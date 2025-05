Arzobispo Caccia: Un soplo de alegría y juventud de Francisco

El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas perfila al Pontífice que “cambió su vida” “La Evangelii Gaudium sigue siendo –afirma– la Carta Magna del pontificado, especialmente para nosotros que viajamos por el mundo, porque influye en la vida de la Iglesia”.

Marie Duhamel – Ciudad del Vaticano

Tras el recuerdo del Papa Francisco en el Palacio de Cristal de la ONU el pasado martes, en la sesión plenaria extraordinaria para recordar al Pontífice fallecido, Monseñor Gabriele Caccia , Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, subrayó a los medios vaticanos la cercanía de muchos a la Iglesia en este momento de luto. Se destaca luego el consenso en torno a la figura del Papa como defensor del bien común y porque trajo a la atención del mundo desafíos urgentes que aún hoy exigen respuestas globales. Personalmente, explica el arzobispo, el Papa que regresó recientemente a la casa del Padre "me cambió la vida" y tuvo un impacto concreto al relanzar el espíritu misionero de la Iglesia.

¿Cómo fue el homenaje rendido al Papa Francisco por parte de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas?

La primera impresión es que fue una respuesta verdaderamente unánime, todos los miembros expresaron cercanía tanto firmando el libro de condolencias, como participando en una celebración en la Catedral de Nueva York en memoria del Papa Francisco, y participando en la conmemoración realizada en la Asamblea General. Todas estas personas han subrayado cómo la figura de Francisco ha llegado no sólo geográficamente a los cuatro puntos cardinales del mundo, sino que ha tocado a cada persona que se siente verdaderamente cercana a la Iglesia en este momento, como una única familia humana que pierde a un miembro querido. Éste era un poco el sentimiento general, para una persona que, podríamos decir, obtuvo consenso a pesar de tomar posiciones claras sobre los principios de justicia, equidad, humanidad y por tanto recordando, incluso cuando los caminos no son exactamente óptimos para toda la humanidad, el bien común de la sociedad.

Fue nombrado por Francisco en 2019, cuatro años después del famoso discurso del Papa en el Palacio de Cristal. El Papa luego confrontó a los líderes mundiales con sus responsabilidades hablando de la protección de la casa común, del modelo económico, de la colonización ideológica. ¿Ha dado frutos este discurso en los últimos años?

Yo diría que la conciencia ha crecido no sólo entre los poderosos. Lo hemos visto en los diferentes procesos de desarrollo de estos grandes temas como, por ejemplo, el aspecto medioambiental, las diferentes COP a partir de París, pero también ha crecido en la opinión pública una sensibilidad general según la cual ciertos valores, ciertas tensiones se inscriben en un contexto más amplio. En este sentido, también ha ayudado mucho a crear consensos y una mentalidad común para afrontar lo que son problemas verdaderamente globales y requieren respuestas globales la difusión de textos como las encíclicas Laudato sì y Fratelli tutti .

La voz del Papa fue apreciada en las Naciones Unidas, pero aún así fue contracorriente...

Fue muy lindo escuchar al Presidente de la Asamblea General, al Secretario General, a los representantes de todos los países reunidos en los diferentes grupos regionales, también hubo un homenaje de todos los países más pequeños que quisieron expresar su solidaridad hacia la persona del Papa Francisco. Escuchando todos estos discursos se ve cómo el Papa ha conseguido hacer prevalecer el interés común sobre la lógica partidista, a pesar de las dificultades que existen en casos concretos para aceptar y transformar los llamamientos a la paz o los llamamientos sobre el clima en políticas concretas. Sin embargo, la percepción es que esta voz se ha alzado para el bien de todos, lo que de alguna manera se convierte en un referente si uno quiere caminar en esa dirección. En ese sentido yo hablaría de consenso, no quiere decir que todo lo que él dijo se tradujera inmediatamente en acciones, pero crearon las condiciones para orientaciones compartidas.

¿Qué representó Naciones Unidas para Francisco, defensor del diálogo y del multilateralismo?

Podríamos decir que las Naciones Unidas es, a nivel institucional, el único lugar donde los 193 miembros que constituyen los países del mundo pueden reunirse, dialogar y abordar desafíos comunes que exceden las capacidades de los países individuales para enfrentarlos. Es también una escuela, una escuela de paz, una escuela de diálogo. Por supuesto, todas las instituciones tienen margen de mejora, de hecho también deben adaptarse a nuevas situaciones, pero ciertamente Naciones Unidas es un instrumento que no tiene equivalentes salvo instituciones más pequeñas como las regionales, continentales o los diversos grupos G7, G20, que sin embargo dejan a muchos fuera.

A pesar de nuestra humilde conciencia de ser observadores, compañeros y de no disponer de todos los medios que los Estados como tales poseen, esta voz es escuchada y valorada sobre todo porque se ve que es una voz que beneficia al conjunto, no a un grupo, a un país o a una categoría. En este sentido hay respeto sincero, aprecio e incluso amistad sincera.

Promover la dignidad de cada miembro de la familia humana, la justicia social, la protección de la creación y, por supuesto, la paz. Será también un desafío para el próximo Papa…¿Qué lecciones dejan sus predecesores al futuro Papa?

Creo que en la Iglesia nos movemos siempre como un gran río y hay decisiones de época, por ejemplo el Concilio Vaticano II, que marcó algunas grandes directrices y luego cada Pontífice se convirtió en intérprete y guía según la evolución de situaciones que no son previsibles. La historia no está en nuestras manos. Sin embargo, creo que hay una gran corriente en la que cada Papa, con su característica personal, su sensibilidad y movido por el Espíritu que nos enseña a leer e interpretar los signos de los tiempos, da su aportación. Pero lo veo como un gran viaje juntos. Para usar las palabras del Papa Francisco, es un pueblo en camino y el camino se hace juntos. Hay quienes van delante, quienes se quedan un poco más atrás, pero todos estamos en movimiento en estos grandes temas y en este sentido el Concilio sigue siendo siempre un faro para la Iglesia.

¿Qué impacto ha tenido el Papa Francisco y su pontificado en usted y en su ministerio?

Concretamente me cambió la vida, en el sentido de que yo estaba en un lugar, en Líbano, él me trasladó a otro, en Filipinas y desde Filipinas me envió aquí. Así que un impacto muy concreto, bromas aparte, pero ciertamente el modo como él trató con todos nosotros los nuncios, el hecho de que hubiera reuniones todos juntos y luego cada año él tuviera el tiempo de recibirnos personalmente, deja una marca muy fuerte. Para mí fue un impulso a este sentido misionero de la Iglesia, a este sentido de alegría. La Evangelii Gaudium sigue siendo la Carta Magna del pontificado y para nosotros, que viajamos de continente en continente, ver cuánto influye esto en la vida de las Iglesias cotidianamente es un bello testimonio. Creo que trajo un soplo de juventud y también de alegría a la tarea misionera de toda la comunidad cristiana.