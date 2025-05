Bienal de Venecia, mención especial al Pabellón de la Santa Sede

El Jurado Internacional de la XIX Exposición Internacional de Arquitectura - La “Biennale di Venezia 2025” ha decidido otorgar una mención especial al Pabellón de la Santa Sede "Opera aperta", un proyecto que muestra cómo la arquitectura puede ser cuidado, responsabilidad y participación.

Vatican News

“Gracias a la Bienal por esta mención especial. Hoy necesitamos constructores de puentes, como dijo el Papa León XIV en su primer discurso. Necesitamos tejedores de relaciones, que crean en el valor de la reparación y el cuidado. Necesitamos gestores creíbles de relaciones, tanto con el medio ambiente como con las comunidades humanas. Necesitamos fortalecer la inteligencia comunitaria. Un sincero agradecimiento a las extraordinarias encargadas Marina Otero Verzier y Giovanna Zabotti, y al fantástico proyecto arquitectónico de Tatiana Bilbao y MAIO Architects, concebido como una parábola participativa, un proceso continuo en el que todos están invitados a colaborar. Gracias también a todo el equipo de trabajo. El futuro se construye juntos”, comentó la mención especial del cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación y Comisario del Pabellón de la Santa Sede.

La ceremonia de entrega de premios

Esta mañana en Ca’ Giustinian tuvo lugar la inauguración y la ceremonia de entrega de premios de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura – La Biennale di Venezia. El jurado internacional -integrado por Hans Ulrich Obrist (presidente), comisario, crítico e historiador del arte suizo, director artístico del Serpentine de Londres, la italiana Paola Antonelli, comisaria principal del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y directora de Investigación y Desarrollo del MoMA, y Mpho Matsipa, arquitecto, profesor y comisario sudafricano - ha decidido conceder al Pabellón de la Santa Sede la mención por "Open Work", un importante espacio cultural en un antiguo hospital de Venecia, un laboratorio trabajador y compartido para restaurar la historia del Complejo de Santa María Auxiliadora en Castello. Un espacio que la Santa Sede gestionará durante 4 años, convirtiéndolo en un centro cultural y creativo para la ciudad.

La arquitectura como cuidado

Las delegadas Marina Otero Verzier, arquitecta, curadora e investigadora, y Giovanna Zabotti, directora artística de Fondaco Italia y ex comisaria del Pabellón de Venecia, junto a los dos estudios internacionales Tatiana Bilbao ESTUDIO (Tatiana Bilbao, Alba Cortés, Isaac Solis Rosas, Helene Schauer) y MAIO Architects (Anna Puigjaner, Guillermo Lopez, Maria Charneco, Alfredo Lérida) recibieron la mención especial por el profundo significado de su trabajo. Comentaron la mención especial recibida: “A veces, las alianzas más improbables son las que hacen posible las cosas. Este proyecto cobró vida gracias a una constelación diversa de personas, muchas de las cuales nunca habían trabajado juntas antes, y quizás nunca lo hagan. Sin embargo, una urgencia compartida nos unió. El alcance y la ambición de "Opera Aperta" desafían cualquier forma de autoría singular; ninguna voz individual podría haberlo sostenido. El proyecto es fácil de entender, acogedor, apropiado, pero resiste cualquier intento de propiedad. Es una arquitectura de lo múltiple, unida por la confianza, moldeada a través de la diferencia.

Aquí, la restauración y reparación de conexiones frágiles entre edificios, instituciones, comunidades y ecosistemas no son gestos nostálgicos, sino intervenciones radicales. El objetivo no es tapar las grietas, sino cuidarlas como lugares donde pueden surgir nuevas posibilidades, con el coraje y la determinación necesarios en tiempos de incertidumbre. “Agradecemos sinceramente al cardenal José Tolentino de Mendonça por su visión audaz y su apoyo a proyectos arquitectónicos no convencionales”.

El Pabellón de la Santa Sede

“Opera Aperta” es un proyecto que propone la arquitectura como acto de cuidado y responsabilidad compartida, capaz de responder a los desafíos sociales y ecológicos contemporáneos, en el décimo aniversario de la publicación de la Carta Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, texto fundamental en la creciente comprensión de que la contemporaneidad está llamada a construirse sobre nuestro ser todos habitantes de la misma casa común. El Pabellón de la Santa Sede es un espacio en constante evolución y acoge el trabajo colectivo, junto al de estudios de arquitectura, asociaciones y realidades vivas de Venecia, invitadas a poner a disposición sus habilidades y experiencia para realizar un proyecto abierto a toda la comunidad, que ofrezca una visión de esperanza para el futuro de la arquitectura, que valorice el mundo existente y a quienes lo habitan.