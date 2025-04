El abrazo de los voluntarios: acabar con los prejuicios

El testimonio de alguien que se dedica a diario a ayudar a personas con discapacidad: «Antes de derribar las barreras arquitectónicas, hay que derribar las barreras mentales». El recuerdo del Papa Francisco y la enseñanza transmitida por su «magisterio de la fragilidad»

Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

Hay una delgada línea que separa el ser y el poder ser, el hacer y el poder hacer. Una delgada línea delimitada por sólo tres letras: Dis, el prefijo que convierte la capacidad en discapacidad. El Jubileo de las personas con discapacidad, previsto para los días 28 y 29 de abril, tiene una tarea muy especial: convertir esa línea de separación en una línea de unión, de comunión y de integración.

Un puente, en definitiva – por utilizar un término muy querido por el Papa Francisco – que ayuda a crear vínculos entre quienes viven una vida llamada «normal» y quienes, por el contrario, tienen que enfrentarse cada día a un desafío, consigo mismos y con la realidad circundante.

Contrarrestar los prejuicios

Porque, a pesar de los muchos avances conseguidos, el mundo de la discapacidad sigue aplastado por prejuicios y tabúes. «Antes que las barreras arquitectónicas, hay que derribar las barreras mentales», afirma Bianca Maria Moioli:

A sus 71 años, es voluntaria en Roma en Casa Betania, una estructura fundada en 1993 por los cónyuges Dolfini para acoger a mujeres, jóvenes y niños con dificultades y que, a lo largo de los años, con la Cooperativa l'Accoglienza, ha abierto tres hogares para menores con discapacidades, incluso graves.

Empatía y comprensión

A los medios vaticanos, Bianca Maria relata su experiencia juvenil entre los scouts y su constante enfoque solidario, que luego fluyó de forma natural hacia el voluntariado. «En 2018 me jubilé – cuenta – y entonces decidí dedicarme a la atención de discapacitados. Había conocido a algunos de ellos entre los amigos de mis tres hijos y todos habían sido encuentros maravillosos».

«Por eso quise comprender mejor sus dificultades, porque la discapacidad cambia la vida». La voluntaria no oculta los obstáculos iniciales: «Después de tantos años en el mundo laboral, pensaba que tenía la experiencia necesaria, que lo sabía todo. En cambio, no estaba preparada. Por ejemplo: soy una persona exuberante, hablo alto, reparto abrazos... Pero esta actitud mía a veces asustaba a las personas discapacitadas a las que ayudaba».

Con el tiempo, añade, «comprendí la importancia de la humildad, de ponerse en el lugar del otro, de identificarse con su forma de sentir. La mayor lección que recibí fue precisamente ésta: siempre se aprende del otro».

El voluntariado es un afecto que permanece

Desde hace siete años, Moioli asiste a personas con discapacidad cognitiva, tratando de fomentar su socialización. Los recuerdos acumulados desde 2018 hasta hoy son muchos, Bianca Maria menciona uno en particular:

«Hace poco me encontré con dos jóvenes a los que había cuidado en Casa Betania y que ahora son huéspedes de un RSA, donde son trasladados cuando cumplen 21 años. Me vieron y me reconocieron. Se acordaban de mí. Esto me hizo darme cuenta de que el voluntariado no es sólo un servicio que prestas, sino que es también y sobre todo amor, afecto que permanece».

A continuación, la voluntaria sube de tono al hablar de la complejidad que subyace a la integración y la inclusión:

«Todavía existen muchos prejuicios sobre las personas discapacitadas – subraya – sólo el lenguaje parece haber mejorado, hasta el punto de que hoy ya no se habla de minusválidos. Hay cierta esperanza entre los jóvenes, que son más sensibles y están más atentos a este tema. Pero sigue siendo muy poco».

Un grupo de discapacitados asistidos por voluntarios

No a la «cultura del descarte»

Lo que parece prevalecer, continúa Bianca Maria, es esa «cultura del descarte» de los que no son eficientes, productivos. Una cultura deplorada tantas veces por el Papa Francisco: «Ha sido un Pontífice al que he escuchado mucho», concluye la voluntaria, con un velo de tristeza en la voz: «Ha trastocado tantas actitudes equivocadas, poniendo en el centro de la atención a los débiles y marginados. Fue realmente el Papa de la misericordia».

Luca Baglivo, de 27 años, voluntario de Casa Betania desde hace cinco, también habla de Jorge Mario Bergoglio: «La noche del 24 de diciembre pasado – cuenta – seguimos en directo por televisión la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Estábamos con los jóvenes a los que ayudamos todos los días. Cuando vieron al Papa, exclamaron: “¡Está en una silla de ruedas como nosotros!". Aquella noche – prosigue Luca – aprendí la importancia de reconocer la fragilidad, porque forma parte de nuestra experiencia».

La historia de Emiliano

La conversación telefónica se ve interrumpida por una voz: «¡Hola! Me llamo Emiliano», dice, antes de marcharse. Es Luca, entonces, quien se convierte en el «portavoz» de la historia de este joven de 21 años, aquejado de espina bífida y retraso cognitivo leve. Llegó a Casa Betania cuando tenía poco más de un año y, con el paso del tiempo, ha conseguido muchas metas.

«Hoy puede hacer lo que hacen sus compañeros, aunque obviamente de forma más limitada. También fue importante para él hacer un largo camino de aceptación: al principio, por ejemplo, rechazaba su cuerpo, no quería cuidarlo. Ahora, sin embargo, se ha vuelto autónomo en la higiene personal y eso es un logro del que está muy orgulloso».

Pensar de forma creativa

«Creatividad» es un término que Luca utiliza a menudo durante la entrevista: es una herramienta esencial para sortear los innumerables escollos y distorsiones de los que está plagada la vida de una persona discapacitada. «Una vez llevamos a unos chicos del Hogar a cenar a un restaurante», cuenta.

«Entre ellos había una joven con graves dificultades para tragar. Resolvimos el problema pidiendo al chef que le licuara todos los platos». Una solución sencilla, creativa en realidad, que permitió a todos estar juntos, en comunión.

La discapacidad está en el ojo del que mira

«El mundo de la discapacidad – subraya Baglivo – incita a hacerse muchas preguntas, porque la diversidad es una gran maestra en la vida». El principal interrogante se refiere al futuro: una vez fuera de Casa Betania, los discapacitados sólo se enfrentan a dos posibilidades: o la admisión en una RSA o la entrada en una vida plenamente autónoma, un objetivo especialmente difícil de alcanzar.

«Faltan instalaciones capaces de acoger a los que están a medio camino, es decir, semiautónomos», señala Luca. A continuación, hace una última observación, la más importante: «La discapacidad está en el ojo del que mira. Los discapacitados no son “superhéroes”, pero necesitan sentirse “vistos”, tenidos en cuenta, iguales a todos».