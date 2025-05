Jubileo de las Cofradías: Se esperan unos 100 mil fieles en Roma

Los grupos proceden de un centenar de países. Desde mañana y hasta el 18 de mayo, además de las peregrinaciones a las Puertas Santas, está previsto un encuentro de todos los peregrinos con las Cofradías de Roma en San Juan de Letrán y la Gran Procesión, con parada final en el Circo Máximo. El domingo, la presencia en la Plaza de San Pedro, con el traje tradicional, en la Misa de inicio del pontificado de León XIV

Se esperan alrededor de 100.000 fieles en Roma para el Jubileo de las Cofradías, que se celebrará desde mañana, viernes 16 de mayo, hasta el domingo 18. Los peregrinos llegarán de 100 países de todos los continentes, pero se espera que los grupos más numerosos provengan de Italia, España, Estados Unidos, Malta, Francia y Brasil. También se esperan numerosos grupos de peregrinos procedentes de México, Argentina, Colombia, Polonia, Reino Unido, Portugal, Alemania, República Checa, Canadá, India, Indonesia, Filipinas, Chile, Etiopía, Australia y Nueva Zelanda.

La reunión en San Juan de Letrán

Mañana, de 8 a 17 horas, tendrán lugar las peregrinaciones de los Hermanos a las Puertas Santas de las Basílicas Papales. A las 17.00 horas las Cofradías de Roma acogerán a los grupos de peregrinos procedentes de todo el mundo con un encuentro de acogida -organizado en colaboración con la Diócesis de Roma- en la Basílica de San Juan de Letrán. Durante el evento habrá un momento de oración, animado por el Coro Diocesano dirigido por Monseñor Marco Frisina, con testimonios y saludos de las delegaciones de las Cofradías europeas llegadas a Roma.

Mañana las Cofradías de Roma acogerán en San Juan de Letrán a grupos de peregrinos procedentes de todo el mundo. (ANSA)

El sábado 17 de mayo, a partir de las 14.00 horas, tendrá lugar por las calles del centro la Gran Procesión, representativa de todas las realidades de fe popular arraigadas en Italia, en Europa y en el mundo entero. En concreto, por primera vez estarán en Roma dos de las estatuas más veneradas de los famosos desfiles procesionales de la Semana Santa andaluza: el Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla, - tambiérn conocido como el Cristo del Cachorro - obra maestra del barroco andaluz de 1682, de casi 2 metros de altura y transportada en procesión sobre un fercolo sostenido por 42 camilleros, y la Virgen de la Esperanza de Málaga, imagen única en su género, también muy venerada, colocada sobre una base de majestuosas dimensiones y transportada por 270 personas. Las dos estatuas estarán expuestas del martes 13 al 17 de mayo en el interior de la Basílica de San Pedro.

Circo Máximo, última parada de la Gran Procesión del sábado. (Vatican Media)

La Gran Procesión

La Gran Procesión se estructurará en dos procesiones a lo largo de dos recorridos que se “encontrarán” simbólicamente en el Circo Máximo. La procesión “mayor”, con ocho cofradías, partirá de Piazza Celimontana a las 14.00 horas, continuará por Via Claudia y Via Celio Vibenna, hasta el Circo Máximo y luego, con un recorrido circular, regresará desde Via Claudia al punto de partida. A esta se añadirá una segunda procesión, que también comenzará a las 14.00 horas, pero desde Largo Cavalieri di Colombo, y recorrerá el Viale delle Terme di Caracalla hasta finalizar en el interior del Circo Máximo.

En San Pedro con el Papa

El domingo 18 de mayo, a las 10,30 horas, en la Plaza de San Pedro, al concluir el Jubileo, los miembros de las Cofradías, con sus compañeros, participarán con los trajes tradicionales en la celebración de la Misa de inicio del ministerio petrino del Papa León XIV.