El mundo en oración por el Papa, Comastri: 'Si el padre sufre, los hijos sufren con él'

En estos momentos de prueba para Francisco con su hospitalización, muchos han intensificado sus oraciones por su salud. El cardenal: 'Ante todo es un gesto de afecto filial, una cadena de vida'

Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano

«Recen por mí». Es una frase a la que el Papa Francisco nos tiene acostumbrados desde su primera aparición desde la Logia de las Bendiciones, el 13 de marzo de 2013, cuando se mostró al mundo como Sucesor de Pedro. Ese «camino de fraternidad, amor y confianza» con el pueblo de Dios, que comenzó con él aquella tarde, se vio reforzado tras 38 días de su hospitalización en el Hospital Gemelli. Toda la Iglesia se ha aferrado a ese «soplo del alma», como el Papa ha definido repetidamente la oración, para estar a su lado en la prueba.

Rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro (Vatican Media) (Vatican Media)

Oraciones en alas de águila

A la oración y a su poder dedicó Francisco un ciclo de catequesis en la audiencia general de 2021. Recorriendo sus palabras, se comprende cómo es «ímpetu, invocación, canto, poesía», pero sobre todo relación con el Padre. «Apoyadas en la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones», dijo el Papa en la audiencia general del 2 de junio de 2021, “descansan sobre alas de águila y se elevan al cielo”. Quizás sea bonito imaginar estas oraciones elevándose desde todos los rincones del mundo donde, desde el inicio de la estancia del Papa, misas, rosarios y vigilias han unido en un solo coro la invocación al Padre por la salud del Obispo de Roma. Verle asomarse el domingo 23 de marzo desde el balconcito de la quinta planta hizo que muchos fieles respiraran aliviados, verle regresar a la Casa Santa Marta reconfortó a quienes tanto habían rezado por él. Muchos, en los últimos meses, habrán rememorado los calvarios personales del Papa Francisco, revivido los dolores y las expectativas de los enfermos, sentido el miedo, la soledad y el desconcierto, encontrando en la oración «una especie de pentagrama musical», subrayó en la audiencia general del 9 de junio de 2021, «donde colocamos la melodía de nuestra vida». El cardenal Angelo Comastri subrayó a los medios de comunicación vaticanos la importancia de la oración coral por el Papa que se ha elevado por él en estos momentos de prueba.

En el Gemelli muchos dejaron sus pensamientos al Papa. ANSA (ANSA)

¿Qué cree que significó este momento?

La oración por el Papa fue y es ante todo un gesto de afecto filial. Cuando el padre sufre, los hijos sufren con él y el encuentro se produce en la oración. Ya este hecho tiene un gran significado porque une al rebaño en torno al pastor y así se cumple la oración de Jesús, que en el Cenáculo rezaba así. «Padre, haznos uno para que el mundo crea que tú me has enviado». Esta oración coral fue un bello ejemplo de unidad en la Iglesia.



En la historia del Papa, en la prueba de su enfermedad, muchos seguramente se reconocieron, se reflejaron. Muchos han recurrido a la oración, que es encomienda, pero también anhelo de Dios. A menudo se reza en la dificultad, pero menos cuando todo va bien. ¿Por qué cree que la oración en la enfermedad tiene un peso diferente?

La oración siempre tiene un gran peso, en la salud o en la enfermedad. Santa Teresa de Lisieux, santa que nunca abandonó el monasterio y fue proclamada patrona de las misiones, recordaba que un sabio lo dijo así: «Dadme una palanca, un punto de apoyo, y levantaré el mundo».Santa Teresa de Lisieaux, casi sonriendo, había comentado que lo que Arquímedes no había podido realizar porque su petición no se dirigía a Dios y sólo estaba expresada desde un punto de vista material, los santos lo han conseguido plenamente.El Todopoderoso se les dio a Sí mismo como punto de apoyo y como palanca de la oración: oración que arde con fuego de amor.Así es como los santos orantes han levantado el mundo, así es como los santos de la Iglesia militante lo han levantado, así es como los santos futuros lo seguirán levantando hasta el fin del mundo.Santa Teresa de Calcuta añadió que Jesús también sacrificó la caridad por la oración para enseñarnos que sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Por eso la oración es la savia que hace vivir a la Iglesia, pero también a cada creyente.

Eminencia, el Papa ha dicho repetidamente que la oración, además de ser plegaria, salmo y además de ser canto también, invocación, es una cadena de vida.¿Cómo es eso?

Ciertamente es una cadena de vida porque nos pone en comunión con Jesús que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» y la vida de Dios es amor. Cuando oramos en nuestro corazón se crea un espacio, un espacio para el Señor y la vida del Señor que entra en nosotros es la vida del amor.Por eso cuando la oración es verdadera siempre florece en caridad, siempre.La Madre Teresa solía decir que ella no era una trabajadora social, sino una cristiana que rezaba y, rezando a Jesús, ponía su amor, su vida, en su corazón para llevarlo a todos los que encontraba.La oración, cuando es verdadera, siempre florece en caridad.

Habiendo presenciado esta oración coral por la salud del Papa, ¿hay alguna oración en particular por su enfermedad?



Me tomé la libertad de escribir una oración a María por los enfermos, la compuse después de visitar el hospital Campus Biomédico, visitar a los enfermos y en particular a los enfermos terminales, y cuando volví a casa, me reuní en la capilla y compuse esta oración por los enfermos. Con tanta sencillez, dice así: «Oh María, Madre de los enfermos, acude a la cabecera de todos los enfermos del mundo, de los que en este momento han perdido el conocimiento y están a punto de morir, de los que han comenzado su agonía, de los que han perdido toda esperanza de recuperación, de los que gritan o lloran de dolor, de los que no pueden curarse por falta de dinero.

Acuérdate, oh Madre, de los que deberían estar acostados y a quienes la miseria obliga a trabajar, de los que buscan en vano en la cama una postura menos dolorosa, de los que pasan noches en vela, incluso de los que tienen que renunciar a sus más queridos planes de futuro, de los que sobre todo no creen en una vida mejor, de los que se rebelan y maldicen a Dios, de los que no saben que Cristo ha sufrido como ellos y por ellos.

Estos tienen especial necesidad de oración, oh María, madre de los enfermos, a ti encomendamos a todos los que sufren y lloran en este día, en esta tarde, en esta noche, extiende tu mano y seca sus lágrimas, pues tú eres la única capaz de secar sus lágrimas.Amén».