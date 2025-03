Vaticano: Riesgos y oportunidades de la IA para la protección de la infancia

En la Oficina de Prensa de la Santa Sede se presentó la conferencia “Riesgos y oportunidades de la IA para los niños: un compromiso común para la protección de los niños”, organizada por la Pontificia Academia de Ciencias en colaboración con la World Childhood Foundation y el Instituto de Antropología (IADC) de la Pontificia Universidad Gregoriana.

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

Fortalecer las regulaciones gubernamentales desde un punto de vista ético, poniendo en el centro la “seguridad, privacidad y dignidad” de los niños, y elevando sus voces en las discusiones contemporáneas, por una inteligencia artificial que, como subrayó el Papa Francisco, permanezca anclada en su “ potencial creativo ”, distanciándose de las lógicas individualistas y privadas. Con estos objetivos, hoy, 20 de marzo, se presentó en la Oficina de Prensa de la Santa Sede el evento “ Riesgos y oportunidades de la IA para los niños: un compromiso común para la protección de los niños ”, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias en colaboración con la World Childhood Foundation y el Instituto de Antropología (IADC) de la Pontificia Universidad Gregoriana. Los encuentros tendrán lugar hasta el 22 de marzo en la Casina Pío IV del Vaticano. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el cardenal Peter Turkson, Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales; Profesor Joachim von Braun, Presidente de la Academia Pontificia de Ciencias; Profesor Hans Zollner, Director del CID de la Pontificia Universidad Gregoriana; y Britta Holmberg, Secretaria Adjunta de la Fundación Mundial para la Infancia .

La IA no debería quedar sólo en manos de particulares

El cardenal Turkson inició su discurso subrayando el carácter colectivo del proyecto y el compromiso de la Santa Sede, y en particular del Papa Francisco, hacia las nuevas tecnologías. Además de los debates sobre una nueva ética de los algoritmos, la llamada "algorética", es necesario discutir las responsabilidades de los Estados individuales, para que la inteligencia artificial no quede exclusivamente "en manos de particulares". El cardenal también destacó la importancia de desarrollar modelos regulatorios para ser compartidos con las conferencias episcopales de todo el mundo. Un objetivo que se podrá alcanzar, durante los encuentros que se tendrán en la Casina Pio IV, también a través de un enfoque que tenga en cuenta los testimonios de quienes han sufrido abusos en línea, ampliando el debate, como ha sucedido con otros problemas graves, entre ellos la trata de personas.

Hablando con empresas tecnológicas

El profesor Von Braun destacó cómo los riesgos asociados a las nuevas tecnologías son cada vez más evidentes para la comunidad científica. Desde la adicción a las redes sociales, que impacta significativamente en el desarrollo cerebral de los niños, hasta las violaciones de la privacidad y la manipulación de sus gustos con fines comerciales. "Durante años, las matemáticas han sido consideradas una disciplina carente de implicaciones éticas", afirmó Von Braun en relación a los algoritmos que rigen las nuevas tecnologías; "hoy en día, esto ya no es así". El académico destacó que en el ámbito político aún hay mucho trabajo por hacer. En la Unión Europea, por ejemplo, un proyecto de ley está estancado desde hace dos años, mientras que en Estados Unidos es crucial colaborar con grandes empresas tecnológicas, como Alphabet, propietaria de Google. En este contexto, la Academia Pontificia de Ciencias puede favorecer un diálogo constructivo y continuo.

Cooperación para detectar abusos

El profesor Zollner destacó la visión de futuro de la Santa Sede, que ya en 2017 señaló a “ los representantes de empresas implicadas en desarrollos tecnológicos ” como actores clave en la protección de los niños. Un proceso que con el paso de los años se ha interrumpido, pero que debe ser retomado, especialmente por la Iglesia, cuya misión primordial es la protección de los más vulnerables. La Santa Sede, explicó Zollner, tiene una oportunidad "única": reunir alrededor de una misma mesa a todas las entidades implicadas, para abordar cuestiones que, si se tratan de manera fragmentada, correrían el riesgo de quedar sin resolver. Refiriéndose a la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos, Zollner mencionó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados , una organización estadounidense que el año pasado recibió más de 29 millones de denuncias de abuso infantil en línea, no sólo en Estados Unidos sino también en Europa. La cooperación entre dichos organismos y las autoridades nacionales ha permitido iniciar investigaciones y castigar a los responsables. Por último, destacó el papel crucial de las familias: "No conozco a ningún padre que no esté preocupado por los riesgos que corren sus hijos en línea", afirmó, reconociendo las dificultades que tienen los adultos para adaptarse a la evolución tecnológica.

Datos sobre la violencia en línea

Britta Holmberg presentó el compromiso de la World Childhood Foundation , organización fundada por la Reina Silvia de Suecia hace 25 años, con el objetivo de abordar temas que, en ese momento, pocos líderes abordaban “abiertamente”. Destacó la importancia de proteger a los niños más vulnerables, como los migrantes, los huérfanos y los niños sin hogar. Los datos sobre abusos en línea que usted cita son alarmantes: una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños han sido víctimas de violencia de diversos tipos en línea. “La tecnología es parte del problema, pero también debe ser parte de la solución”, afirmó, destacando la misma dicotomía señalada por el Papa Francisco, según la cual las nuevas herramientas presentan tanto riesgos como oportunidades.

