilaterales grandes que generen una discusión y un debate para entender que no se puede salir de la pobreza si no se redistribuye el ingreso de una mejor manera. Una parte es esa ancla que tienen muchos países que es esta deuda que tienen que no les permite crecer. Si pudiéramos lograr algún tipo de canje de deuda, que los países lograran cambiar esas deudas que tiene por poner ese dinero en proyectos que tengan que ver con inclusión social, con educación, etcétera. Eso sería una buena manera también los que son canje de deuda por naturaleza, que ayuden a mejorar la capacidad que tiene nuestro planeta de poder tener esta resiliencia tan importante a la hora de cambiar los efectos del cambio climático. Eso podrían ser dos aspectos específicos que nuestros países podrían lograr para mejorar y que sean más justos, más vivibles, más ecuánimes, mucho más distribuidos los efectos de la riqueza.