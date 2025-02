En Roma, los tesoros cristianos de Jordania, un santuario sin tiempo

En el Palacio de la Cancillería, la exposición «Jordania: Alba del cristianismo» puede visitarse desde el 1 hasta el 28 de febrero. Valiosos objetos dan testimonio de las raíces de la fe cristiana en el país, que ha arraigado de forma duradera a lo largo de los siglos. La ministra de Turismo y Antigüedades del Reino Hachemita de Jordania, Lina Annab: Este es un país donde los primeros cristianos encontraron la armonía, encontraron la paz, y hoy son parte integrante de la sociedad.

Maria Milvia Morciano - Ciudad del Vaticano

El Año Santo se enriquece con un nuevo itinerario jubilar: una peregrinación ideal, hoy diríamos «virtual», que atraviesa el tiempo y el espacio para llevar a Roma uno de los lugares que fueron el corazón de Tierra Santa, Jordania. A partir del 1 de febrero, será posible realizar este viaje por las salas del Palacio de la Cancillería y admirar así la exposición «Jordania: Alba del cristianismo / Jordan: Dawn of Christianity», abierta hasta el 28 de febrero. Noventa piezas, procedentes de 34 sitios arqueológicos, dan testimonio de la historia de las raíces del cristianismo en esta tierra, desde su nacimiento hasta nuestros días, cuyas huellas se conservan vívidamente. No se trata simplemente de una exposición de objetos artísticos, sino del testimonio de un legado espiritual secular en la Tierra Santa de Jordania, destinado a celebrar la unidad y la paz.

El evento, además del Año Jubilar, celebra otras felices coincidencias: treinta años de relaciones diplomáticas entre Jordania y la Santa Sede y el 60 aniversario de la visita del Papa Pablo VI al país el 11 de mayo de 1964. Pero más allá de los aniversarios, el vínculo con la Santa Sede es fuerte, hecho de amistad, respeto mutuo, armonía interreligiosa y compromiso común para proteger los lugares sagrados y abordar los retos globales enraizados en valores morales y humanitarios compartidos. Después de Pablo VI, los sucesivos Papas han visitado esta tierra: Juan Pablo II el 22 de marzo de 2000; Benedicto XVI el 8 de mayo de 2009; el Papa Francisco el 24 de mayo de 2014.

Lina Annab, Ministra de Turismo y Antigüedades del Reino Hachemí de Jordania

Un viaje a través de la historia y la fe

Jordania alberga varios lugares significativos de la fe cristiana, escenarios de la historia antigua que con el tiempo se han convertido en importantes lugares de peregrinación: Tel Mar Elias, lugar de nacimiento del profeta Elías, que atrae a fieles de las tres religiones abrahámicas; la cueva de Anjara, en las colinas al este del valle del río Jordán, donde descansaron Jesús, la Virgen y los discípulos, y la iglesia de Nuestra Señora de la Montaña o «Sayyidat al-Jabal», construida en la década de 1950; el monte Nebo, último lugar de reposo del profeta Moisés. Macheronte, al este del Mar Muerto, donde Josefo Flavio relata en las Guerras Judías el lugar del encarcelamiento y martirio de Juan el Bautista, descubierto recientemente por los arqueólogos; al-Maghtas, en la orilla oriental del río Jordán, el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, marcando el inicio mismo del cristianismo.

Un recorrido multimedia

El recorrido de la exposición hace uso de la tecnología moderna, recreando un verdadero viaje sensorial, una inmersión que pasa primero por un túnel-caverna, para evocar la paz y el silencio, pero también para recordar las características geomorfológicas de Jordania que acogieron a los cristianos que se refugiaron allí y los lugares del Bautista o incluso la cueva sagrada de Anjara. El itinerario serpentea por senderos penumbrosos que ponen de relieve brillantes fragmentos arquitectónicos, inscripciones, mosaicos, objetos de uso común o ceremonial.

Donde nació el cristianismo

La ministra Lina Annab explica las razones de la exposición y su importancia para los medios de comunicación vaticanos: «Esta exposición -dice- ha sido transportada a Roma con mucho cariño y es muy importante para nosotros porque su historia es la historia misma del cristianismo». Su título, «Alba del cristianismo», quiere explicar que el cristianismo comenzó en Jordania con el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista, y que fue entonces cuando el cristianismo comenzó en el mundo».

El símbolo del pez

«Se ilustran unos 30 lugares de Jordania -continúa Lina Annab- que son muy importantes para el cristianismo y algunos son también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ciertamente, la mayoría de las iglesias o, en todo caso, de las piezas datan del siglo VI, de la época bizantina, una época de especial florecimiento, aunque la presencia del cristianismo comenzó ya en los primeros siglos». El logotipo de la exposición lleva el símbolo del pez y no el de la cruz, precisamente para aludir a esta primera época», añade la ministra.

Un lugar de paz

«Los primeros cristianos vinieron a Jordania huyendo de la persecución y aquí encontraron la paz, vivían seguros. Vinieron a encontrar la armonía». Las distintas exposiciones ilustran la vida cotidiana de los primeros cristianos, cómo vivían. La gruta, en la primera sección de la exposición, es un recuerdo de los lugares donde se escondían y vivían. Todo el recorrido por las salas del Palacio de la Cancillería alude a una tierra que ha sido lugar de paz desde la Antigüedad hasta nuestros días». La ministra concluye: «En un momento como éste, en el que se celebra en Roma el Jubileo de la Esperanza, Jordania: Alba del Cristianismo trae aquí un país de paz. Y un país de paz es un lugar feliz. Es una invitación a venir a Jordania y visitar sus tesoros históricos y artísticos creados por musulmanes y cristianos que viven juntos en armonía. Creo, una vez más, que es muy importante mostrar el cristianismo primitivo, nacido en la Tierra Santa que se extiende desde Jordania hasta Palestina. Y en Jordania, los cristianos son parte integrante de la sociedad, no simples 'visitantes'».