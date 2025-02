Nuncio en El Cairo: Egipto, un "punto de estabilidad" esencial

En un Oriente Próximo convulso, Egipto aparece como un polo de estabilidad que puede servir también de ejemplo de coexistencia entre diferentes comunidades religiosas. El Nuncio Apostólico en El Cairo, Mons. Nicolas Thévenin, analiza las relaciones de la Iglesia católica con otras confesiones cristianas y otras religiones, así como el papel de Egipto en la región.

Marine Henriot, enviada especial a El Cairo

Aunque Egipto, el gigante demográfico de Oriente Próximo, es abrumadoramente musulmán, y principalmente suní, también es una antigua tierra cristiana donde la Iglesia católica está representada por no menos de siete ritos. En primer lugar están los católicos coptos, que representan dos tercios de los católicos. Después están los latinos, casi la mitad de los cuales son refugiados sudaneses o eritreos. Y están las comunidades muy antiguas: los maronitas, los melquitas, los sirios católicos, los armenios católicos y los caldeos. Todas ellas han contribuido al desarrollo de la Iglesia católica, sobre todo a través de la red de escuelas donde se educa a 170.000 alumnos, la mayoría de los cuales no son católicos, y que multiplica el impacto de los católicos mucho más allá de lo que su número permitiría. Por no hablar de los servicios prestados por las congregaciones religiosas en los ámbitos social y sanitario.

Monseñor Nicolas Thévenin, Nuncio Apostólico en El Cairo desde hace cinco años, es "un poco como el rostro del Papa" en el país y aporta la presencia del Santo Padre y ese sentido de la Iglesia universal, ayudando a la Iglesia local a sentirse conocida, comprendida y apoyada. Repasa las relaciones ecuménicas e interreligiosas y la situación geopolítica.

Todos conocemos la cercanía y el trabajo que está haciendo el Papa Francisco con el Papa copto Tawadros. ¿Qué frutos siente aquí con los hermanos cristianos de Egipto?

El Papa Tawadros es una persona extremadamente culta y al mismo tiempo alguien que realmente tiene un corazón de pastor, un corazón de unidad que siempre acoge muy bien a la gente. Esta sintonía y la necesidad de trabajar juntos se perciben a nivel personal, en los encuentros que mantenemos y en las orientaciones que brinda a a sus colaboradores más cercanos.

Esta identidad cristiana nos ayuda a recordar -y las autoridades de aquí insisten en ello, al igual que las Iglesias- que la primera identidad es ser egipcio y que todos debemos construir esta sociedad, una sociedad que viva en armonía. Egipto tiene una larga tradición de acogida de comunidades, que se remonta a Mohamed Alí, quien, hace más de dos siglos, decidió acoger a personas de todo el Mediterráneo, fueran cuales fueran sus creencias religiosas, porque podían aportar algo al desarrollo del país.

Creo que estamos en una fase en la que empezamos a sentir la importancia de esta apertura general. El pueblo egipcio es extremadamente pacífico. A veces se tiene la impresión de que hablan alto, pero en realidad son extremadamente cordiales y generosos. Y los egipcios no son gente violenta.

Es un país en el que, en general, uno se siente muy seguro y donde hay una generosidad y una manera de tender puentes entre las personas. Cuando hago una visita pastoral, sobre todo al Alto Egipto, es decir, al Sur, donde hay proporciones muy elevadas de cristianos en algunas gobernaciones -más del 40%-, todo el mundo te acoge. Cuando los obispos organizan la visita del representante del Papa, toda la población está allí enseguida, los ortodoxos, los musulmanes. Recuerdo muy bien, en la región de Asyut, y eso me impresionó mucho, que dos mujeres musulmanas me besaron la mano.

También está el fenómeno de la religiosidad, que es muy fuerte en Egipto. Es un pueblo religioso, que siente la presencia y la protección de Dios.

Cuando el Papa Francisco vino aquí en abril de 2017, habló de un ecumenismo de sangre. ¿En qué punto de este camino ecuménico nos encontramos hoy?

La Iglesia ortodoxa es una Iglesia en la que el Papa Tawadros es "primus inter pares". Como resultado, en su momento el Papa Francisco quiso un acuerdo con el Papa sobre el "no rebautismo" de personas. Pero resultó que el 45% de los obispos ortodoxos en ese momento no estaban listos para este reconocimiento, que existía en el pasado. Así que hace falta tiempo, mucha paciencia y relaciones personales. Tanto en el diálogo ecuménico como en el interreligioso, lo que cuenta es conocer a la gente, y para eso Egipto es realmente un país maravilloso.

Llevo cinco años en este país, pero no es tiempo suficiente para conocerse, apreciarse y poder avanzar de verdad, en una sociedad compleja en la que hay muchos retos, sobre todo económicos con la crisis que vive la gente a diario, pero al mismo tiempo en la que hay mucha esperanza y el deseo de sentirse parte de la misma gente que trabaja por el bien común.

¿Cómo describiría las relaciones entre los cristianos y sus hermanos musulmanes en Egipto, seis años después de la publicación del Documento sobre la Fraternidad Humana?

Más allá de la excelente relación personal entre el Papa Francisco y el Gran Imán Al Tayeb, existe una institución creada hace algunos años, antes de la visita del Santo Padre -la Casa de la Familia Egipcia- a la que está asociada la Iglesia católica en sus siete componentes, sus siete ritos. Es una institución de diálogo para evitar conflictos, para evitar que un conflicto, la mayoría de las veces rural, sobre el reparto de tierras, degenere en un conflicto para toda la comunidad cristiana. Tiene la sabiduría de estudiar cuidadosamente los problemas para evitar crear divisiones innecesarias.

En general, existe un espíritu de diálogo y, a pesar de la crisis de Gaza, en Tierra Santa nunca ha habido un momento en los últimos dos años en que haya sentido o percibido que los cristianos se sintieran amenazados. Nunca ha habido ataques ni discriminación contra los cristianos. Esto es muy importante porque no existe la consideración de "los cristianos están en un bando". No, había un sentimiento real de pertenencia al mismo pueblo que se solidarizaba con las víctimas, con las personas expulsadas, masacradas y maltratadas. Fue maravilloso ver que realmente existía esta oleada de unidad.

En cuanto a los palestinos, Egipto está ayudando a sus hermanos desplazados, pero al mismo tiempo debe mantenerse firme para proteger la solución de los dos Estados. ¿Cómo está reaccionando y apoyando la Iglesia a El Cairo?

Egipto se encuentra entre Gaza, que limita con el Sinaí, y Sudán. Egipto ha acogido a cientos de miles de sudaneses y a muchos menos palestinos. Pero es uno de los países que más ayuda material les ha prestado, incluso en casos extremos, para personas con graves problemas de salud.

Por ejemplo, el hospital italiano de aquí, con sus maravillosas monjas, ha acogido a personas en situaciones dramáticas que han sido operadas y luego les ha ayudado a recuperarse y a resolver en cierta medida su situación. Así que la Iglesia ha estado ahí.

Lo mismo ocurre en Sudán. Fui personalmente testigo de la acogida que recibieron las monjas en Egipto hace casi dos años, acompañadas por laicos y empleados de su convento en Sudán, lo que demuestra el espíritu de acogida y tolerancia de Egipto.

Hemos oído a varios gobiernos muy preocupados por la propuesta de Donald Trump de trasladar a la población de Gaza a Egipto y Jordania. ¿Comparte la Santa Sede esta preocupación por el alejamiento de la solución de los dos Estados?

Nos estamos alejando de la posibilidad de una solución y, sobre todo, estamos agitando las cosas deportando gente, porque estamos hablando de deportaciones, estamos hablando de limpieza étnica, lo cual es muy, muy grave. La gente tiene derecho a quedarse, a vivir y trabajar donde ha nacido, donde tiene su tierra.

Por lo tanto, está claro que aquí hay una gran preocupación por lo que esperamos que no sean más que palabras vacías y no algo concreto que corra el riesgo de desencadenar un conflicto permanente. La Santa Sede sigue convencida de que la solución para alcanzar una paz justa y duradera sigue siendo la de dos Estados, con un estatuto especial garantizado a nivel internacional para la ciudad de Jerusalén.

De hecho, Egipto es uno de los últimos pilares estables de la región. ¿Le preocupa una mayor desestabilización?

No lo creo, porque, en primer lugar, el pueblo egipcio es un pueblo pacífico. En segundo lugar, creo que es necesario este punto de estabilidad en la región. Por supuesto, habrá presiones sobre Egipto, pero no puede hacerlo porque llevaría inmediatamente a la inestabilidad política. Egipto es, y debe seguir siendo, un país que hasta cierto punto es un punto de estabilidad y que incluso tiene algo que decir en las soluciones, ya sea en Sudán, Libia o incluso Siria, precisamente como país estable en el que existe armonía entre sus diversos componentes.

Quienes quieren crear entidades estatales que se excluyan mutuamente no tienen futuro. Por eso es tan importante mantener, como en Egipto, Líbano y Siria, Estados en los que personas de distintas creencias puedan convivir sin ser perseguidas ni oprimidas.