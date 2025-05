Los niños protagonistas de la Iglesia y del Jubileo

El Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños prepara varias iniciativas con ocasión del Año Santo de las Familias, de los Niños, de los Abuelos y de los Ancianos que se celebra este fin de semana.

Vatican News

El próximo viernes 30 de mayo, a las 10:30 horas, en el Aula Pío XI del Palacio San Calisto, se celebrará el encuentro «La Iglesia de los Niños. Hacia la JMN», organizado por el Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños con motivo del Día Mundial del Niño 2026 y del Jubileo de las Familias, de los Niños, de los Abuelos y de los Ancianos.

Intervendrán varios ponentes, entre ellos el padre Enzo Fortunato, presidente del Comité Pontificio para el JMN; Gleison De Paula Souza, secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, seguido de la lectio magistralis del cardenal José Tolentino De Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Entre los testimonios que se presentarán está el de Tanya Haj-Hassan, pediatra y activista humanitaria que ha trabajado en contextos de emergencia, incluida la Franja de Gaza. Intervendrán también la escritora Dacia Maraini, don Michele Gianola, delegado nacional de la CEI para el Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños, y la profesora Marina D’Amato, titular de Sociología de la Infancia en la Universidad Roma Tre.

Están previstas también zonas de juego para los niños que podrán participar en “Giubileopoli” y probar una versión de Minecraft titulada “Peter is here”. Cuatro niños, acompañados por el padre Fortunato y el periodista Piero Damosso, también serán los protagonistas del programa “TG1 W i Bambini” (TG1 W los niños), emitido el sábado 31 de mayo a las 17.10 en Rai1, y grabado en los Jardines Vaticanos. Además, el domingo 1 de junio, a partir de las 10.30 horas, representantes del Comité Pontificio para el JMN participarán en la Misa presidida por el Papa en la Plaza de San Pedro.

“Vorrei riprendere le parole di Papa Leone – dichiara padre Enzo Fortunato - che i invita i ragazzi, vulcano di vita, di energie, di sentimenti e di idee, ad affrontare con coraggio ogni ostacolo per dare nella vita il meglio di sé, secondo i disegni di Dio. A noi l’importante compito nel mettere in campo le energie migliori per aiutarli a crescere e fargli percepire la meravigliosa e straordinaria fraternità per ognuno di loro”.

Quisiera repetir las palabras del Papa León —declara el Padre Enzo Fortunato—, quien invita a los chicos, volcanes de vida, de energía, de sentimientos y de ideas, a afrontar con valentía cada obstáculo para dar lo mejor de sí mismos en la vida, según los planes de Dios. Nuestra importante tarea es poner en juego las mejores energías para ayudarlos a crecer y hacerles percibir la maravillosa y extraordinaria fraternidad para cada uno de ellos.