Parolin: Juan Pablo II, peregrino incansable, bendice a la humanidad herida

En su homilía durante la Misa conmemorativa del vigésimo aniversario de la muerte del Pontífice polaco, celebrada en la Basílica de San Pedro, el cardenal secretario de Estado recordó su «apasionado amor a Cristo» y su «incansable servicio a la paz» con llamamientos y advertencias, muchos de los cuales «lamentablemente no fueron escuchados, como sucede también con los grandes profetas». Saludo del cardenal Dziwisz: El Papa Francisco se unió espiritualmente a nosotros.

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

Enamorado de Jesucristo, san Juan Pablo II “consideró el misterio de la Encarnación como el centro de la historia universal”, tanto que exclamó en la primera homilía de su pontificado: “¡Abran de par en par las puertas a Cristo!... Sólo Cristo sabe lo que hay en el hombre”. Y esta sólida convicción le permitió dirigirse no sólo a los fieles católicos, sino también a los pueblos y a los gobiernos, "para que fueran conscientes de sus responsabilidades en la defensa de la justicia, de la dignidad de la persona humana, de la paz". El cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en la homilía de la Misa por el vigésimo aniversario de la muerte del Papa Wojtyla, recordó uno de los rasgos principales de su enseñanza: ser profeta de paz.

Los numerosos llamados proféticos a la paz, muchos de ellos inauditos

En la celebración de esta tarde, 2 de abril, en la Basílica de San Pedro, dedicada al santo Papa polaco, en una Basílica de San Pedro repleta de concelebrantes, fieles y autoridades, entre ellas la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Parolin recuerda “su incansable servicio a la paz, sus apasionadas exhortaciones, sus iniciativas diplomáticas para intentar hasta el final evitar las guerras”.

“Y así hasta los momentos finales de su vida, cuando ya era evidente la fragilidad de sus fuerzas físicas, y aunque muchos de sus llamados y advertencias desgraciadamente quedaron sin escuchar, como sucede incluso con los grandes profetas”.

El cardenal Pietro Parolin pronuncia su homilía (ANSA)

Su abrazo amoroso al mundo entero

Por este testimonio sólido y vivo, continúa el cardenal, podemos hoy dirigirnos a él como intercesor para recibir “la gracia divina que hoy necesitamos”.

“Gracia para el camino de la Iglesia, gracia para la salvación de todos los seres humanos. Gracia para reconstruir continuamente la paz en las naciones y entre ellas, de modo que vuelva a tener sentido hablar de ‘familia de pueblos’, como lo hizo aquel santo Pontífice abrazando en el amor al mundo entero”.

Del Vía Crucis a la última bendición silenciosa

El Secretario de Estado abrió su homilía con el recuerdo de aquellos días de hace veinte años. Desde el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, “con la oración de la multitud acompañada por la imagen del Papa abrazando la cruz en su capilla”, hasta su aparición en la ventana que da a la plaza “para una bendición pascual sin palabras”. Finalmente, la espera, junto a toda la Iglesia y gran parte de la humanidad, «del encuentro de nuestro querido Papa con el Señor, que tuvo lugar al atardecer, en la vigilia del Domingo de la Misericordia». Y luego una afluencia “creciente, imparable, inimaginable, llena de afecto y de gratitud” de multitudes que llegaban a Roma “para el último adiós terrenal a su gran Pastor”, que representaban “multitudes aún más numerosas, que se habían unido a él en la oración, en su prolongada enfermedad, en solidaridad con el sufrimiento del mundo, mientras él se abandonaba con confianza a los brazos del Padre misericordioso”.

Un momento de la Misa en la Basílica de san Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Una vida bajo la mirada de Dios

Recordando la última composición poética de Juan Pablo II, el Tríptico Romano de 2003, Parolin subraya cómo contempló y leyó "toda la realidad, desde la Creación hasta el Juicio, a la luz de la mirada de Dios, como visión de Dios". Y no hay duda, continúa, «de que toda su vida y su misión transcurrieron en total y continua transparencia ante los ojos de Dios». Por eso sentía que no tenía nada que ocultar y no tenía miedo de la mirada de los hombres.

“Aquí reside ciertamente uno de los fundamentos de la extraordinaria valentía y de la constancia del testimonio de fe de Juan Pablo II ante los hombres, en toda situación, a lo largo de su vida y durante la excepcional duración de su pontificado. Él nunca buscó agradar a los hombres sino a Dios. Él vivió ante sus ojos”.

Salvado de la muerte por la Divina Providencia

El Papa Wojtyla, recuerda el Secretario de Estado, «reconoció que fue llamado por Dios a la existencia y al servicio del pontificado, pero también que fue asistido y protegido por Él de manera extraordinaria», como con motivo del atentado en la Plaza de San Pedro, cuando, según anotó en su testamento: «La Divina Providencia me salvó milagrosamente de la muerte... Él mismo prolongó esta vida para mí, en cierto modo me la devolvió. Desde este momento, le pertenece aún más».

Un momento de la Santa Misa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Peregrino incansable, hasta los confines de la Tierra

Preparado por las palabras del cardenal Wyszyński, el día de su elección, para la tarea "de introducir a la Iglesia en el tercer milenio", Juan Pablo II, según el cardenal Parolin, en los veintiséis años de su "inmenso pontificado" se lanzó a los rincones más lejanos del planeta, peregrino incansable "hasta los confines de la tierra", para llevar allí el anuncio del Evangelio de Jesús.

Zarpemos con confianza, como una “Iglesia en salida”

El Secretario de Estado define luego la cita del Gran Jubileo del 2000 como «el momento culminante de su existencia, casi la culminación del cumplimiento de su misión», la de llevar todas las dimensiones de la realidad, de la Iglesia y de la actividad humana, «a redescubrir su sentido en relación con la persona de Cristo, 'único Redentor del hombre'». Y en la invitación del Papa Wojtyla, al final de aquel Año Santo, a «que la barca de la Iglesia vuelva a navegar con confianza en el mar del Tercer Milenio», encuentra palabras que «resuenan en las de su sucesor Francisco» también en este nuevo Jubileo.

“Esto nos ve como una ‘Iglesia en salida’, navegantes en aguas turbulentas, pero siempre peregrinos de esperanza hacia las fuentes de la misericordia y de la gracia, guiados por el sucesor de Pedro, asistidos por el Espíritu Santo”.

Por último, Parolin subraya que para Juan Pablo II, Padre Conciliar "desde el primero hasta el último día", como subrayó, el Concilio Vaticano II fue "una brújula de orientación en el servicio pastoral universal, para la Iglesia y para toda la humanidad".

Basílica de san Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Bendícenos para que podamos reconocer la riqueza del amor de Dios

Para concluir, el cardenal recuerda las palabras del cardenal Ratzinger, entonces decano del Colegio Cardenalicio y pocos días después su sucesor, en los funerales del Papa Juan Pablo II, cuando «interpretó la certeza del pueblo sobre la santidad del Papa difunto dirigiéndose directamente a él» quien, «mirando desde la ventana de la casa del Padre», nos vio y nos bendijo: «Sí, bendícenos, Santo Padre».

“Hoy, como los innumerables peregrinos que acuden continuamente a esta Basílica y piden su intercesión ante el altar donde reposa su cuerpo, repetimos una vez más: «¡Bendícenos, Santo Padre Juan Pablo II! Bendice a esta Iglesia del Señor en su camino, para que sea peregrina de esperanza. Bendice a esta humanidad, desgarrada y desorientada, para que redescubra el camino de su dignidad y su vocación más alta, para que conozca la riqueza de la misericordia, del amor de Dios»”.

Dziwisz: Él nos mira desde arriba y apoya a toda la Iglesia

Al inicio de la celebración, el saludo del cardenal Stanislao Dziwisz, arzobispo emérito de Cracovia y ex secretario personal del Papa Wojtyla, quien expresó el sentimiento de todos los fieles, no sólo de los numerosos presentes en la Basílica. “Creemos firmemente que Él mismo nos mira desde arriba”, subrayó el cardenal, “sosteniendo a toda la Iglesia en su peregrinación hacia la eternidad”. Y recordó cómo en su testamento, Juan Pablo II expresó “la confianza de que Cristo hiciera su muerte ‘útil para la causa más importante que trato de servir: la salvación de los hombres, la salvaguardia de la familia humana, y en ella de todas las naciones y pueblos […], para la cuestión de la Iglesia, para la gloria de la Iglesia misma’”. Hoy, concluyó Dziwisz, somos conscientes "de cuánto fruto da su santidad". En su saludo, el cardenal polaco también invitó a rezar por la salud del Papa Francisco, unido "espiritualmente a nosotros", para que "el Señor le dé la fuerza necesaria para guiar a la Iglesia peregrina en este Año Jubilar de la esperanza, en estos tiempos difíciles para la Iglesia y para el mundo".

Basílica de San Pedro durante la Misa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

La oración final ante la tumba de San Juan Pablo II

Al final de la Misa, habiendo llegado en procesión a la tumba de San Juan Pablo II, en el altar de San Sebastián, los celebrantes y las autoridades oraron por la intercesión del santo Pontífice polaco. El cardenal Dziwisz colocó una vela encendida sobre la tumba y el cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma, leyó una invocación. «Desde la ventana del cielo, danos tu bendición», dijo el cardenal, «bendice a la Iglesia que tanto amaste y serviste con valentía en las calles del mundo. Aún escuchamos tu grito poderoso: «¡Abran, abran de par en par las puertas a Cristo!». Ayúdanos a abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús.