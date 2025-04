Cercas: En Francisco veías, en primer lugar, al sacerdote

El recuerdo del escritor español, autor del libro dedicado al viaje del Papa a Mongolia

Andrea Tornielli

«Después del primer momento en el que dices sí, este es el Papa, en la conversación personal te das cuenta que, ante todo, este hombre era un sacerdote…». Son palabras del escritor español Javier Cercas, autodeclarado agnóstico, autor del libro “El loco de Dios en el fin del mundo”, que narra el viaje de Francisco a Mongolia. Lo contactamos por teléfono para preguntarle cómo reaccionó ante la noticia de la muerte del Papa.

«Evidentemente me sorprendí, porque creía, como quizá creía todo el mundo, que Francisco ya estaba fuera de peligro. ¡Justo el día anterior había salido en la Plaza de San Pedro! Sentí como si alguien muy cercano a mí hubiera muerto: es la verdad. Lo siento mucho".

Cercas recuerda el sentido de paternidad que infundía en quienes lo conocían: «Fue un Papa que reconocía sus propios errores, que no ocultaba sus defectos, que se mostraba como hombre y, por eso, podía ser padre para mucha gente. Por supuesto, también hay católicos que piensan que el Papa debería ser casi “semidivino”. Pero creo que el Papa es, ante todo, un hombre. Pedro era un hombre. El primer Papa fue un hombre con muchos defectos que traicionó a Cristo tres veces. “La Iglesia es el lugar de los débiles, de los pecadores”.

El escritor subraya la importancia de este reconocimiento: «Es como si dijera: No soy Superman, soy una persona. Quiero recordar que lo primero que dijo en la Capilla Sixtina después de aceptar la excepción fue: “La acepto aunque sea pecador”. Esta conciencia de su humanidad, de su debilidad, es para mí extraordinaria. Para mí se puede decir del Papa Francisco lo que Hannah Arendt dijo de Juan XXIII: es un cristiano sentado en el trono de San Pedro. Y su proximidad es parte de eso. Era un hombre capaz de hacer cosas extraordinarias, cosa que nadie espera de un Papa. Y experimenté estas cosas. Al final de mi libro, si yo fuera creyente como el Papa y como mi madre, diría que es un pequeño milagro”.

Cercas recuerda la conversación que tuvo con Francisco en el vuelo a Mongolia: «Hay un momento en el libro en el que mi madre, que era muy creyente, me pregunta: ¿pero qué pensabas del Papa? ¿Cómo es el Papa? Mi madre ya era muy mayor, su salud no era buena. Lo primero que me vino a la mente fue responder: ella es como don Florián, es decir, como su cura, su párroco, quien la casó con mi padre. La primera impresión del Papa -después de un momento inicial en el que usted dijo sí, éste es el Papa- fue que, ante todo, veía en este hombre a un sacerdote. “Primero que todo, era sacerdote y, luego, también era muchas otras cosas: un hombre muy inteligente, con una gran cultura, con una gran experiencia”.

Lo que impactó al escritor fue, sobre todo, «la humildad, esta humildad de un hombre sencillo, aunque complejo. Me resulta extraordinario que este sea el primer Papa que se llamó Francisco. El Papa Bergoglio eligió este nombre, y la primera virtud de Francisco de Asís es precisamente la humildad. Saber que somos muy pequeños, que tenemos nuestra dignidad humana, pero que somos una cosa pequeña».

Finalmente, Cercas acepta lo que considera la principal enseñanza que nos dejó Francisco. «Francisco trajo una “revolución” a la Iglesia. Sin embargo, todo depende del significado que se le dé a esta palabra. Es ridículo decir que ha habido una “revolución doctrinal”: esto es sencillamente falso, aunque haya gente que lo diga. Pero si hubo una “revolución”, y quizá lo sea, fue la indicada por el Concilio Vaticano II. Francisco es el primer hijo verdadero del Concilio que se convirtió en Papa. Tomó en serio lo que decía el Vaticano II, es decir, volver a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia primitiva. En su primera entrevista con La Civiltà Cattolica, cuando se le preguntó qué quería hacer en la Iglesia, la respuesta del Papa fue inequívoca: quiero sacar a Cristo de las sacristías y llevarlo a las calles. Es decir, volver al cristianismo de Cristo.

El escritor, durante su viaje a Mongolia, tuvo la oportunidad de conocer a algunos revolucionarios radicales del Evangelio: «Este regreso a Jesucristo, según Francisco y también para mí, se encarna mejor en los misioneros. Creo que los cristianos ideales de Francisco son misioneros, como los vimos en Mongolia: personas que lo abandonan todo, como lo hicieron los apóstoles de Cristo y van hasta los confines de la tierra para ayudar a los necesitados. Esta es la naturaleza radical del mensaje de Cristo. Jesús no era un hombre de poder ni de riqueza, sino un hombre que iba con los pobres. Para mí esto es fundamental: la crítica al clericalismo, la crítica al constantinismo, el regreso al cristianismo. Francisco fue un Papa que se tomó esto en serio y la suya es una reforma que aún no ha terminado».