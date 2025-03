De Timor Oriental a España, voluntarios de todo el mundo en camino hacia la Puerta Santa

Miembros de asociaciones, organizaciones, entidades sin ánimo de lucro y otras entidades reunidas en Via della Conciliazione, en Roma, con motivo del Jubileo del Mundo del Voluntariado. La paz para los países en guerra y la esperanza de poder seguir prestando el servicio en ayuda de los que sufren son los pensamientos más recurrentes entre los participantes en la peregrinación jubilar.

Isabella H. de Carvalho – Ciudad del Vaticano

Uniformes, banderas y pañuelos de todo tipo y colores llenan la Piazza Pía, al inicio de Via della Conciliazione, que desde las 7 de la mañana ve un flujo constante de peregrinos que se dirigen a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Para el Jubileo del Mundo del Voluntariado, que se está desarrollando del 8 al 9 de marzo, miembros de asociaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades han llegado en gran número desde toda Italia y del mundo, en solidaridad también con los colegas que en este momento continúan al servicio de las personas necesitadas en los cinco continentes. Viajaron muchas horas para estar presentes, como algunos de los representantes de Protección Civil de Liguria, que se despertaron a las 2 de la mañana para llegar por la mañana. Otro grupo voló durante muchas horas, procedente de Timor Oriental, un país del sudeste asiático con una gran población católica, que el Papa Francisco visitó en septiembre de 2024.

“Estamos muy emocionados de participar en el Jubileo de los Voluntarios y vivir este momento que sucede cada 25 años. “Es un privilegio”, dice Bernadete Magalhaes, una timorense de 38 años que se ofreció como voluntaria durante el viaje del Papa a su país. Luego ayudó a los fieles presentes en los eventos papales. También tuvo la oportunidad de saludar y abrazar a Francisco. “Es mi mejor recuerdo del viaje. Estamos muy contentos de estar aquí y estar cerca de él”, añadió. Mientras esperan para iniciar su viaje por la Via della Conciliazione, un pequeño grupo de unas diez personas que sostienen banderas y una pancarta que dice “Peregrinos de la Esperanza, Timor-Leste” cantan una canción.

Voluntarios en camino hacia la Puerta Santa

Orar por la paz

Ivano, miembro del comité de la Cruz Roja de Cesenatico, en Emilia-Romaña, cruza la Puerta Santa con la esperanza "de que vuelva la paz, también en toda Europa". Tiene treinta años de experiencia a sus espaldas: “Nosotros, como voluntarios, también seguimos zonas de guerra. En nuestro comité hay algunos que están actualmente en Ucrania para el transporte de alimentos. “Por eso hacemos esta peregrinación pensando también en ellos”, explica. Estelle, voluntaria española de CaixaBank que dedica sus domingos a los niños hospitalizados, también recuerda a las personas que sufren actualmente los conflictos en todo el mundo. “En Europa tenemos mucha suerte, tenemos comida, dormimos bien, pero el mundo no es así en todas partes. En Ucrania la gente muere a causa de la guerra”, dice. “El voluntariado ayuda a cambiar mentalidades” y a reconocer estos privilegios, y “sería importante que todas las personas del mundo dedicaran un par de días al mes al voluntariado”, subraya.

Estelle dirige también un pensamiento especial al Papa, internado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero. “Hace trece años, cuando Francisco inició su pontificado, yo estaba aquí, así que volver es mágico. Oramos todo el día por el Pontífice. Él es especial para mí y pensamos en su recuperación; es lo más importante en este momento".

Jubileo del Mundo del Voluntariado

La esperanza como motivación para ayudar a los necesitados

Para otros, la belleza de este día también se refleja en poder conocer a diferentes personas que dedican su tiempo a quienes sufren. “También tenemos la oportunidad de reunirnos con muchos voluntarios de diversos grupos de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos. “Es una experiencia maravillosa conocer a alguien tan motivado como yo”, dice Giovanni, voluntario de Protección Civil del grupo municipal de La Spezia. Como voluntarios, “no buscamos riquezas, buscamos valores”, como la esperanza, “la savia que nos impulsa hacia adelante”, continúa. “Si algo sale mal, como una enfermedad o una dificultad financiera, si no hay esperanza de salir de ese momento oscuro, entonces uno se da por vencido. “Debemos tener siempre esperanza en un futuro mejor, un futuro de paz, un futuro donde no haya sufrimiento en el mundo, no haya hambre, no haya hambruna, no haya guerra”, continúa Giovanni. Una perspectiva esencial para un servicio como Protección Civil, que ayuda a la población incluso en situaciones de emergencia como terremotos o inundaciones, observa. Una visión que también queremos dejar a las generaciones más jóvenes, para que puedan dedicar su "tiempo libre en beneficio de la población".