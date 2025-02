Gallagher: Debemos tener el coraje de trabajar por la paz y la reconciliación

En el marco del Jubileo de las Fuerzas Armadas, el Secretario de Relaciones con los Estados participó en la conferencia “Los militares al servicio de la paz” en el Instituto Francés – Centro Saint-Louis - de Roma. “La guerra hoy –explicó– no se limita al uso de la fuerza, la paz exige la construcción de un orden basado en la justicia y la caridad. “Es también fruto de la solidaridad, de la salvaguardia de la casa común y de la promoción del bien común”.

Por Charles De Pechpeyrou

El coraje de la paz hoy no se limita simplemente a buscar el alto el fuego y a adoptar medidas para proteger a las poblaciones civiles, sino que significa también «creer que es posible actuar antes de que estalle la violencia, rechazar la lógica deshumanizadora que subyace a los conflictos, tratar de construir en todas partes la solidaridad y la fraternidad, tener la fuerza de ánimo y la determinación para superar las hostilidades» y «trabajar con los pueblos por una reconciliación verdadera y duradera». Este es el llamamiento formulado, «en el contexto tan complejo en el que nos encontramos hoy», por Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, con ocasión de la Conferencia “Los militares al servicio de la paz”, celebrada, ayer, en el Instituto Francés – Centro Saint-Louis, en Roma, en el ámbito del Jubileo de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de los Agentes de Seguridad.

La valentía de la paz

La referencia del prelado al coraje recordó las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el 8 de junio de 2014, durante una ceremonia en los Jardines del Vaticano a la que asistieron los presidentes israelí y palestino. En presencia, entre otros, de monseñor Antoine de Romanet, ordinario militar de Francia, y de la embajadora de Francia ante la Santa Sede, Florence Mangin, monseñor Gallagher destacó los cambios en la realidad militar, en un contexto en el que "la paz hoy ya no puede darse por sentada" y en el que "crecen las dudas sobre la capacidad de la comunidad internacional y de sus instituciones para mantener la confianza entre las naciones".

Lea también 08/02/2025 Jubileo de las Fuerzas Armadas: Palabras de los Papas a los constructores de paz Para el segundo de los grandes acontecimientos del Año Santo, repasamos algunos de los discursos de los Papas dirigidos a los militares. Los soldados, decía Juan Pablo II durante ...

En su discurso, titulado «Militares, el coraje para conquistar la paz hoy» y centrado, en particular, en la configuración de los conflictos actuales, el arzobispo británico recordó, siguiendo los pasos de los Papas a partir del Concilio Vaticano II, que «sería ilusorio reducir la paz a la pura ausencia de conflicto», ya que «la guerra hoy no se limita al uso de la fuerza».

Los conflictos actuales, a menudo multidimensionales, exigen "un enfoque integral de las cuestiones de seguridad". Hay que tomar en cuenta la seguridad alimentaria, ambiental, sanitaria y económica, explicó el Secretario de Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales. En otras palabras, la paz requiere construir un orden basado en la justicia y la caridad. “Es también fruto de la solidaridad, de la salvaguardia de la casa común y de la promoción del bien común”.

La búsqueda de la paz

Al aspecto multidimensional de la búsqueda de la paz, se añade la consideración de la naturaleza misma de los conflictos, que es muy variada, subrayó el representante de la Santa Sede. “Además de las guerras convencionales directas, hoy estamos presenciando guerras por poderes, guerras civiles, guerras híbridas, conflictos congelados y pospuestos, y guerras que se están convirtiendo en conflictos transnacionales”, dijo Gallagher, señalando que “la situación geopolítica es a veces tan compleja y polarizada que cualquier resolución del conflicto se vuelve extremadamente difícil”.

Un tercer aspecto de los conflictos actuales es el uso de nuevos tipos de armas, que están llevando a la producción de cantidades cada vez mayores de armas en todo el mundo. En particular, muchos países tienen armas de destrucción masiva y utilizan inteligencia artificial. Este uso de tecnologías y sistemas avanzados, capaces de identificar y alcanzar objetivos sin intervención humana directa, "no elude graves cuestiones éticas", insistió el prelado, recordando que la reciente Nota Antiqua et Nova del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para la Cultura y la Educación «alerta sobre el riesgo de que los sistemas de armas autónomas letales puedan a su vez hacer la guerra más «practicable».

"El carácter incontrolable de un poder destructivo de tal calibre, que puede afectar a un gran número de civiles inocentes, exige por tanto una atención muy seria, un diálogo entre los distintos actores y un compromiso firme de adoptar un arsenal de normas que permitan avanzar decididamente hacia la desmilitarización del mundo, incluso trabajando inmediatamente para construir la confianza entre los pueblos", afirmó el relator.

Lea también 08/02/2025 Jubileo de las Fuerzas Armadas: Sembrar la esperanza entre conflictos Uniformados con sus divisas, provenientes de más de 100 países, los integrantes de las fuerzas de seguridad peregrinan a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, conscientes de ...

Un nuevo enfoque de la "seguridad"

Por último, Monseñor Gallagher subrayó la necesidad de un "nuevo enfoque de la cuestión de la seguridad", con un "espíritu completamente nuevo", como indica el Concilio Vaticano II. Este enfoque, añadió, debe ser ante todo no violento: "se trata de proseguir los esfuerzos realizados en los tiempos modernos para excluir el recurso a la guerra como medio fiable para resolver las controversias internacionales, privilegiando siempre la no violencia".

El Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales observó que, sin embargo, desde la Edad Media, la Iglesia siempre ha tenido poderosos partidarios de la no violencia. Y los Papas contemporáneos han "condenado severamente la guerra, cualquier guerra, incluso más allá del concepto de 'guerra justa', cuyo marco moral había sido definido por San Agustín y Santo Tomás en su tiempo". En segundo lugar, este «espíritu enteramente nuevo» en la consideración de la guerra «exige un examen serio del cumplimiento del marco normativo destinado a proteger la dignidad y la integridad de los seres humanos en medio de las hostilidades», es decir, «el derecho internacional humanitario».

El derecho humanitario

Lea también 07/02/2025 Fisichella: El Jubileo de las Fuerzas Armadas es un horizonte que llama a la paz En la Oficina de Prensa de la Santa Sede, esta mañana, se han presentado los actos del Año Santo dedicados a las Fuerzas Armadas, a la policía y a la seguridad, previstos mañana y ...

Es esencial que el derecho humanitario ocupe el lugar que le corresponde en medio de las hostilidades, sea cual sea el tipo de conflicto. "En efecto, los civiles y los combatientes deben ser protegidos por las normas vigentes, inspiradas en los principios humanitarios dictados por la conciencia pública", aclaró el prelado, deplorando que en los últimos meses, "en diversos contextos y conflictos recientes, el derecho internacional humanitario haya sido a menudo descuidado, a veces de manera aparentemente deliberada".

Y en este sentido, señaló cómo el aumento de las atrocidades también forma parte de una tendencia a la trivialización de la violencia en muchas zonas de conflicto, destacando que «la violación de los derechos humanos y de las leyes que regulan la conducta de la guerra se está volviendo tan común que a veces se considera simplemente inevitable». Sin embargo, "no puede haber una paz auténtica y duradera, ni siquiera una paz 'justa', si no se respeta este marco normativo del derecho humanitario".

Para que los principios del derecho humanitario se apliquen plenamente, también es necesario reconocer las realidades cambiantes, en particular la creciente complejidad de los conflictos, afirmó el Secretario de Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Estos conflictos, de hecho, «ya no involucran necesariamente sólo a actores estatales, sino también a grupos armados y milicias privadas». Si bien es necesario «adaptar este marco normativo y su modo de aplicación», no basta, pues también es necesario redescubrir, tanto personal como colectivamente, los principios éticos fundamentales que deben guiar todas nuestras acciones concretas, incluso en las condiciones sobre el terreno que a veces hacen tan difícil el discernimiento.

"Buscar y redescubrir el significado de la dignidad humana y los principios morales que son la base de nuestra comunidad humana y nos unen más allá de las diferencias políticas, culturales o religiosas, y adherirse a ellos", concluyó Monseñor Gallagher, "requiere coraje, y esto es también una condición para construir la verdadera paz y crear un orden internacional armonioso".