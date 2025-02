Arranca el Jubileo de los diáconos en Roma

Esta tarde comienzan las citas para el Año Santo del Diaconado. El Dicasterio para el Clero sostiene que es un ministerio antiguo que debe ser apoyado y alentado sin reducirlo sólo al culto y a la acción litúrgica.

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

Hoy, 21 de febrero, comienza el cuarto de los grandes eventos jubilares, el Jubileo de los Diáconos, que concluirá el domingo, 23 de febrero, a las 9 de la mañana, en la Basílica de San Pedro, con la celebración eucarística que el Papa, debido a su estado de salud, ha delegado para presidir a monseñor Rino Fisichella, pro-rector del Dicasterio para la Evangelización. Durante la Misa, veintitrés (dos de Brasil, seis de Colombia, uno de Francia, tres de Italia, tres de México, dos de Polonia, tres de España, tres de Estados Unidos) recibirán el sagrado orden del diaconado.

Estos días se esperan en Roma más de seis mil peregrinos, procedentes de un centenar de países del mundo, entre ellos, casi 4 mil diáconos permanentes, con sus familias, de Italia, 1300 de Estados Unidos, 656 de Francia, 350 de España, 230 de Brasil, 160 de Alemania, 150 de México. También llegarán grupos numerosos de Polonia, Colombia, Reino Unido, Canadá y habrá representantes de Camerún, Nigeria, India, Indonesia y Australia.

El programa

Esta tarde tendrá lugar la acogida en 12 iglesias de la capital (Santa Maria in Vallicella, San Giovanni Battista dei Fiorentini, Santa Maria in Aracoeli, Santa Maria delle Grazie al Trionfale, San Gregorio VII, Sant'Andrea della Valle, San Lorenzo in Damaso, SS. Ambrogio e Carlo al Corso, San Salvatore in Lauro, Cappella di Santa Monica degli Agostiniani, San Lorenzo in Piscibus y Sant'Agostino in Campo Marzio) donde, a las 15.30 horas, se realizó un primer momento de oración con el rezo en común de la Hora Media.

Siguen, de 16 a 18 horas, las catequesis pronunciadas por doce obispos sobre el tema "Signos concretos de esperanza en el ministerio diaconal", propuestas por lenguas (italiano, español, portugués, polaco, francés, inglés), después se dará espacio al intercambio de experiencias. Mañana, sábado 22, de 9 a 14 horas, todos los participantes podrán peregrinar a la Puerta Santa de San Pedro. Al mismo tiempo, en el Auditorium Conciliazione, tendrá lugar el encuentro internacional "Diáconos en una Iglesia sinodal y misionera: ser testigos de la Esperanza", organizado por el Dicasterio para el Clero. Por último, a las 18.00 horas, habrá una vigilia de oración en el Aula Pablo VI.

El encuentro internacional organizado por el Dicasterio para el Clero

El encuentro internacional será una de las citas más significativas y reunirá a más de 1400 personas, "diáconos con sus familias, a menudo con sus esposas, así como delegados, responsables y referentes diocesanos nacionales que se ocupan precisamente del servicio diaconal en sus territorios", explica el padre Massimo Cavallo, responsable del Dicasterio para el Clero y coordinador del evento.

Ha sido concebido "como un encuentro hecho de escucha, diálogo, confrontación dialéctica", y en la primera parte, tras la oración de apertura, los saludos del cardenal prefecto Lazarus You Heung sik, y del secretario del dicasterio, monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, habrá una intervención a varias voces de delegados y expertos en caminos diagonales. También habrá dos reflexiones, una a cargo de la profesora Serena Noceto, docente de Teología Sistemática en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Florencia, y otra a cargo de don Dario Vitali, teólogo, docente de Eclesiología en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Un ministerio esencial para la misión de la Iglesia

La iniciativa nace de la invitación que el Dicasterio para el Clero recibió del Papa en la última asamblea plenaria, y pretende "relanzar, revitalizar, impulsar a las Iglesias particulares a valorizar el ministerio del diácono", aclara el padre Cavallo, "un ministerio antiguo en la Iglesia", pero todavía joven al haber sido reintroducido con el Concilio Vaticano II. El objetivo del Dicasterio para el Clero, a través de la reunión de mañana, es lanzar una encuesta para fotografiar la realidad del diaconado hoy, en todo el mundo, y constituir equipos internacionales de estudio que puedan trabajar en sinergia sobre esta cuestión.

"Nuestra reflexión parte precisamente del hecho de que el ministerio del diaconado es un ministerio esencial, fundamental para la vida y la misión de la Iglesia, sobre todo hoy, en este cambio de época que implica un poco a todos", observa el oficial del Dicasterio para el Clero, un ministerio que hay que cuidar “caminando juntos, proponiendo caminos y procesos de discernimiento tanto para la formación inicial como para la permanente”, y un ministerio, además, “que merece ser profundizado”, “animado”, “sostenido” y "colocado en el lugar que le corresponde en origen". "A menudo tenemos situaciones en las que el diácono es imaginado sólo como el asistente del sacerdote, del presbítero", dice el padre Cavallo, añadiendo que el Papa, hace algún tiempo, con "una broma feliz", especificó que "el diácono no debe ser relegado a ser un monaguillo" y que, por lo tanto, "no debemos reducir el ámbito del ministerio diaconal simplemente al culto, a la acción litúrgica".