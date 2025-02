Diáconos custodios del servicio a la «palabra, los pobres y el altar»

«Signos concretos de esperanza en el ministerio diaconal» es el tema del ciclo de catequesis en diversas iglesias de Roma, ofrecido en varios idiomas. Se trata de la primera cita del Jubileo de los Diáconos, que concluyó el domingo. El secretario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica subraya que el diaconado «es un ministerio que nace para la evangelización» y, por tanto, es un «signo de esperanza».

Isabella H. de Carvalho - Ciudad del Vaticano

Miles de diáconos han acudido a Roma con motivo del Jubileo dedicado a ellos, que se celebró del 21 al 23 de febrero. El primer evento es una serie de catequesis en varias lenguas, celebradas en distintas parroquias de Roma, sobre el tema «Signos concretos de esperanza en el ministerio diaconal». Monseñor Andrea Ripa, secretario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y obispo titular de Cerveteri, celebra su reflexión en la basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Un servicio a la Palabra, a la Iglesia y a los pobres

En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, monseñor Ripa explica cómo los diáconos permanentes, ejerciendo su ministerio al servicio de la Palabra, del altar y de los pobres, y viviendo no sólo en ambientes eclesiásticos, pueden llevar de modo especial la esperanza del Evangelio a quienes están alejados de la Iglesia.

¿Cómo cree que los diáconos permanentes pueden ser un signo concreto de esperanza en el mundo actual?

El diaconado es un ministerio muy antiguo, los Hechos de los Apóstoles ya nos hablan de él. Es un ministerio que a lo largo de la historia ha tenido momentos de gran difusión, pero también momentos de largo eclipse. Se reavivó con el Concilio Vaticano II y hoy lo estamos viviendo y desarrollando. Creo que puede ser un signo de esperanza, porque es un ministerio que nació para la evangelización, por tanto para el anuncio y para el testimonio. No hay nada más hermoso que el pueblo de Dios llevando un anuncio de esperanza, y para nosotros la esperanza es Cristo. Creo que el ministerio diaconal viene a enriquecer lo que es el arsenal ministerial de la Iglesia. No duplicando o sustituyendo el ministerio de los sacerdotes, sino añadiéndole algo, que es el de un nuevo ministerio. Este ministerio corresponde a una vocación, la de los diáconos, hecha para anunciar, hecha para el primer anuncio. Este creo que es el hermoso signo de la esperanza.

¿Cómo pueden los diáconos permanentes ser testigos y al mismo tiempo evangelizar a quienes están alejados de la Iglesia?

Los diáconos tienen una gran responsabilidad. El diácono Felipe, de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que los diáconos han nacido para anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen. Tengamos en cuenta que los diáconos permanentes normalmente tienen familia, por lo que tienen trabajos y frecuentan ambientes no sólo eclesiales. Es precisamente en sus ambientes de vida y de trabajo donde pueden hacer lo que hizo el diácono Felipe con el eunuco de la reina Candace: anunciar el Evangelio escuchando sus preguntas y, a través de sus preguntas, llegar a Cristo. Así que hay un testimonio que viene a través del primer anuncio, que es un testimonio en su propia vida familiar, porque son padres y esposos. Las personas que tienen a su alrededor no son necesariamente cristianas, así que precisamente con su vida, incluso antes de lo que hacen, pueden dar un testimonio a los que están lejos, pueden dar un anuncio de fe. Esperamos porque creemos en Cristo, y por eso los diáconos se convierten en portadores de esta esperanza nuestra, es decir, del anuncio de la persona viva y resucitada de Cristo.

En evidencia 23/02/2025 Homilía del Papa: los diáconos como «puentes» entre el altar y la calle El pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, monseñor Rino Fisichella, presidió, por delegación del Papa Francisco, la misa conclusiva del Jubileo de los Diáconos en la ...

¿Cómo puede la Iglesia dar a conocer mejor en el mundo el ministerio de los diáconos permanentes?

Desde cierto punto de vista, creo que hay una responsabilidad que depende de los mismos diáconos. Al fin y al cabo, en varias partes del mundo, como Italia por ejemplo, el diaconado es una realidad desde hace bastante tiempo, por lo que el testimonio personal y familiar, y el servicio eclesial de cada uno de los diáconos, puede ser ciertamente una forma de dar a conocer el diaconado. Desde el punto de vista de la Iglesia, creo que siempre es necesario tener claridad sobre la identidad del ministerio diaconal, ser precisos también en la asignación de tareas que no sean genéricas, sino que muestren que el diácono es un clérigo al servicio de una Iglesia local. Esto creo que puede servir también en la formación, al confiar un ministerio, hacer comprender lo útil y valioso que es el ministerio diaconal». En 2017, durante su visita a Milán, el Papa Francisco había dicho que el diácono, en definitiva, es el custodio del servicio en la Iglesia, un servicio que es servicio a la palabra, servicio al altar y servicio a los pobres. Lo que la Iglesia puede hacer es ayudar a los diáconos a recibir una formación que tenga el servicio en el corazón y confiarles ministerios relacionados con alguna forma de servicio: la palabra, el altar y los pobres.