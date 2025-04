"Mujeres, Iglesia, Mundo": Voces de Fe en un EEUU que rechaza a los migrantes

Protestas de migrantes en Washington DC (AFP or licensors)

En el número de abril de la revista mensual L'Osservatore Romano, un enfoque en la reacción de las iglesias estadounidenses y las mujeres "resistentes" a la política migratoria de la presidencia de Trump.

por Ritanna Armeni

La reacción de las Iglesias estadounidenses a la política migratoria de la presidencia de Trump aún no está totalmente definida, pero desde ya ha ofrecido una visión clara de las preocupaciones y críticas. La primera señal fuerte de descontento provino de una mujer el día después de la juramentación del presidente estadounidense. La obispo episcopal de Washington, Marian Edgar Budde, conocida por su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, instó al presidente a "mostrar misericordia" hacia los inmigrantes, recordando que "las personas que recogen fruta en los campos y limpian nuestras oficinas, incluso si no son ciudadanos o no tienen la documentación adecuada, son buenos vecinos y pagan impuestos".

Trump respondió indirectamente confiando la nueva Oficina de la Fe establecida en la Casa Blanca a una mujer: la televangelista Paula White, pastora de la llamada teología de la prosperidad ("Dios recompensa con riqueza y salud a quienes tienen una fe fuerte"), su consejera espiritual. La Iglesia católica estadounidense también ha alzado su voz en defensa de los migrantes. El cardenal Robert McElroy, ex obispo de San Diego, ahora arzobispo metropolitano de Washington, enfatizó que las deportaciones masivas son “incompatibles con la doctrina católica”. El jesuita y escritor James Martin reiteró en una entrevista con el periódico italiano La Stampa que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, "los obispos individuales, así como los párrocos y los laicos, deberían defender con mayor determinación los derechos de los migrantes y refugiados".

Esta batalla, por supuesto, no será fácil. El vicepresidente Vance acusó a los obispos católicos de recibir cientos de millones de dólares para ayudar a los migrantes, sugiriendo que sus esfuerzos tenían más que ver con proteger “su negocio” que con un deseo genuino de justicia social. El estado de Texas ha acusado a algunas parroquias de albergar a migrantes, protegiéndolos de las autoridades. La reacción del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, fue muy firme: «Es verdaderamente difamatorio. Realmente malo."

A pesar de las dificultades, el apoyo de la Iglesia a los inmigrantes sigue siendo firme y decidido. Según un análisis del Washington Post , en 2023 la Iglesia recibió $123 millones en donaciones para asistencia a migrantes y gastó $134 millones. En la frontera entre Estados Unidos y México, la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Catholic Charities del Valle del Río Grande, trabaja incansablemente en favor de los inmigrantes de América Latina que buscan ingresar a los Estados Unidos. Ahora también a través de sus pinturas: «Ayudo a muchos inmigrantes que están sufriendo a causa de las políticas introducidas por la nueva administración en Estados Unidos. Queremos llevar esperanza a estas familias. “Les expreso este amor a ellos y al mundo a través de las pinturas que hago”.