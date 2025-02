La Iglesia del Líbano: "Ayudamos pero necesitamos ayuda"

El cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Integral, en su segundo día de misión en Beirut, asistió a la sesión de clausura de la Asamblea de Obispos y Patriarcas católicos libaneses y se reunió con organizaciones caritativas locales. Entre diálogos y testimonios, surgieron cuestiones y problemas, como la incapacidad de hacer frente a la cuestión de los refugiados sirios. Falta de ayuda exterior y las presiones de organizaciones contrarias a los principios católicos.

Salvatore Cernuzio - Beirut

La cuestión de la acogida de los refugiados sirios, entre el deseo de acogerlos y la vocación de ayudar, pero, al mismo tiempo, la dificultad de soportar una «peso» - entre los muchos que ya se llevan sobre los hombros - que ahora ya no es ni siquiera una urgencia dada la «nueva situación» en Siria. La guerra, la del Sur que ha vaciado pueblos y dejado nuevas cicatrices; la «guerra», también económica, que estrangula familias e instituciones. Después, la explosión en el puerto de Beirut que aumentó el dolor, destruyó parte de la capital y sembró aún más incertidumbre. Por último, el desafío de la ayuda a pobres, refugiados y víctimas de conflictos, donde la creatividad ingeniosa y la solidaridad capilar se enfrentan al bloqueo de fondos extranjeros -uno sobre todo, el cierre de la USAID- o a las propuestas de organismos con una agenda ideológica contraria a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

En evidencia 20/02/2025 En Beirut, el cambio comienza con los jóvenes cristianos En el primer día de la misión del prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se reunió con los jóvenes de la Academia de Liderazgo para la Paz: "Son ...

A la escucha del territorio

En el segundo día de su misión en el Líbano, que comenzó y terminó con dos momentos de oración (la visita al santuario mariano de Harissa, por la mañana, y la visita al monasterio de San Charbel en Annaya, por la tarde, con una oración al monje sanador por la salud del Papa), el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Michael Czerny, pudo ver de cerca los problemas que vive la Iglesia de los Cedros. Lo hizo entablando diálogos, escuchando testimonios y proyectos de representantes de las distintas realidades.

La Asamblea de Obispos y Patriarcas católicos

El primer acontecimiento fue la participación en la sesión de clausura de la 57ª Asamblea de Obispos y Patriarcas Católicos del Líbano (APECL), celebrada desde el 17 de febrero en Harissa. Los pastores de las distintas Iglesias, junto con algunas religiosas en representación de institutos y congregaciones, quisieron presentar sus instancias al Cardenal, lanzando, a través de él, un grito de ayuda a la Santa Sede, a la comunidad internacional y a todo Occidente.

El Cardenal Czerny en el santuario de Nuestra Señora del Líbano

Emergencia refugiados

La mayor emergencia -como se puso de relieve en las diversas intervenciones tras la proyección de un vídeo sobre la labor del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral- es la cuestión de los refugiados sirios: cerca de un millón y medio en suelo libanés, a los que se suman los 500.000 palestinos, según las cifras comunicadas en la asamblea por el Patriarca Raï y los demás participantes. O sea, dos millones, sobre 7 millones de habitantes en el país. «La impresión es que el mundo occidental, incluso el católico, defiende la cuestión migratoria diciendo que es urgente, pero no escucha lo que vive el país. Estamos vaciando el Líbano de su alma y de su población, estamos importando otras poblaciones que tienen, sí, derecho a vivir, pero a costa de los demás. Es necesario escuchar más profundamente a esta tierra», dijo un obispo en la asamblea. Y otro se hizo eco: 'Cuando los musulmanes abandonaron el Sur, las iglesias y las comunidades cristianas los acogieron con generosidad. Como cristiano tengo el deber de ayudar a cualquiera que esté en peligro, pero a nivel político la cuestión afecta a todo el país. Y la mitad de la población libanesa está sufriendo. El régimen de Siria ha desaparecido y la mayoría de los sirios suníes pueden volver a casa. La ayuda en el Líbano podemos distribuirla allí».

«Estamos al límite. Diálogo con la Iglesia en Siria».

«Es difícil comprender la complejidad del Líbano», respondió el cardenal Czerny, recordando la indicación del Papa de acoger a todo el mundo pero hasta el límite de la capacidad de un país. «Tienen razón, han llegado al límite. El precio que pagan es alto comparado con sus capacidades, el Líbano no tiene los recursos y la riqueza para hacer frente a este desafío», dijo, refiriéndose a los testimonios escuchados durante la asamblea que hablaban de una pobreza endémica que agobia a las familias y a ámbitos como la educación y la sanidad. La denuncia de la hermana vicentina Laurice Obeid, sobre todo, impactó a los presentes: «Faltan fondos para las escuelas y medicina, incluso para el cáncer. El gobierno no los da y si los hay, cuestan mucho. No sabemos cómo conciliar el amor a los pobres y la falta de dinero para ayudarles».

En evidencia 21/02/2025 Raï: Un Oriente Medio en paz es posible. La Iglesia reza por la salud del Papa El Patriarca de Antioquía de los Maronitas asegura una oración constante por Francisco. Habla también del compromiso de la Iglesia libanesa a nivel nacional y aborda la cuestión de ...

Responsabilidad del Estado

Por su parte, el cardenal elogió a la Iglesia por su respuesta a la crisis, en un momento de «ausencia del Estado». Es precisamente el Estado, dijo, el que tiene autoridad sobre la cuestión de los refugiados: «Hasta ahora no estaba, ahora se ha abierto una nueva fase. Es su responsabilidad». La Iglesia, por tanto, «no puede asumir la responsabilidad del Estado». «La esperanza -dijo el cardenal- está en la respuesta de la Iglesia siria para ayudar a que Siria sea un país pacífico y desarrollado para reatraer a todos los refugiados». «Busquen vías concretas de diálogo con la Iglesia en Siria», insistió el cardenal, lanzando la propuesta de un grupo de trabajo especializado en el tema y asegurando el pleno apoyo del Dicasterio para ofrecer contactos con expertos o proyectos de acompañamiento.

Ningún programa preconcebido sino apoyo a las propuestas de las Iglesias locales

Precisamente este último punto fue ampliamente abordado por la APECL. Czerny dejó claro que en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI) no hay «programas» preconcebidos o universalmente válidos: los programas surgen de las necesidades y peticiones de las distintas Iglesias. «Forma parte de la descentralización de la Curia romana. Imagínense una Curia no omnipotente, pero con la ventaja de estar en medio de todo. Si nos presentan un proyecto, lo estudiamos, podemos aconsejarles cómo mejorarlo, ponerles en contacto con expertos y donantes. Estamos a su servicio».

En este sentido, afirmó el cardenal jesuita, la comunicación es crucial porque las mejores prácticas de una diócesis pueden convertirse en modelo para otra. De lo contrario, nos encerramos en nosotros mismos y nos ahogamos en las dificultades. «Siempre hablamos de los problemas, pero cuando hay algo que va bien amén, gracias a Dios, y no se comparte». En cambio, «es importante intercambiar experiencias con el resto de la Iglesia y del mundo, comunicar las cosas buenas, luchar contra las ideologías y las fake news y todo lo que nos pone en peligro».

La 57ª Asamblea de los Obispos y Patriarcas Católicos del Líbano

La máquina de la caridad en medio de las turbulencias

Los mismos principios fueron reiterados por el cardenal en la reunión que mantuvo por la tarde con directores y miembros de diversas ONG y realidades caritativas, en la Casa Bethania de Harissa. También este encuentro estuvo salpicado de testimonios y de preguntas y respuestas. Estaban presentes varias organizaciones: Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, L'Œuvre d'Orient, Solidaridad, Servicio Jesuita a Refugiados, Fundación Maronita y otras. Cada una de ellas presentó el trabajo que han realizado en los tiempos turbulentos que vive el Líbano: desde la tragedia del puerto, pasando por el Covid, hasta la última guerra de Israel contra Hezbolá. Hubo quienes, como los vicentinos, distribuyeron cajas de comida para los desplazados en sus casas, asegurándose incluso de «hablar con ellos» para ayudarles a superar el trauma sufrido; quienes, como World Vision, ayudaron a los niños en las escuelas, incluso a los sirios. Y quien, como la ONG Sharik, ha trabajado por la inclusión de discapacitados, huérfanos y ancianos, ha distribuido 100.000 comidas durante meses y ahora ha preparado otras 100.000. Y que, como la Cuisine de Mariam, un proyecto de un sacerdote maronita y su esposa, tras la explosión del Puerto empezó a cocinar en las calles para alimentar a voluntarios, heridos y familiares y ahora a pobres y refugiados.

Luego, durante la reunión, se habló de misiones en Siria y en los pueblos del sur golpeados por las bombas israelíes. También se aportaron cifras y números; por ejemplo, el Catholic Relief Service, que ha distribuido 25 mil dólares en ayuda, ha entregado «dinero en efectivo» a 400 familias y ha apoyado a más de 29 mil personas, prestándoles apoyo puramente psicológico. Esta labor se ha llevado a cabo en colaboración con Cáritas Líbano, que ya ha intervenido en los campos de la educación, la medicina, los migrantes y el trabajo en las diócesis, con 3 mil voluntarios, un presupuesto de 20 millones de dólares y 80 proyectos a todos los niveles, subrayó el presidente, el padre Michel Abboud.

«Hermosas experiencias» que reflejan la fuerza de una zona como el Líbano, dijo el Cardenal Czerny. Y reiteró la importancia de compartir y del «contacto directo» con los obispos: «Los necesitan para llevar a cabo su misión».

En evidencia 20/02/2025 Líbano, el obispo que lucha con los jóvenes: “Trabajamos por la justicia y los derechos" Monseñor Jules Boutros, de 43 años, obispo siro-católico del Patriarcado de Antioquía, lleva adelante el proyecto de la Academia de Liderazgo por la Paz que forma a jóvenes ...

El desmantelamiento de la USAID y las agendas ideológicas

Destacan dos cuestiones en el momento de las preguntas. La primera, el desmantelamiento por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, de la USAID, la agencia estadounidense que financia programas educativos y sanitarios en países pobres. Esto crea un agujero en el flujo de la ayuda internacional y afecta a categorías frágiles como los discapacitados. Aunque habló de «emergencia», Czerny subrayó que no es la Administración estadounidense «la causa de los problemas del mundo: lo es la injusticia». Por ello llamó, en un tiempo de cambio, a repensar las acciones de ayuda y reflexionar sobre cómo actuar.

Otro problema es la crisis que «ha creado nuevos pobres»: «Los que antes eran donantes ahora son receptores. Antes daban, ahora piden», comentó el padre Abboud. «En la Iglesia sabemos afrontar las crisis desde dentro, pero necesitamos ayuda desde fuera», dijo el franciscano. El reto «es también no perder nuestra identidad. Muchas organizaciones nos ofrecen ayuda, pero con la condición de que hagamos propaganda Lgbtq+ o por la eutanasia. Cuando decimos que no, suspenden la ayuda. Corremos el riesgo de perder la fe ante la exigencia».

Generar esperanza

La «interconexión» es una de las pistas a seguir, respondió Czerny. Junto a esto, en la reunión posterior con los miembros del programa CLeF (Christian Leadership Formation) programa de formación para futuros responsables, añadió que son necesarias la gobernanza, la comunicación y la autoridad. Una autoridad que es muy distinta de la autoridad entendida como afán de poder.

De camino a Annaya, atravesando todo Beirut entre pueblos antiguos como Biblos -del que deriva el nombre de «Biblia»- y barrios chiíes, el cardenal comentó con satisfacción la jornada transcurrida, toda ella encaminada a «un intercambio entre problemas, propuestas, soluciones»: «Esto -dijo- genera esperanza».

El cardenal Czerny con el nuncio Borgia ante la tumba de San Charbel enciende una vela por las intenciones y la salud del Papa