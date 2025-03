"Peter is here", el videojuego que explora la Basílica vaticana

El proyecto, con fines didácticos y educativos, se ha presentado el martes 18 de marzo y es fruto de la colaboración entre Minecraft Education y la Fabbrica di San Pietro. Cardenal Gambetti: es una sinergia entre humanismo y tecnología.

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

"Peter Is Here: AI for Cultural Heritage" (Pedro está aquí: Inteligencia artificial para el patrimonio cultural). Este es el título del nuevo proyecto desarrollado por Minecraft de Microsoft en colaboración con la Fábrica de San Pedro. Se trata de un videojuego interactivo que combina historia e inteligencia artificial, dando la oportunidad de explorar la Basílica Vaticana. Los escenarios recreados ofrecen un mundo reconstruido digitalmente, un entorno gráfico con contenido en el que se funden belleza y espiritualidad.

La iniciativa se presentó en Roma, en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera. En la rueda de prensa intervino el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Vaticana, quien indicó el objetivo de este proyecto: "Acercar la Basílica de San Pedro a la gente a través de la inteligencia artificial y fomentar también una experiencia espiritual".

El cardenal recordó que el Papa Francisco, en su carta al director del Corriere della Sera, subrayó lo necesario que es "desarmar las palabras". En su lugar, es necesario "armar los corazones con el deseo de belleza y fraternidad". Esta es la intención, dijo el arcipreste de la Basílica Vaticana, con la que nació el videojuego "Peter Is Here". Un proyecto presentado en vísperas de la fiesta de San José: "Queremos poner esta iniciativa educativa bajo el patrocinio del esposo de María, el educador por excelencia".

"Con Microsoft y Minecraft -añadió el cardenal- hemos pensado particularmente en el mundo de los niños y de los más jóvenes, proponiéndoles también la posibilidad de conocer San Pedro y la basílica vaticana". El videojuego se realiza "gracias a una probada sinergia entre humanismo y tecnología".

La belleza del juego

Para el cardenal Gambetti, el videojuego tiene sobre todo un valor pedagógico: se ofrece a los niños "una herramienta para aprender divirtiéndose y para divertirse aprendiendo". El arcipreste de la basílica vaticana recordó, en particular, un pasaje del Libro de los Proverbios en el que la Sabiduría se presenta como compañera de Dios en la obra de la creación y en un determinado momento dice: "Yo estaba con Él como creadora y era su delicia cada día; jugaba ante Él a cada instante, jugaba sobre el globo terráqueo".

Jugando, la Sabiduría crea y "une el mundo material al mundo espiritual". "Quienes jueguen con este videojuego -dijo el cardenal- tendrán la oportunidad de probar suerte con intervenciones arquitectónicas creativas, de descubrir la historia de la Basílica, de restaurarla, de adentrarse en los significados ocultos que encierra. Y de vivir una experiencia junto a otros para construir y ganar juntos en el espíritu de la fraternidad".

Conferencia de prensa de presentación del videojuego "Peter Is Here"

Los verdaderos protagonistas son los jugadores

En la entrevista concedida a Vatican News, el cardenal Gambetti señaló que "este videojuego fue concebido como un puente entre lo que pertenece al ser humano y lo que la tecnología pone a su disposición". Refiriéndose a los padres, que se preocupan con razón cuando ven que sus hijos pasan demasiado tiempo delante de los videojuegos, el cardenal dijo que en este caso "pueden estar tranquilos: se trata de un juego que deja tiempo a los jugadores, no se les arrastra al mundo virtual sino que ellos son los protagonistas".

Un videojuego que no anestesia

Los escenarios virtuales pueden tener un impacto real en el conocimiento. Allison Matthews, de Microsoft, recordó el potencial de los videojuegos: "Minecraft, en particular, es un mundo virtual sin límites, una plataforma para el aprendizaje".

En conexión desde Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Brad Smith, expresó su entusiasmo por el proyecto, calificándolo de importante oportunidad para difundir conocimientos sobre la Basílica de San Pedro a escala mundial. El Dr. Mauro Antonelli, jefe de la secretaría técnica del Ministerio de Educación y Mérito, explicó que esta iniciativa "es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar la tecnología con fines educativos". "Se da la vuelta al paradigma y se utiliza el juego para hacer atractivos temas educativos multidisciplinares".

Monseñor Carlo Maria Polvani, secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, afirmó a continuación que "este videojuego permitirá a millones de estudiantes descubrir el extraordinario patrimonio, no sólo histórico, de la Basílica de San Pedro". "Vivimos en un mundo en el que los videojuegos tienden a anestesiar a los jugadores". En este caso, "el juego propone en cambio temas didácticos multidisciplinares y se realizan también formas de inclusión".

Cómo jugar a "Peter Is Here"

El padre Enzo Fortunato, director editorial de la revista "Piazza San Pietro", expresó por último un deseo: "Nos gustaría que se convirtiera en el juego oficial de la segunda Jornada Mundial de la Infancia, prevista para 2026".

Los estudiantes del Istituto Massimo tuvieron la oportunidad de mostrar cómo se juega al videojuego "Peter Is Here", disponible para todos los usuarios con licencia en la biblioteca de lecciones de Minecraft Education.

Los estudiantes y profesores pueden acceder a una versión de prueba gratuita de Minecraft Education descargando la aplicación e iniciando sesión con su cuenta de Office 365 o Microsoft 365 Education.

Los profesores también tienen acceso a un PowerPoint listo para el aula con instrucciones estructuradas y cuadernos de trabajo para los estudiantes que fomentan el compromiso y la comprensión contextual de cada sitio de restauración.