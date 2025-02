En Beirut, el cambio comienza con los jóvenes cristianos

En el primer día de la misión del prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se reunió con los jóvenes de la Academia de Liderazgo para la Paz: "Son responsables de la Iglesia y del mundo". Durante todo el viaje, reza por la pronta recuperación del Santo Padre.

Salvatore Cernuzio - Beirut

Si no fuera por los edificios ennegrecidos o los derrumbados por la explosión del puerto en 2020, Beirut parecería una ciudad con una rutina normal y no una de las urbes más sufridas de todo Oriente Medio. Una aglomeración de smog y rascacielos, de coches que, bajo un manto gris perenne, recorren las calles serpenteantes con conducción desenfrenada y música a todo volumen; con los escombros del barrio de Dahieh, bastión de Hezbolá bombardeado por Israel, y la desolación del puerto, a un lado, y, al otro, tiendas con letreros luminosos en árabe-inglés, discotecas y un panorama sobrecogedor en cuanto cae la oscuridad, hacia las cuatro de la tarde.

En oración por el Papa

En este contexto vive una población azotada por la dura crisis económica que ha empujado a miles de jóvenes a emigrar, y por la reciente guerra que ha devastado la zona sur, con daños incluso en la capital, y agravado la crisis de los refugiados. De los cerca de siete millones de habitantes del Líbano, tres y medio son refugiados: sirios, palestinos, también africanos y asiáticos que trabajan como mano de obra.

Muchos están en la calle viendo pasar el coche negro con el cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, enviado al Líbano del 19 al 23 de febrero para llevar la cercanía del Papa a los obispos y patriarcas y alentar las iniciativas de la Iglesia local. Precisamente el Papa, hospitalizado en el Hospital Gemelli, es el pensamiento constante del cardenal, quien encomendó la salud del Pontífice a Nuestra Señora del Líbano, cuya estatua se eleva desde una altura de 600 metros, custodiando la ciudad y el mar.

La imagen de Nuestra Señora del Líbano.

Guerras, guerras y más guerras

"Rezamos por la pronta recuperación del Santo Padre", dijo Czerny a las personas con las que se reunió a su llegada a la capital libanesa, empezando por el nuncio apostólico Paolo Borgia y el arzobispo maronita de Trípoli, Youssef Soueif, que le dieron la bienvenida en el aeropuerto Rafic-Hariri.

El mismo del que los libaneses guardan en sus smartphones imágenes de aterrizajes de aviones bajo un cielo de fuego, durante las incursiones israelíes. Imágenes de guerra, otra guerra más para Líbano: "Hemos tenido una cada quince años. Desde la guerra civil del 75 siempre vivimos en un ambiente de guerras, guerras, pausas y guerras de nuevo. Casi hemos desarrollado una inmunidad", comenta monseñor Soueif.

El último conflicto entre Israel y Hezbolá ha cambiado un equilibrio ya de por sí delicado, aumentando la masa de refugiados que se han desplazado desde el sur hacia el centro y el norte: "De alguna manera han impuesto su presencia, pero han sido bien recibidos". Todos ellos. Especialmente por la Iglesia católica, que en Líbano mantiene una estructura fuerte y tiene voz y libertad (un caso raro o quizá único en Oriente Próximo).

Ganarse la confianza internacional

En la mañana del alto el fuego, muchas personas regresaron a sus casas y pueblos y no quisieron abandonar su país: "Aquí estamos intentando construir el futuro aunque no esté", explica Soueif, que respira aliviado cuando habla de la elección del nuevo presidente, Joseph Aoun, tras un largo impasse. "Ahora estamos trabajando para reforzar el Estado y la posición de la Iglesia, tenemos que ganarnos la confianza nacional e internacional. Cuando hay un sistema que funciona bien, la gente se queda".

Manifestaciones en Beirut.

Las garras de la crisis

La realidad actual, sin embargo, es que "no hay inversiones, no hay dinero de la gente, que salió de los bancos tras el colapso y acabó quién sabe dónde", dice el arzobispo. "Antes de la crisis, un dólar valía 1.500 liras libanesas; después de la crisis, 90.000 liras. Poco a poco, el ritmo se está recuperando con las tiendas locales y la producción. Muchos trabajadores, sobre todo en mi Trípoli, han vuelto a trabajar la tierra. Pero se llega a fin de mes, ningún joven puede hacer planes para casarse o comprarse una casa. Se vive del aire", se queja el obispo.

También habla del continuo flujo de personas que llaman a las puertas de las parroquias y las oficinas diocesanas, y se muestra conmovido por los libaneses de la diáspora que envían dinero desde el extranjero a sus familias: "Cada año llegan al Líbano entre 7.000 y 8.000 millones. Un increíble gesto de solidaridad que demuestra a este pueblo que no está abandonado".

Cercanía a la gente

Precisamente la cercanía a la gente es el objetivo de la misión del Cardenal Czerny, que visitará Trípoli y otros pueblos del sur en los próximos días. Las jornadas de ayer y hoy han estado dedicadas a una serie de encuentros institucionales: por la mañana el discurso ante la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano (APECL), motivo principal del viaje; ayer por la tarde la visita al Cardenal Béchara Boutros Raï, Patriarca de los Maronitas, en la sede del Patriarcado en Bkerké, y por último el diálogo con los jóvenes de la "Academia de Líderes para la Paz", una iniciativa -apoyada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral- que pretende promover la formación de jóvenes católicos menores de 35 años en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África), dotándoles de las herramientas necesarias para convertirse en líderes políticos, a través de los principios y valores de la Doctrina Social Católica.

En la tumba del Padre Kolvenbach

El Cardenal se reunió con ellos en la Nunciatura Apostólica, de regreso de un momento íntimo y personal: la visita a la tumba del Padre Peter Hans Kolvenbach, jesuita holandés, Superior General de la Compañía de 1983 a 2008, que enseñó en el Líbano y "dejó su corazón", pidiendo ser enterrado allí. La tumba, una lápida de mármol en medio de otras veinte iguales de jesuitas y misioneros libaneses (entre ellos Andreas Masse, mártir fusilado en Sidón en los años ochenta), se encuentra en el cementerio dentro del complejo del Collége Notre-Dame, un colegio "entre los mejores del Líbano" en el acomodado distrito de Baabda, gestionado por la Compañía.

El entonces Padre Czerny fue secretario del Apostolado Social del padre Czerny durante once años. Ayer, miércoles 19 de febrero, en el pequeño cementerio, le ha rendido homenaje deteniéndose unos instantes en oración y arrodillándose en el suelo. Después ha compartido un recuerdo con los medios de comunicación vaticanos: "A la luz del Vaticano II, Kolvenbach ha renovado y ordenado incansablemente todos los aspectos de la espiritualidad, la comunidad, la formación y, sobre todo, la misión de la Compañía de Jesús. Este trabajo culminó con la actualización de las Constituciones en 1995".

El cardenal Czerny reza ante la tumba del padre Kolvenbach.

Enseñanza católica

El legado de Kolvenbach también está vivo en el plan de estudios del colegio, al que asisten 3.300 alumnos, en su mayoría cristianos. Incluso siete ministros del nuevo gobierno son antiguos alumnos o tienen hijos en el instituto, informa el director. El 2% de los alumnos son musulmanes. En general, explican, la enseñanza católica sigue siendo una referencia en Líbano para las demás religiones: "Porque hay calidad, hay valores, hay espíritu, hay Evangelio".

Reunión con jóvenes de la Academia de Liderazgo para la Paz.

Testimonios de jóvenes

Son los mismos principios que llevan a cabo los 120 chicos de la Academia de Liderazgo para la Paz, pero en un ámbito diferente. Algunos de ellos se lo contaron en la Nunciatura al Card. Primero Michel, que se mostró agradecido con el proyecto: "Comprendí que como cristianos debemos alzar la voz, no sólo debemos comer y dormir, sino que tenemos valores que transmitir".

Después Fouad, que se convirtió en portavoz de tantos coetáneos que "dudan en implicarse en política, no por apatía, sino por un sentimiento común de orfandad, sintiéndonos completamente faltos de referencias y figuras que nos inspiren y guíen". "Sin embargo, añadió el joven, me pongo en pie y digo: 'Si no damos un paso al frente nosotros, ¿quién lo dará?'”. Jihan, un "libanés cristiano que cree en el futuro del país", también habló de la política como un "juego sucio", pero, dijo, "nuestros mentores en la academia nos muestran que la política no es originalmente corrupta, no es un juego sucio sino algo que puede restaurarse".

Una vez más, Rudy compartió su experiencia en Palermo, en el Consejo Mediterráneo de la Juventud, como representante de la Iglesia siríaca, y Julie dijo: "No hay conflicto entre política y cristianismo. La política es servir, mi vocación es servir a la comunidad, mi fe cristiana quiero llevarla a la práctica política".

Por último, los gemelos Joseph y John esbozaron su campaña social para que los chicos superen ese sentimiento de victimismo por haber nacido en un lugar como Líbano. "Intentamos transmitir que nosotros también podemos convertirnos en líderes. Tenemos miedo de serlo, de estar en política, pero debemos y podemos ser protagonistas del cambio".

Esperanza para los países que sufren los mismos problemas

Gracias por vuestro "compromiso, por compartir, por las buenas noticias", les dijo Czerny mientras hablaba: "Muestren esperanza a otros países que sufren los mismos problemas. Sean luz en la oscuridad", añadió.

Para el cardenal, confió, en la raíz de muchos problemas está la gobernanza, pero sus conversaciones con el Papa Francisco le dejaron claro que, en cambio, "es la fraternidad la clave de todo problema". "Si somos hermanos y hermanas, somos buenos gobernantes", dijo, recordando el mensaje de Evangelii Gaudium, a saber, que "la vocación cristiana fundamental es evangelizar". Siempre y en todas partes, "si es necesario incluso con palabras", dijo, citando el dicho atribuido a San Francisco de Asís recordado tantas veces por el Papa. Dos soluciones ofrecidas por Czerny, "oración y trabajo", tomadas de la enseñanza de San Ignacio: "Orar como si todo dependiera de Dios; trabajar como si todo dependiera de nosotros". Al final de la reunión, rezaron todos juntos un Padrenuestro por la "pronta recuperación" del Pontífice.

El Cardenal Czerny con el Nuncio Borgia y el Arzobispo maronita Soueif.