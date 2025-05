Rerum Novarum, Génesis y éxito de una encíclica

¿Cómo surgió la madre de todas las encíclicas sociales? Con la ayuda de los documentos originales de finales del siglo XIX, conservados en el Archivo Apostólico Vaticano, rastreamos el origen y la actualidad del documento papal que inspiró a León XIV en la elección del nombre que asumió tras su elección como Sucesor de Pedro.

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

Es la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia, un texto que despertó gran interés desde su primera publicación y que no ha perdido su actualidad. La encíclica Rerum novarum , promulgada hace 134 años, el 15 de mayo de 1891, por León XIII, ha vuelto al centro de atención con la elección de Roberto Francisco Prévost al trono papal. El Papa León XIV, al encontrarse con los cardenales dos días después del Habemus Papam , dijo de hecho que había elegido el mismo nombre que el Papa Pecci porque "León XIII, con la histórica encíclica Rerum novarum , afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial".

Portada o frontispicio del dossier de la Secretaría de Estado dedicado a la difusión de la Rerum Novarum (-© Archivo Apostólico Vaticano.) (-© Archivio Apostolico Vaticano.)

En el Archivo Apostólico Vaticano se conserva toda la documentación relativa a la génesis de dicho documento y al consenso recibido tanto de los representantes de la comunidad internacional como de la "base", es decir, de los trabajadores y obreros.

Rerum Novarum - El esquema del Padre Liberatore (-© Archivo Apostólico Vaticano.) (-© Archivio Apostolico Vaticano.)

Un tema inédito

Acompañados por Alejandro Mario Diéguez , funcionario del Archivo encargado de organizar el material de los siglos XIX y XX, abrimos las carpetas que contienen los documentos manuscritos de los colaboradores más cercanos del Papa Pecci así como las cartas de adhesión de diversos episcopados o círculos obreros de todo el mundo.

“El interés que suscitó la encíclica fue enorme porque –explica– abordaba un tema inédito, técnico, aparentemente alejado de la enseñanza de la Iglesia, que hasta entonces no había tenido una formulación tan sistemática sobre la doctrina social”.

Preguntas siempre actuales

La Iglesia siempre ha tenido una doctrina social que se remonta al Evangelio, a los Padres, a la Escolástica medieval, pero con la Rerum novarum, León XIII decidió pronunciarse explícitamente sobre la cuestión social y obrera ante el auge del socialismo, el marxismo y el capitalismo industrial desenfrenado. Y lo hizo cuestionando la dignidad del trabajo, la justicia salarial, la explotación del trabajo infantil y femenino, la relación entre la propiedad privada y el bien común, la naturaleza del capitalismo y la misión de la empresa y del emprendedor, temas que no han perdido su vigencia hoy en día, ante los desafíos de la automatización de los procesos de producción y el creciente uso de la inteligencia artificial. Según Diéguez, “las respuestas han cambiado pero las mismas preguntas siguen siendo las mismas”.

Rerum Novarum - El esquema del Cardenal Zigliara (-© Archivo Apostólico Vaticano.) (-© Archivio Apostolico Vaticano.)

Mediación y diálogo

En el tono del documento papal es significativa la actitud de mediación y diálogo con todas las fuerzas en el campo. También surge de la confidencia que León XIII hizo a un cardenal respecto al socialismo, entonces identificado como el gran enemigo: «El socialismo es un torrente contra el cual hay tres soluciones: si lo represas, corres el riesgo de ser arrastrado por la fuerza de la corriente. Debe ser regulado, debe ser canalizado: esta es la verdadera solución a la que están llamados tanto los Estados como la Iglesia».

Reum Novarum - Texto en latín recibido de Mons. Tazas (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

La idea y el desarrollo

Es interesante entender cómo nace una encíclica. “No debemos pensar que sea fruto del trabajo individual de un Papa”. El Pontífice, de hecho, encarga a expertos en la materia, obligados a la más estricta confidencialidad, la elaboración de un plan que sirva como punto de partida para una elaboración más sistemática. En el caso de la Rerum novarum —continúa Diéguez—, León XIII contó con tres esquemas: uno preparado por el jesuita Matteo Liberatore, otro por el cardenal dominico Tommaso Zigliara que, posteriormente, fue revisado y reformado por el Padre Liberatore y el cardenal jesuita Camillo Mazzella, tres eminentes filósofos neotomistas. Este tercer esquema fue confiado al latinista de la curia, Alessandro Volpini, para su redacción final, y posteriormente al auditor papal, Gabriele Boccali, para una minuciosa labor de revisión, verificación y calibración del texto

Texto con el cambio del íncipit (© Archivo Apostólico Vaticano)] (© Archivio Apostolico Vaticano)

La elección del incipit

Lo que ha pasado a la historia como el nombre de la encíclica, es decir, el incipit Rerum novarum con el correspondiente primer párrafo, no estaba presente en las primeras versiones del texto que comenzaba con las palabras Excitata semel rerum novarum cupidine . “El incipit – dice el archivista vaticano – fue en un cierto momento cambiado, con mayor propiedad y elegancia, por el más característico Rerum novarum semel excitata cupidine ”. Es difícil identificar quién introdujo estas palabras. Se supone que fue Boccali. Además de la hipótesis de que el Papa dio la configuración inicial, dada la novedad del tema, sabemos que el documento fue corregido hasta los últimos días y que León XIII suspendió todas las audiencias en los días previos a su promulgación, evidentemente para poder concentrarse en su revisión final.

Observaciones realizadas “oralmente”

Ciertamente interesante es el hecho de que no es posible identificar intervenciones directas del Papa. De hecho, según señala Alejandro Diéguez, Pecci «no tenía la costumbre de plasmar sus observaciones por escrito, sino que las sugería oralmente a sus colaboradores, quienes a menudo escribían bajo su dictado. Poseía una mente muy lúcida a pesar de su avanzada edad, 81 años cuando se publicó la encíclica».

Documentos de archivo (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

La experiencia de los movimientos obreros

El documento papal recoge las reflexiones y experiencias de diversos movimientos obreros católicos: «el de Monseñor Wilhelm Ketteller, de Vogelsang y de los católicos alemanes; el de la Oeuvre des Cercles y del movimiento social católico en Francia y Bélgica; el del Cardenal Gaspard Mermillod, de la Unión de Friburgo y de Kaspar Descurtins en Suiza; el de los Cardenales Edward Manning, de Westminster, y James Gibbons, de Baltimore; el del Círculo Romano de Estudios Sociales de Monseñor Domenico Jacobini y del movimiento social de los católicos italianos.

Dirección de los miembros de la Sociedad Católica de Trabajadores Agrícolas de Sandrigo (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

Una amplia difusión

La fama de la Rerum novarum se debe ciertamente al hecho de que, a diferencia de otras encíclicas, no se difundió sólo a través de resúmenes en los periódicos o a través de las nunciaturas apostólicas en todo el mundo y de los dicasterios romanos. Con el fin de involucrar a todas las partes interesadas, se envió a soberanos, jefes de Estado, ministros de Economía y los más famosos escritores sobre ciencias sociales. “Sólo la Congregación de Propaganda Fide 'para los Asuntos Orientales', por ejemplo, envió mil ejemplares -en latín, francés e italiano- a las diócesis bajo su jurisdicción y se calcula que se distribuyeron un millón de ejemplares, sólo en Europa y América”, destaca el estudioso.

Página de título de la encíclica en alemán (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

Reacciones internacionales

El Archivo Apostólico Vaticano conserva en un voluminoso dossier de la Secretaría de Estado todas las reacciones al envío de la Carta Papal. Está la respuesta del presidente francés François Sadi Carnot, a quien León XIII quiso expresamente que se le enviara una copia, quien dijo ser «muy consciente de la necesidad de abordar con decisión el estudio de un problema que, imponiéndose a la preocupación ilustrada de todos los gobiernos, es tanto más acuciante en una democracia pacífica y trabajadora como la sociedad francesa del siglo XIX».

La admiración del gran visir

No sólo eso: "por otras fuentes de archivo -continúa Diéguez- sabemos que el Patriarca de Cilicia de los Armenios, Esteban Pedro Azarian, que se encargó de la traducción al armenio, aprovechó sus buenas relaciones con el Gran Visir del Imperio Otomano Kiamil Pasha para enviarle una copia en francés". Kiamil le expresó «su gran admiración por la seria tesis social desarrollada por el Santo Padre, con un estilo y una altura de visión hasta entonces nunca vistos » , y la esperanza de que este Código Social pudiera producir «grandes ventajas para una Europa problemática en sus mismos fundamentos sociales».

Documentos de archivo (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

La traducción de la Reina Margarita

Incluso la reina de Italia, Margarita de Saboya, según las indiscreciones de los periódicos de la época, a pesar de tener un buen conocimiento del latín, pidió a un profesor de literatura de la Universidad que le tradujera la encíclica para poder leerla desde el texto oficial.

Hojeando el dossier de la Secretaría de Estado, Diéguez nos muestra también las numerosas respuestas procedentes de medios obreros católicos de todo el mundo: italianos, franceses, belgas, alemanes, holandeses, suizos, españoles, pero también argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, uruguayos. Una respuesta verdaderamente universal.

La historia de algunos periódicos

Ante tanta protesta, el comentario de algunos periódicos de la época resulta chocante: «Algunos periódicos, con el Corriere della Sera a la cabeza, no sin malicia, afirmaron que ninguna asociación obrera se había adherido aún a las ideas propuestas por el Papa, y que la encíclica no había tenido mucho éxito porque los trabajadores, a quienes iba dirigida, no eran capaces de comprenderla. Otros periódicos, como Il Diritto di Torino, añadieron que el Pontífice estaba tan decepcionado que había asegurado que ya no escribiría encíclicas. Los documentos de nuestro Archivo demuestran precisamente lo contrario. El Papa León, después de la Rerum novarum , escribió otras 48 encíclicas».

© Archivo Apostólico Vaticano (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

Las 86 encíclicas de León XIII

Una cifra increíble, más de la mitad del total. En 25 años de pontificado, de 1878 a 1903, Vincenzo Gioacchino Pecci, no casualmente conocido en la historia como el “Papa de las encíclicas”, ¡escribió 86 encíclicas! Más de tres al año. «Todo escrito en un latín clásico refinado y característico que», observa Alejandro Diéguez, «según los especialistas, transmite una «majestuosa solemnidad».

Discurso de ascenso del obispo y del clero de Foggia (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

El Papa latinista que abrió los archivos a los investigadores

"Fue, de hecho, un apasionado estudioso de la lengua latina, que dominó con competencia y elegancia, y un hombre de estudio que apoyó también los estudios de los demás, abriendo los Archivos Vaticanos a los investigadores de todas las naciones y religiones en 1881".