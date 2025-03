El Papa aprueba la canonización de la primera santa venezolana: Madre Carmen Rendiles

Se exaltará a María del Carmen, fundadora de las Siervas de Jesús: la monja será la primera santa de Venezuela. El sacerdote de Bari Carmelo De Palma será beatificado y el presbítero brasileño Giuseppe Antonio Maria Ibiapina se convertirá en venerable. Ignatius Choukrallah Maloyan, arzobispo de Mardin de los armenios, martirizado en 1915 durante el genocidio armenio, y el laico Peter To Rot, mártir que vivió en tierras papúes el siglo pasado, también serán canonizados.

La Iglesia tendrá tres nuevos Santos y un nuevo Beato, y desde hoy también un nuevo Venerable. Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar los decretos que firmó el 28 de marzo.

Serán canonizados Choukrallah Maloyan, obispo de Mardin de los armenios, martirizado en 1915 durante el genocidio armenio; el laico Peter To Rot, de la isla de Rakunai - Rabaul, en la actual Papúa Nueva Guinea, catequista, que vivió en el siglo pasado, también mártir, asesinado por haber continuado su apostolado a pesar de la prohibición impuesta por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial; y María del Carmen, religiosa, fundadora de las Siervas de Jesús en Venezuela, que desempeñó con amor su servicio en parroquias y colegios, dedicándose en particular a los más necesitados.

La primera santa de Venezuela

Natural de Caracas (Venezuela), Carmen Elena Rendíles Martínez es María del Monte Carmelo. Nació el 11 de agosto de 1903 y desde muy pequeña ayudó a su madre a sacar adelante a la familia, tras la muerte de su padre, y se dedicó al apostolado en la parroquia. Sintió la vocación religiosa y se acercó a varios institutos hasta elegir, en 1827, la Congregación de las Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento. El 8 de septiembre de 1932 emite los votos perpetuos y es nombrada maestra de novicias. En 1946 fue nombrada Superiora Provincial de la Congregación, que más tarde se convirtió en un instituto secular, pero muchas hermanas latinoamericanas decidieron crear una nueva familia religiosa: la Congregación de las Siervas de Jesús. Tras un accidente de coche en 1974, Carmen pasó los últimos años de su vida en silla de ruedas, falleciendo el 9 de mayo de 1977. Beatificada el 16 de junio de 2018, para su canonización, la curación milagrosa, atribuida a su intercesión, de una joven diagnosticada en 2015 de hidrocefalia triventricular idiopática, que requirió la colocación de una válvula de derivación, fue sometida a examen por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Fue sometida a varias operaciones y, tras varias hospitalizaciones, su estado de salud se deterioró. Pero un día una tía, que participaba en una celebración eucarística ante la tumba de la Madre Carmen, rezó por su recuperación. Otros fieles pidieron entonces a la monja que intercediera, y la propia joven enferma participó en una misa en su sepultura, en la capilla del Colegio Belén de Caracas. Tras tocar una imagen de la monja, la enferma mejoró rápidamente, hasta el punto de que el 18 de septiembre comenzó a caminar y a comunicarse, expresando el deseo de ir a dar las gracias a la Madre Carmen. La recuperación de la joven fue completa, estable y duradera, y el suceso se juzgó inexplicable desde el punto de vista científico.

Un arzobispo armenio, martirizado durante el genocidio de su pueblo

Choukrallah Maloyan, nació en 1869 en Mardin, en la actual Turquía. Desde muy joven mostró inclinación por la oración y en 1883 ingresó en el convento de Bzommar (Líbano), sede del Instituto del Clero Patriarcal Armenio. Fue ordenado sacerdote en 1896 y recibió el nombre de Ignacio. Enviado a Alejandría (Egipto), se distinguió por su predicación, en árabe y turco, y se dedicó al ministerio parroquial y al estudio de los textos sagrados. Nombrado vicario patriarcal en El Cairo, continuó la atención pastoral a los armenios, pero regresó a Alejandría al año siguiente debido a problemas oculares. Fue llamado entonces a Constantinopla por el Patriarca Boghos Bedros XII Sabbagghian, quien le confió su secretaría personal, pero en julio de 1904 regresó a Alejandría para recibir tratamiento y continuar allí su apostolado. Seis años más tarde fue Vicario Patriarcal de Mardin. En 1911 participó en el Sínodo de obispos armenios convocado en Roma para estudiar la situación en Turquía tras la llegada al poder del movimiento de los Jóvenes Turcos: aquí fue elegido arzobispo de Mardin.

El primer santo de Papúa Nueva Guinea

Peter To Rot nació el 5 de marzo de 1912 en la isla de Rakunai-Rabaul, en la actual Papúa Nueva Guinea. Criado en el seno de una familia numerosa, recibió una educación cristiana y se hizo catequista. Se dedicó al servicio pastoral con humildad y solicitud, movido también por una gran caridad hacia el prójimo: se desvivió por los pobres, los enfermos y los huérfanos. A los 23 años se casó con Paula La Varpit, con la que tuvo tres hijos. Cuando los japoneses ocuparon Papúa Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial, todos los misioneros fueron encarcelados, pero en un principio no se impidió su actividad pastoral. Peter, por tanto, se limita a lo permitido para no abandonar a la comunidad cristiana, prosigue la catequesis y prepara a las parejas para el matrimonio, luego se ve obligado a restringir sus actividades, que finalmente son todas prohibidas.

Un sacerdote de Apulia será beatificado

Próximo a la beatificación, Carmelo De Palma nació el 27 de enero de 1876 en Bari. Ingresó en el seminario y fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1898 en Nápoles. De regreso a su ciudad natal, ocupó diversos cargos en la basílica de San Nicolás y también fue asistente diocesano de la juventud femenina de Acción Católica, asistente diocesano de las Mujeres de Acción Católica, director espiritual de las Hermanas Benedictinas de Santa Escolástica de Bari y de los Oblatos y Oblatas de San Benito, así como animador de la Unión Apostólica del Clero de Bari.

Un nuevo Venerable brasileño

Brasileño, natural de Sobral, en el Estado de Ceará, José Antonio María Ibiapina, hoy Venerable, nació el 5 de agosto de 1806. Ingresó en el seminario de Olinda (Pernambuco) en 1823, donde permaneció sólo tres meses debido a la muerte prematura de su madre. Cuando en 1824 estalló el levantamiento antilusitano, durante el cual su padre y su hermano fueron arrestados como rebeldes, el primero ejecutado y el segundo condenado al exilio, José se vio obligado a dedicarse a estudiar Derecho para ejercer una profesión y mantener a sus hermanas, que quedaron en la pobreza. Tras licenciarse en Derecho, fue profesor y, posteriormente, magistrado y jefe de policía del municipio de Quixeramobim-Ceará.