Padre Sáenz: La elección del Sumo Pontífice es un momento de esperanza

Este viernes, 2 de mayo, en nuestro programa Estudio 9 dialogamos con el padre Christian Sáenz, SJ, profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana sobre la vacante de la Sede Apostólica y los momentos más significativos del próximo Cónclave que iniciará este 7 de mayo para la elección del nuevo Pontífice. “La vida de la Iglesia este momento del Cónclave, de la elección del Sumo Pontífice es un momento de esperanza. Así que vivamos este Jubileo acentuado la esperanza".

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

Tras la muerte del Papa Francisco, acaecida este 21 de abril, se ha producido la vacante de la Sede Apostólica. Después de haber vivido las “tres estaciones clásicas” de las exequias del Romano Pontífice fallecido, que concluirá el domingo 4 de mayo, con la última celebración de los Novendiali, es decir, de los nueve días de celebraciones Eucarísticas en sufragio del Papa Francisco, se iniciará el proceso para la elección del próximo Sucesor de Pedro. Sobre lo que está pasando en el Vaticano y lo que está viviendo la Iglesia universal dialogamos con el padre Christian Sáenz, SJ, profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana.

“La vacante de la Sede Apostólica se refiere que una sede episcopal, como hay tantas sedes episcopales en el mundo, está vacante en ese momento, sea por renuncia del del Obispo reinante o de por la muerte del mismo Obispo. En el caso de Roma, pues esta vez fue por la muerte del Obispo de Roma o también conocido como el Papa”.

¿Qué es el Cónclave? ¿Qué significa este término?

Cónclave, en realidad, tiene sus raíces en latín, “cum clavis”. “Clavis” en latín es “llave”, por ejemplo, de ahí viene el italiano “chiave”. Y “con” viene de la proposición “cum”, o sea, “con llave”. Se hace una reunión encerrada “con llave”. En forma básica es de donde viene la palabra Cónclave. Ahora pues, en nuestros tiempos significa todo el rito, el proceso de la elección del Sumo Pontífice, el futuro Obispo de Roma.

¿Quiénes pueden participar en el Cónclave? ¿Cómo se va a desarrollar este proceso?

Lo que se mencionan en las reglas, que las reglas del Cónclave a través de los siglos han cambiado algunas veces, la última modificación fue con el Papa Benedicto XVI con la Carta Apostólica “Normas nonnullas”. En general, pueden participar y tienen derecho a elegir al Romano Pontífice todos los Cardenales que son menores de 80 años, a excepción de aquellos que, antes del día de la muerte de Sumo Pontífice o del día en el cual la Sede Apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad.

En realidad, en este tiempo podemos distinguir dos momentos. El Cónclave, en sentido estricto, es el momento de la elección del Pontífice y comienza este 7 de mayo con la Misa votiva Pro eligendo Papa y luego, la solemne procesión hacia la Capilla Sixtina donde los Cardelaes Electores se van a encerrar y aislar de los medios de comunicación, en una especie de retiro. Ahora, todavía no están en esa fase. Estamos en la Fase Preparatoria, donde se realizan las Congregaciones Generales de todo el Colegio Cardenalicio para tratar asuntos generales de la Sede Apostólica y la Iglesia universal; y Congregaciones Particulares, solo con los Cardenales Electores para tratar asuntos concernientes a la elección.

Ahora, hay 252 Cardenales en todo el mundo, pero no quiere decir que todos van a estar aquí en Roma. De esos 252 solo hay 135 Cardenales Electores que entrarán en el Cónclave para elegir al 267º Pontífice proceden de 71 países de los cinco continentes. Hay dos Purpurados que no participarán, por lo tanto, entrarán en el Cónclave 133. Están representadas 17 naciones de África, 15 de América, 17 de Asia, 18 de Europa y 4 de Oceanía. Además, de los 134 electores, 108 de ellos es la primera vez que vienen a un Cónclave. Solamente hay 26 veteranos, entre los electores.

¿En qué se diferencia este Cónclave del último que hemos vivido con la elección del Papa Francisco?

Tal vez, la gran diferencia con el último Cónclave, que tal vez muchos de nosotros nos acordamos que viéndolo sea por los medios, por televisión o estando acá, es que el Papa Benedicto XVI renunció, no hubo este tiempo de Novendiales, o sea, hubo un momento sí de preparación, pero la atmósfera, el ambiente, era muy diferente porque no tuvimos exequias, no hubo ese momento de luto. Ahora estamos en un momento de luto y ciertamente se puede ver en muchas de las homilías y de las Misas que están ocurriendo en sufragio del Papa Francisco, estamos pensando, reflexionando sobre un pontificado y sobre una vida. En el caso de Benedicto, no fue porque todavía estaba vivo. Entonces, se veía más hacia el futuro, se hablaba un poco más a lo práctico en vez de pensar y reflexionar sobre el pasado.

¿Cuál es la importancia de esta fase preparatoria? ¿Qué orientaciones podemos tener de la reflexión del legado del difunto Pontífice?

Ciertamente es una orientación en la oración, en la reflexión. Los Cardenales tienen un pequeño sermón por la mañana, unos puntos de reflexión como retiro, pero ellos están en un ambiente en este momento también de retiro, de reflexión, de oración y la homilía de la Misa de cada día sirve como una orientación hacia de qué podemos estar rezando, de cuáles son las preocupaciones espirituales, sobre todo, porque se piensa muchas veces con esa experiencia, con muchas campañas políticas, pero esto no es una campaña política. Estamos hablando si de un encargo espiritual, sobre todo. Así que tal vez para el mundo pensamos otras cosas, otras preocupaciones, pero no son siempre las mismas preocupaciones de los Cardenales Electores.

El inicio del Cónclave está fijado para este 7 de mayo, ¿Qué es lo que va a suceder ese primer día?

El 7 de mayo nos toca la Misa votiva Pro eligendo Papa, o sea, para la elección del Santo Padre, que se celebrará en la Basílica de San Pedro. Entonces, empezaría, creo a eso de las 10.00 de la mañana. Luego, por la tarde desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico los Cardenales Electores irán en solemne procesión, cantando el Veni Creator hacia la Capilla Sixtina, lugar donde se desarrollará la elección del Sumo Pontífice. Ahí, en la Capilla Sixtina los Purpurados emitirán el juramento y luego el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias pronunciará el extra omnes, y todos los ajenos al Cónclave deberán salir de la Sixtina.

Luego, el eclesiástico designado tendrá la segunda meditación para los Cardenales Electores por la tarde del miércoles procederán a la primera votación. Recordamos que, según las normas para la elección válida del Romano Pontífice se requieren al menos los dos tercios de los votos, calculados sobre la totalidad de los Electores presentes y votantes.

En los días sucesivos, ¿cuántas votaciones al día van a tener? ¿Quién es el encargado de dar el anuncio de la elección del nuevo Papa?

Después del primer día, en los días sucesivos se realizarán dos escrutinios por la mañana y dos por la tarde. No sabemos necesariamente a qué hora va a ser exactamente, pero si en la primera vuelta de la mañana alguien no alcanza los dos tercios de mayoría que necesita para ganar, que es una regla también que sea ajustada a través de los años, se pasa inmediatamente a una segunda vuelta. Y así hasta que alguno alcance por lo menos los dos tercios de los votos, es decir, de al menos 89 Cardenales de los 135 Electores.

Muchos se preguntan que, en el documento de Juan Pablo II, la Universi Dominici Gregis, se establecía 120 como el número máximo de Cardenales, pero ahora vemos que son 134 los Electores. ¿Qué sucede con este número de Cardenales que ha sobrepasado ese límite?

En el número 33 de la Universi Dominici Gregis se señala que, el número máximo de Cardenales Electores no debe superar los 120. Pero, inmediatamente después, en el número 36 del mismo documento se afirma que, un Cardenal que haya sido creado y publicado en Consistorio, tiene el derecho a elegir al Pontífice. Además, se tiene que tener en cuenta que algunos Cardenales cumplen años en los próximos meses y superan los 80 años y se jubilan. Así que el número 120, aunque es un número bien fijo, es más bien una recomendación, o sea, puede haber 119 o puede haber 118 o 125. No es un número exacto, en esto se ha superado, pero también pensando en un futuro.

La elección del Sumo Pontífice es un momento de esperanza

Algunos me han preguntado y el Jubileo qué, o sea, ¿se suspende? No, ¿cómo que se va a suspender en este momento? No, estamos en un año de esperanza y ese es el tema del Jubileo, del Año Jubilar, ¿no? Y me parece que en la vida de la Iglesia este momento del Cónclave, de la elección del Sumo Pontífice es un momento de esperanza. Así que podemos vivir este Año Jubilar todavía más acentuado esa esperanza, poner la esperanza de la Iglesia, de todas nuestras Iglesias Locales donde nos encontremos, en esta semana se va a ver esa esperanza, se va a ver cumplir al Señor la esperanza, las oraciones de su Iglesia. Así que es una semana bien fuerte, bien importante para nosotros.