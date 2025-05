El patriarca ecuménico Bartolomé I recibe el Premio Laudato si'

La Orden de los Frailes Menores otorga el galardón, entre otros, al teólogo Leonardo Boff, a la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y al Movimiento Laudato Si'.

El gran liderazgo ecológico del Patriarca Ecuménico fue reconocido, enfatizando en particular la gran inspiración que ha sido para el Papa Francisco en dos iniciativas muy trascendentales: la encíclica Laudato Si' y la institución de la "Jornada de la Creación" que se celebra anualmente el 1 de septiembre. Se recordó que fue el pontífice argentino quien explícitamente citó al "Patriarca Verde" en ambas iniciativas.

En su discurso, el mismo Patriarca destacó el avance en las relaciones ecuménicas que supuso la adopción, por parte de la Iglesia Católica, de la Jornada Mundial de Oración por la Creación que se celebra, cada año, el 1 de septiembre.

La popularidad de esta Jornada es tan grande que está inspirando a muchas iglesias de otras denominaciones a adoptarla como una nueva fiesta litúrgica en sus calendarios, basándose en el rico simbolismo litúrgico de la jornada y su antigua historia en la Iglesia ortodoxa. Bartolomé desempeñó un papel clave en acompañar y alentar este proceso ecuménico, tal como se recordó durante la ceremonia.

Luego añadió: “Si no hay una verdadera conversión del hombre, el problema ecológico no podrá ser subsanado. Cualquier acción humana que atente contra el medio ambiente debe ser considerada un pecado grave”. Así de tajante se ha expresado el Patriarca de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, al recoger este viernes el Premio Laudato Si’ en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma.

La celebración, en la que también han sido galardonados el teólogo Leonardo Boff, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y el Movimiento Laudato Si’, ha tenido lugar coincidiendo con el octavo centenario del cántico de las criaturas, el décimo aniversario de la encíclica Laudato Si’ y con la celebración de los 1700 años del primer concilio ecuménico en Nicea.

“Los premios que entregamos hoy no son simples reconocimientos, sino símbolos de una llamada universal a la conversión ecológica”, ha señalado el ministro general de la Orden, Massimo Fusarelli. “Cada premiado representa una dimensión única de este compromiso”, ha apostillado, animando, además, a “reconocer todo lo creado como un don de Dios y alabarlo junto a todas las criaturas”.

Una conversión necesaria

“Es un gran honor recibir este reconocimiento por el trabajo a favor de la ecología integral”, ha dicho el Patriarca, no haciendo suyo el reconocimiento sino de toda la Iglesia de Constantinopla. De hecho, tal como ha recordado, ya desde la década de 1980 el cristianismo ortodoxo ha denunciado la crisis climática que, sin embargo, no ha hecho sino crecer en los últimos años: “Frente al deterioro del medio ambiente, el Patriarcado Ecuménico, con la célebre encíclica de 1989, del Patriarca Demetrio, afirmaba que ‘hoy somos testigos de la violación de la naturaleza, que es abusada por la satisfacción no de las necesidades humanas fundamentales, sino de los deseos siempre crecientes de la humanidad, animado por la filosofía dominante de la sociedad del consumo’”.

Asimismo, “desde nuestra elección en 1991, con el objetivo de concienciar tanto a cristianos como no cristianos del problema del medio ambiente unido a la justicia social, hemos subrayado el carácter espiritual de la crisis ambiental y a redescubrir una visión eucarística de la Creación”.

“La Iglesia naciente había comprendido ampliamente la importancia de la relación del hombre con la creación y con todo aquello que la compone, partiendo de la Santa Escritura”, ha señalado Bartolomé en su discurso. Sin embargo, “a lo largo de la historia, el hombre, y, a veces, también las iglesias, no han comprendido todavía la relación intrínseca y siempre existente entre el Creador, la creación y lo creado”.

De señores a hermanos

El gran reto está en hacer esa transición de ‘señor dueño’ que está por encima de la naturaleza y la explota hasta que no puede más, a ‘hermano y hermana’ que se tratan mutuamente como tal”, ha dicho al recoger el premio el teólogo Leonardo Boff. “El cuidado es esa caricia cristiana hacia todos los seres de la naturaleza”.

El premio a la REPAM lo recogió Mons. Rafael Cob García, obispo del Vicariato Apostólico del Puyo, quien, haciendo referencia al Año Jubilar, ha señalado que “caminamos como peregrinos de esperanza hacia ese paraíso que Dios nos promete. Asimismo, el premio para el Movimiento Laudato Si’ fue recogido por su directora ejecutiva, Lorna Gold, quien ha expresado que “nos encontramos ante un punto de inflexión ecológico que se ha convertido en una crisis generalizada de conciencia. Por eso, como personas de fe, debemos unirnos para transformar este momento oscuro en un Kairós”.

