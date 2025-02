Fisichella: El Jubileo de las Fuerzas Armadas es un horizonte que llama a la paz

En la Oficina de Prensa de la Santa Sede, esta mañana, se han presentado los actos del Año Santo dedicados a las Fuerzas Armadas, a la policía y a la seguridad, previstos mañana y el domingo: "Sin esperanza no hay paz.". Más de treinta mil participantes registrados de más de cien países alrededor del mundo. "Hasta hoy no se han producido cambios en el programa oficial del Jubileo", afirmó Fisichella. "El Papa debería estar presente" en la misa en San Pedro.

Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

“La necesidad de paz concierne a todos”: Monseñor Rino Fisichella , proprefecto del Dicasterio para la Evangelización – Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo, partió de las palabras del Papa Francisco para introducir el Jubileo de las Fuerzas Armadas, de la policía y de la seguridad. El evento, previsto para mañana y el domingo, es el segundo gran evento jubilar de 2025, después del dedicado al mundo de la comunicación, a finales de enero. En la conferencia de presentación celebrada, esta mañana, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el prelado subrayó, siguiendo el ejemplo del Pontífice, que la paz no es sólo un anuncio, sino que requiere acciones concretas y eficaces. La próxima cita jubilar, por tanto, se sitúa en un horizonte que impone, ante todo, la llamada a la paz, porque no es simplemente la ausencia de guerra, ni un mero equilibrio de fuerzas contrastantes, sino la obra de la justicia que contempla "el respeto de los pueblos, de su dignidad y la práctica de la fraternidad humana".

Monseñor Rino Fisichella Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización - Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo

La paz y la seguridad no tienen fronteras

Mirando después a Roma, el proprefecto subrayó el gran trabajo realizado por las fuerzas de seguridad, destacando cómo, gracias a su discreto pero constante compromiso, los peregrinos y los ciudadanos se sienten suficientemente seguros para poder vivir y celebrar el Jubileo en paz. La esperanza es que esto pueda también ocurrir en otras partes del mundo.

Actualmente, hay alrededor de treinta mil participantes inscritos para el evento de mañana y el domingo, veinte mil de los cuales son de Italia. Las personas en baja y las asociaciones que luchan en el sector también dieron su apoyo. También estarán presentes delegaciones de más de cien países porque –como subrayó Monseñor Fisichella– “la paz y la seguridad trascienden las fronteras territoriales para extenderse al mundo entero”.

El programa para el sábado y domingo

Entre los países más representados se encuentran España, Estados Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Francia, Brasil, Croacia, Colombia, Paraguay, Indonesia, Argentina, Suiza, Austria, Lituania, Bélgica, Países Bajos, Ecuador, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda. Además, a pesar de estar especialmente comprometidos con la seguridad del Papa y de la Plaza de San Pedro, no faltarán la Guardia Suiza, la Gendarmería y los Bomberos Vaticanos, que estarán presentes con sus respectivas delegaciones.

La mañana del sábado estará dedicada a la peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica Vaticana. Por la tarde, a las 15.00 horas, en la Piazza del Popolo, tendrá lugar un momento de bienvenida ofrecido por las fuerzas armadas y la policía italiana, con la actuación de algunas bandas musicales, porque también la música es un "válido instrumento de paz". Por último, el domingo por la mañana, la misa del Papa en la plaza de San Pedro, con algunos cuerpos militares involucrados en la función litúrgica. “El Jubileo es esperanza y la reaviva en el corazón de quienes trabajan por la paz y la seguridad. “Que esté dedicado a todas las poblaciones que viven en guerra, para que a todos se les devuelva la dignidad perdida”, concluyó el prelado.

Apoyo humanitario en Gaza y Líbano

Luego tomó la palabra el almirante de división y jefe del Estado Mayor Fabio Agostini , quien, trazando una visión general de las Fuerzas Armadas por la paz, recordó el compromiso en 37 misiones internacionales, con aproximadamente 7.700 hombres y mujeres, desplegados en 25 países diferentes entre Europa, Oriente Medio, África y el Mediterráneo. En total, añadió, 15.000 militares trabajan cada día en la seguridad de Italia y a nivel internacional, con tareas de seguridad y estabilización, formación de las fuerzas armadas locales, prevención del terrorismo, de la piratería, del tráfico ilícito y disuasión de posibles actos de agresión contra países europeos.

Además, no falta el apoyo humanitario a las poblaciones en dificultades. Agostini dedicó un punto particular de su discurso a Gaza: “Intervenimos desde el inicio de la crisis – recordó – con el barco 'Vulcano' y, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, un equipo sanitario interfuerzas trató a unos 69 pacientes menores”. El mismo compromiso se registró en el Líbano, prestando asistencia a los civiles heridos debido al conflicto en curso, en el puente aéreo con Jordania para transportar medicamentos a Gaza y en la reapertura del cruce de Rafah. Y en las mismas regiones se estudian nuevas operaciones humanitarias, porque "la paz y la seguridad nunca pueden darse por sentadas".

Almirante de División y Jefe de Estado Mayor Fabio Agostini

Sin esperanza no hay paz

Por su parte, el teniente coronel Ozren Lukenda, de la Armada croata, oficial de Estado Mayor de la misión “Eu Navfor Med-Irini” -una operación militar naval y aérea lanzada en marzo de 2020 por la Unión Europea para garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben el tráfico de armas hacia y desde Libia desde 2011- se centró en el término “esperanza”. En el contexto militar, dijo, se trata sobre todo de realizar operaciones de mantenimiento de la paz , porque sin la esperanza de construir la paz “no tendríamos nada”.

Teniente coronel Ozren Lukenda, Armada croata, oficial de Estado Mayor en la misión “Eu Navfor Med-Irini”

Los militares no son Rambo , sino personas.

Conmovedor, entonces, es el testimonio de Monseñor Sergio Siddi, Vicario General del Ordinariato Militar en Italia: entre las poblaciones que viven situaciones difíciles, de guerra, de crisis y de conflicto, dijo, "muchas veces los capellanes militares se encuentran frente a niños que no saben jugar, no saben dibujar". Su mirada también se dirigió a los soldados y las soldados: “Cubierto por el uniforme hay una persona que experimenta las angustias, los fracasos, los miedos, el sufrimiento de todos. La imagen de Rambo nunca ha existido en el mundo militar: nuestros muchachos no son Rambos , sino personas que se dedican con todas sus fragilidades a un servicio que es único”.

Monseñor Sergio Siddi, Vicario General del Ordinariato Militar en Italia

Vivir el Jubileo también a bordo de los buques militares

Para aquellos que viven lejos de casa durante muchos meses en el mar, a bordo de barcos militares, añadió, se ofrece la posibilidad de vivir el Jubileo. “No se han abierto auténticas “Puertas Santas” – explicó – pero en las capillas dentro de los barcos existe la posibilidad de vivir un momento de oración y de esperanza en este sentido. En el mundo, muchas capillas dedicadas al mundo militar, a veces formadas por una simple tienda de campaña, se han convertido en “iglesias jubilares”.

Algunos datos

Interrogado por los periodistas, Monseñor Fisichella recordó las numerosas veces en las que el Papa ha deplorado la carrera armamentista y reafirmó que el Pontífice tiene "una voz profética", su tarea es denunciar en voz alta las injusticias. Se espera que sus palabras puedan «encontrar oídos más atentos especialmente durante el Jubileo de los gobernantes», previsto del 20 al 22 de junio.

Respecto al estado de salud del Papa, que actualmente padece una bronquitis, el Pro Prefecto Fisichella confirmó la presencia del Pontífice en la misa del domingo y finalmente ofreció algunos datos generales sobre los peregrinos llegados a Roma: desde el 24 de diciembre, dijo, aproximadamente 1.300.000 personas han pasado por la Puerta Santa de la Basílica Vaticana. Al mismo tiempo, concluyó, es bueno recordar que "los números no son un criterio de validez para el éxito del Jubileo: lo que cuenta es lo que llega al corazón de la gente".