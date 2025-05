El cardenal You: El cura de Ars, una santidad que no nace del prestigio

En un video enviado al Santuario de Ars, el prefecto del Dicasterio para el Clero reflexiona sobre la figura de san Juan María Vianney en el centenario de su canonización. “A ustedes, queridos sacerdotes, les diría: no tengan miedo de ser débiles. No teman si no siempre son comprendidos”.

Vatican News “El Santo Cura de Ars fue un sacerdote humilde pero grande ante Dios, porque vivió con amor y dedicación hacia los demás”. Así definió el cardenal Lazzaro Heung-sik You, prefecto del Dicasterio para el Clero, a san Juan María Vianney en un videomensaje con motivo del centenario de su canonización, el 31 de mayo de 1925, por el Papa Pío XI, quien lo proclamó “patrón celestial de todos los párrocos del mundo” (Carta Apostólica Anno Iubilari del 23 de abril de 1929). Una parroquia humilde, corazón de Europa En el video, proyectado al final de la Misa celebrada esta mañana, 31 de mayo, en el santuario de Ars, el purpurado recuerda que aquel evento fue un momento de gracia para toda la Iglesia, ya que “una humilde parroquia de la campiña francesa se convertía en el centro espiritual de Europa, gracias a un sacerdote que puso a Dios en primer lugar, sin compromisos”. En evidencia 31/05/2025 León XIV espera un "renacimiento misionero" en Francia Con motivo del centenario de la canonización de tres santos franceses, el Papa León XIV recuerda el "legado cristiano" de Francia, que "aún impregna profundamente su cultura y ...

Modelo de sacerdocio San Juan María Vianney fue, según el prefecto, el ejemplo de una santidad que "nace de la oración, la Eucaristía y la Confesión, no del prestigio". Destacó su capacidad para escuchar, amar y guiar a miles de personas "con el corazón de un pastor". "Hoy, más que nunca – subraya el cardenal You – sigue siendo un modelo para todos los sacerdotes: nos invita a no desanimarnos, a vivir nuestro ministerio con alegría, humildad y coraje", pero especialmente en comunidad, porque su apoyo a través de "la oración, el respeto y el afecto" es fundamental para los sacerdotes. Sus sacrificios, esperanza para el mundo Mirando al Año Jubilar, You recordó que "el Cura de Ars es como un compañero de camino, un faro silencioso que nos guía hacia lo esencial". "A ustedes, queridos sacerdotes, les diría con afecto fraterno: no tengan miedo de ser débiles. No teman si no siempre son comprendidos. El mismo Cura de Ars fue considerado 'demasiado simple' para la misión sacerdotal, pero Dios le confió los corazones de miles de personas". "Su fidelidad diaria, – agregó – sus sacrificios ocultos, sus noches de oración, todo esto construye la esperanza del mundo". You también agradeció a los fieles que apoyan a los pastores, tal como hacía san Juan María Vianney. Recordando las palabras del Papa León XIV sobre la importancia de las vocaciones, el cardenal instó a "escuchar la voz del Maestro y caminar juntos como peregrinos de esperanza", no por costumbre, sino por amor. "No por obligación, sino por vocación". Finalmente, hizo un llamado a pedirle al Cura de Ars que "nos enseñe a vivir la fe con autenticidad, sin atajos ni apariencias", y que ayude a los sacerdotes a ser "hombres de oración, de escucha, de alegría".