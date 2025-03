Gallagher en Hungría: El amor del Padre nos acoge de cualquier "país lejano"

En el último día de su viaje Hungría, el arzobispo, Secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales, celebró la Misa dominical en la concatedral de San Esteban en Budapest, hablando sobre la parábola del “Hijo pródigo”. Saludos, oraciones y agradecimiento por la cercanía por parte del Papa.

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

No importa a qué “país lejano” hayamos ido, “el Padre siempre tiene más confianza en su amor por sus hijos que en sus palabras, decisiones y acciones”. Él nos espera pacientemente, nos ama y está siempre dispuesto a acogernos. Es un mensaje de esperanza y de amor incondicional de la famosa parábola del “Hijo pródigo”, protagonista de la liturgia de este IV domingo de Cuaresma, que el arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales, compartió en su homilía de la Misa celebrada en la Concatedral de San Esteban de Budapest, el último día de su visita a Hungría.

El amor del Padre que perdona y acoge

El arzobispo inglés subrayó cómo en la parábola de Jesús el verdadero protagonista, no son tanto los hijos, sino el Padre misericordioso, que representa el amor infinito de Dios. "El amor del Padre es tan fuerte y tan grande – explicó – que no posee al otro, sino que está dispuesto a dejarlo ir". Él no hace exigencias, “sino que está dispuesto a esperar pacientemente”. Es un amor que perdona y da la bienvenida a casa. Su amor no nos salvará ni nos impedirá ir a un “país lejano”. Más bien, redime el tiempo pasado y la vida vivida en ese lugar. Esto, recordó Gallagher, “es una buena noticia para quienes viajamos a países lejanos, y todos vamos allí en algún momento”.

Monseñor Paul Gallagher en el momento de su homilía

Saludo del Papa Francisco

El Secretario para las Relaciones con los Estados saludó a todos los participantes en la celebración, a la que fue invitado por el cardenal Péter Erdő, arzobispo metropolitano de Esztergom-Budapest, en nombre del Papa Francisco, quien “nos asegura su cercanía espiritual y sus oraciones”. Y agradece las oraciones ofrecidas por él durante su tiempo de sufrimiento y hospitalización, y hoy de convalecencia.

Las etapas de la visita, del 28 al 30 de marzo

El viernes 28 de marzo, el arzobispo Gallagher se reunió con Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio. Luego habló en la conferencia anual de embajadores húngaros y posteriormente participó en la ceremonia del 60 aniversario de la muerte de monseñor Angelo Rotta, nuncio apostólico en Budapest de 1930 a 1945, recordado por su compromiso en la protección de los judíos durante el Holocausto. Finalmente se reunió con el cardenal Péter Erdö, con monseñor András Veres, presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, con los cuatro arzobispos y con el arzobispo metropolitano de los fieles greco-católicos. El sábado 29 de marzo, el Secretario de Relaciones con los Estados visitó la comunidad del Monasterio Benedictino de San Martín de Pannonhalma y a los estudiantes del Pannonhalmi Bencés Gimnázium.