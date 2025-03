Parolin, paz justa y duradera en Ucrania. Hamás e Israel encuentren soluciones sin armas

El cardenal en la Cátedra de Hospitalidad de Sacrofano. Sobre las declaraciones de Trump sobre Europa, el secretario de Estado recordó la invitación del Papa a «desarmar las palabras» para «evitar que se conviertan en conflictos». A continuación, pidió negociaciones «sin condiciones previas» para Ucrania e invoca un «sentido de la moderación» en Gaza, sin dejar de denunciar la posesión de armas nucleares como «inmoral». Sobre la salud del Papa Francisco: lo importante es que ahora descanse

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Negociaciones «sin condiciones previas» para una paz justa y duradera en Ucrania, un «sentido de moderación» por parte de Hamás e Israel y soluciones «sin recurrir a las armas» para Gaza. Después, palabras «desarmadas» que ayuden al diálogo, al encuentro y no a la división, y, donde fallen en esto, «guardar silencio lo más posible». El cardenal Pietro Parolin observa con aprensión las guerras que desgarran el mundo, las que se libran en Europa y Oriente Medio, pero también las guerras verbales que agravan una época de tensiones. El Secretario de Estado vaticano intervino en la tercera jornada de la Cátedra de la Hospitalidad, un evento -en curso hasta el 28 de marzo en la Fraterna Domus de Sacrofano, cerca de Roma- destinado a promover la cultura de la solidaridad y el arte del encuentro y del diálogo.

El deseo de recuperación del Papa

Parolin protagonizó un debate sobre temas de actualidad con Vincenzo Buonomo, delegado pontificio en la Pontificia Universidad Urbaniana, pero antes se detuvo con los periodistas para responder a algunas preguntas al margen del evento, empezando por las relativas a la salud del Papa, convaleciente en Santa Marta. El cardenal espera que Francisco pueda «descansar» y «recuperarse poco a poco»; recordó la Statio Orbis de hace cinco años en una aislada plaza de San Pedro, en plena pandemia de Covid, y subrayó que -como entonces- «el Papa está bien conectado con toda la Iglesia y con todos los fieles». «Así lo demuestran todas las manifestaciones de afecto y especialmente de oración con las que fue acompañado durante los días de su enfermedad y que continúan» aún hoy.

Lenguaje que hay que «desarmar»

La mirada del cardenal se amplió después al mundo y llega hasta Estados Unidos, de donde proceden las recientes declaraciones «fuertes» del presidente Donald Trump contra los europeos calificados de «parásitos». Parolin invitó a «desarmar las palabras», retomando la bella expresión puesta en blanco y negro por el Papa Francisco en su carta al director del Corriere della Sera, Luciano Fontana, el pasado 18 de marzo. «Desarmar las palabras para evitar que luego se conviertan en conflictos y se transformen en una guerra bélica», dijo el secretario de Estado. «Esto vale para todos. Y especialmente hoy, cuando hay una situación tan tensa en todos los ámbitos, es bueno usar pocas palabras, callar lo más posible y si se usan palabras, palabras sabias, palabras que puedan ayudar a dialogar, a encontrarse y no a dividir».

Negociaciones en Ucrania y soluciones para Gaza

Sobre Ucrania, mientras se negocia una tregua, el cardenal expresó su esperanza de que «realmente» se alcancen «conclusiones positivas»: «Creo que lo importante es que negociemos sin condiciones previas -dijo-, para que se pueda encontrar un punto de acuerdo y podamos llegar finalmente a una tregua, primero, y después a verdaderas negociaciones para llegar a esa paz justa y duradera que todos esperamos y que creo que las partes mismas también quieren alcanzar».

El cardenal Parolin también pidió soluciones sobre Gaza, sin ocultar su decepción ante la posibilidad de que la tregua temporal se convierta en «una tregua permanente», para «iniciar un discurso de pacificación y reconstrucción». «Creo -señaló- que debe haber un gran sentido de la moderación por ambas partes, que quizá no han ejercido ni Hamás ni los israelíes. Tratar de encontrar una manera de resolver el problema que existe, sin necesidad de recurrir a las armas».

Posesión inmoral de armas nucleares

El cardenal también habló de paz en el debate posterior con Buonomo, señalando que «todo el mundo pensaba que esta paz continuaría y nosotros habíamos sentado las bases para que continuara. Ha bastado muy poco para que esta ilusión se desvanezca». El problema, según Parolin, es la «visión cada vez más individualista del hombre», así como la falta de confianza mutua. «Todo esto repercute a nivel internacional», afirmó. «Ya nadie se fía de nadie. Y esto deriva de no saber cultivar las relaciones y lleva al rearme, a atacar antes de ser atacado y se crea esta situación de conflicto permanente». Para el Secretario de Estado, «es inmoral poseer armas nucleares por las consecuencias que pueden provocar».

La voluntad de los Estados de observar las reglas

Y refiriéndose a la cumbre de la «coalición de voluntarios» en París, reiteró que «toda la vida internacional se juega en la voluntad de los Estados de observar las reglas que ellos mismos se han dado». «Si no existe esta voluntad política, no hay posibilidad de una vida internacional pacífica y constructiva», concluyó Parolin, recordando cómo los organismos internacionales nacieron en un contexto de Guerra Fría y tras los grandes conflictos mundiales que ensangrentaron Europa en el siglo pasado. «Hoy el mundo ha cambiado profundamente, hay tantos centros de poder y quizás no ha habido un compromiso suficiente por parte de los organismos internacionales para adaptarse a estas nuevas realidades del mundo». Quizás, según el purpurado «se ha perdido la esperanza de cambiar este sistema, que es un sistema de bloqueo mutuo que no permite abordar los verdaderos problemas de la sociedad». Por ello, es necesario «adaptar los organismos internacionales a la realidad que se ha producido en las últimas décadas». El problema es si «hay interés en reformarlos para que funcionen correctamente» o «se prefiere inspirarse en otros principios».

De ahí una reflexión también sobre la comunicación y la función de los medios como amplificadores de los temas de paz y diálogo. En particular, «como cristianos», afirmó Parolin, «tenemos el deber y el compromiso de volver sobre estos temas que tienden a olvidarse por razones nacionales o porque los medios de comunicación no les dedican mucha atención».

Acoger a los migrantes

En el intercambio, también se dio espacio al tema de la migración, y Parolin señaló una «actitud negativa» sobre la migración al tiempo que reconoció que «Europa tiene una gran necesidad de migrantes». «El intento que se está haciendo es disminuir los flujos irregulares», afirmó, y, refiriéndose al sentir de la gente «que luego los políticos escuchan», añadió: «Hay tanto miedo generalizado en nuestra Europa a una invasión, que deberíamos ser capaces de desmontar esta visión y tener un enfoque más positivo hacia estos hermanos y hermanas nuestros que huyen de situaciones de extrema miseria o conflicto. Ofrecer espacios de acogida a los migrantes me parece fundamental». En cuanto a la huida de los cristianos de Oriente Medio, según el cardenal, se asiste a un empobrecimiento, y «es una gran tragedia desde el punto de vista religioso, porque son los lugares donde nació el cristianismo», pero es una tragedia «también para las propias comunidades» porque «son una presencia moderadora en muchas situaciones y pueden contribuir a mitigar las tensiones». «Una sociedad sin cristianos -concluyó el Secretario de Estado- corre el riesgo de radicalizarse, de volverse extremista».