Maupal y la nueva obra "inspirada" por Francisco: Con él inicié una segunda vida

El artista callejero presentó su creación, un suero con muchos corazoncitos en su interior unidos al mundo, durante una conversación con el padre Antonio Spadaro en el marco de la "Cattedra dell'Accoglienza" que se desarrolla en la localidad de Sacrofano, cerca de Roma.

Un suero con muchos corazoncitos en su interior unidos al mundo que “necesita amor”. Se trata de la nueva obra firmada por el conocido artista callejero Mauro Pallotta, alias Maupal, realizada en la noche conclusiva de la primera jornada de la "Cattedra dell'Accoglienza", que se está realizando del 25 al 28 de marzo en la Fraterna Domus de Sacrofano, localidad cerca de Roma. El artista realizó su creación en diálogo con el padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y los participantes en la tercera edición de la iniciativa dedicada al arte del diálogo y la acogida.

Noche conclusiva de la primera jornada de la "Cattedra dell'Accoglienza"

Una segunda vida

Con el Papa Francisco, mi vida ha cambiado por completo; ha tomado un rumbo totalmente diferente al que había tomado hasta entonces. Debo decir también que mi vida ha mejorado muchísimo. Y todas mis metas han cambiado, mis pensamientos han tomado rumbos desconocidos hasta entonces. Fue como empezar una segunda vida, dijo el artista que ha representado al Papa Francisco en varias ocasiones. La acogida “es fundamental en todas las formas de arte y en todas las formas de vida”, añadió. “A menudo intento crear oxímorones gráficos que resalten irónicamente algunos temas que siempre hacen sonreír a la gente, así que en eso encuentro mi forma de acogida”.

El conocido artista callejero Mauro Pallotta, alias Maupal

La voz del Papa es la única con impacto global

"Lo que hemos comprendido estos días es que, en una situación mundial compleja, donde el orden mundial está trastocado y hay conflictos interminables, la voz del Papa es, en definitiva, la única voz moral con impacto global en este momento", dijo el padre Spadaro al comentar los 38 días de hospitalización del Papa Francisco. "Sentíamos la necesidad de que volviera a estar presente, de que cobrara vida con su voz, con una presencia más visible", continuó. «Porque —explicó el jesuita— el mundo vive una situación muy difícil, de la que se puede salir con el compromiso de todos. Si no hay compromiso con la paz, si persisten los patrones bélicos según los cuales solo con las armas, solo con la guerra, se pueden resolver las situaciones, no saldremos de ella». Para el padre Spadaro “los conflictos que vivimos no tienen perspectiva de un futuro viable, cada uno tiene sus propios intereses y trata de perseguirlos, pero al final no se crea un futuro verdaderamente habitable”.

Ilustración para el mensaje del Papa para la Cuaresma 2024