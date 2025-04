El cardenal Giovanni Becciu no entrará en el Cónclave

El anuncio del cardenal italiano en un comunicado “He decidido obedecer la voluntad del Papa Francisco, permaneciendo convencido de mi inocencia”. La decisión fue tomada por "el bien de la Iglesia" y "para contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave".

Vatican News

El cardenal Giovanni Angelo Becciu no participará en el Cónclave para la elección del nuevo Papa que se abrirá en la tarde del miércoles 7 de mayo. El cardenal lo ha anunciado en un comunicado:

«Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia».