Los cardenales necesitan las oraciones de los pequeños

El dominico Sylvain Detoc destaca el poder espiritual de la oración humilde en este tiempo decisivo hacia el Cónclave. Los purpurados invitan a los fieles a abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa.

Delphine Allaire - Ciudad del Vaticano

"No se olviden de rezar por mí", concluía sistemáticamente el Papa Francisco sus homilías, discursos y alocuciones. Siete días antes del inicio del cónclave, en vísperas del 1 de mayo y del comienzo del mes mariano, el Colegio Cardenalicio pidió al pueblo de Dios que rezara por él.

Según San Pablo, los cardenales, que aseguran la continuidad de la Sede Apostólica durante este periodo de vacante, califican la oración de los fieles de "verdadera fuerza" capaz de "promover la unidad de todos los miembros en el único cuerpo de Cristo". En este contexto, conversamos con el dominico Sylvain Detoc, especialista en teología del rosario, que enseña en el Instituto Católico de Toulouse y es autor de numerosos libros, entre ellos "La gloire des bons à rien. Guide spirituel pour accueillir l'imperfection" (Una guía espiritual para acoger la imperfección), publicado por la Librería Editorial Vaticana (LEV).

¿Cómo puede la oración coral de todos los fieles favorecer la unidad de la Iglesia, tan crucial en este momento?

La unidad encuentra su principio en el Espíritu Santo que anima a la Iglesia. Sin el Espíritu Santo en la Iglesia, seríamos una especie de ONG. El Papa Francisco ha insistido mucho en esto. En el mejor de los casos, una ONG que hace el bien; en el peor, una ONG que no hace ningún bien. Pero sólo sería eso, una especie de techo de cristal que no logramos traspasar. El Espíritu Santo nos lleva al mundo de arriba, al mundo del Señor, al mundo de Dios. Él es quien da unidad a la Iglesia. Y cuando rezamos, nos preparamos para acoger esta unidad.

Si afrontamos el acontecimiento de la elección de un nuevo Sucesor de Pedro con una actitud mundana, es decir, con una actitud demasiado humana de comentario y de cháchara, corremos el riesgo de perdernos la dimensión sobrenatural de lo que este acontecimiento nos invita a acoger en la fe.

El Espíritu Santo es el director de orquesta, que nos pone en sintonía unos con otros y nos une en esta oración unánime. Pienso en los apóstoles en el Cenáculo, que oraban en esta unidad de corazón para acoger la obra del Espíritu Santo por ellos, en ellos y a través de ellos.

Hoy, en Roma, los sucesores de los apóstoles están reunidos y se preparan para participar en este proceso. No se trata sólo de una cuestión puramente humana de elegir a un líder. Se trata de la apertura del corazón a una obra que nos supera, que viene de lo alto, de más allá de nosotros. ¿Acogemos esta obra sobrenatural, estamos dispuestos a dejar que suceda?

En su invitación a la oración, los cardenales retoman la metáfora paulina del cuerpo vivo de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo vivo. El magisterio de la Iglesia, representado hoy de manera eminente por el Colegio cardenalicio, es un órgano vital. Los órganos vitales no son el cuerpo, sino que están al servicio del cuerpo. Lo que es sumamente hermoso es que tenemos uno de los órganos vitales más decisivos que dice a todo el cuerpo, a cada célula del cuerpo: "Necesitamos a todos, necesitamos las oraciones de todos". Necesitamos que todos se unan en torno a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer por la Iglesia, por la Iglesia en la Iglesia. Me parece sumamente hermoso que se vean a sí mismos sirviendo a un cuerpo vivo que es más grande que ellos mismos.

Si vuelvo a las grandes imágenes de San Pablo, con Jesús a la cabeza, por así decirlo, el Espíritu Santo es como el alma que anima este cuerpo. Y en este cuerpo, todos somos miembros de células. El magisterio de la Iglesia es uno de los órganos vitales y decisivos. Hay otros, está la Sagrada Escritura, está la Sagrada Tradición, etc. Estos órganos vitales están al servicio de un cuerpo vivo que es más grande que ellos. Y aquí sentimos que sin todo el cuerpo, algo podría no funcionar. Lo que hacen los cardenales está al servicio de todo este cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo.

Ante la abrumadora magnitud de la tarea a la que se enfrentan los cardenales, ¿cómo puede representar la oración del pueblo de Dios un acto de humildad?

Escuchar tu pregunta me trae a la mente el hecho de que el calendario litúrgico es verdaderamente apropiado. No es una cuestión de azar. Estamos en el calendario del tiempo después de Pascua, cuando los apóstoles estaban, después de la resurrección de Jesús, en una especie de situación intermedia, sin saber muy bien qué hacer. Andaban a tientas.

Después de la Resurrección y la Ascensión, María estaba con ellos. María reza con ellos. Este jueves entramos en el mes de María. No es algo cotidiano. La Iglesia siente la necesidad de unirse en una oración unida, la oración de los pequeños, la oración de los humildes. Hay mil anécdotas en la tradición popular que ponen de relieve la oración de los pequeños.

Como la del gran predicador que, en el púlpito, pronuncia un sermón que obra maravillas; la gente se convierte y él se enorgullece de ello. El Espíritu Santo le muestra que, en realidad, la razón de ese éxito se encuentra en la viejecita que está debajo del púlpito, que reza su rosario, que reza humildemente. La oración de los pequeños mantiene en pie a la Iglesia. Es importante movilizar a todos en esta oración para acoger la voluntad del Espíritu Santo para la Iglesia. Ablandemos hoy nuestros corazones y escuchemos lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

Estamos en el tiempo de Pascua, cuando la liturgia nos invita a meditar sobre el texto del Apocalipsis. Al principio del Apocalipsis, tenemos estos pasajes extraordinarios en los que Jesús resucitado invita a las Iglesias a las que se dirige el Apocalipsis a escuchar lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

¿Qué dice el Espíritu a la Iglesia hoy? Todas las preguntas al margen no son más que cháchara mundana. La cuestión no es ser tradicionalista o progresista. La cuestión central es: ¿qué quiere realizar hoy el Espíritu Santo para la humanidad en la sucesión de los apóstoles? La Iglesia no es una obra de los hombres para Dios; es la obra de Dios en los hombres.

