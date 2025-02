Cuamm, la guerra que resta recursos a la salud de las mujeres

En el número de febrero de la revista mensual de L'Osservatore Romano «Donne Chiesa Mondo», una entrevista con Chiara Maretti, obstetra italiana que lleva tres años en Sudán del Sur: la financiación de los donantes internacionales se canaliza hacia otros lugares, poniendo en peligro a los más frágiles

de Diamante D'Alessio

«África está retrocediendo. No es que esté parada, en realidad está retrocediendo. Y es culpa de las guerras, que se llevan los recursos de los países más frágiles. Y en estos países más frágiles, las mujeres y los niños son los más amenazados. La salud de las mujeres está cada vez más en peligro». Lo dice Chiara Maretti, 48 años, de Varese, obstetra, que lleva tres años en Sudán del Sur con Cuamm, Médicos con África, una ONG que se ocupa de la salud en los países del África subsahariana.

A menudo le cuenta a Don Dante Carraro, el director del Cuamm, el alma, que desde que estallaron las guerras en Ucrania y entre Israel y Gaza, en un país como Sierra Leona, el gasóleo ha subido de 8.000 a 22.000 leones el litro. El resultado es que las ambulancias funcionan con hipo, luego se rompen, y se pierden decenas y decenas de madres que necesitan cesáreas de urgencia. Cuenta que demasiados niños de Karamoja, una región de Uganda, mueren de desnutrición. O que, en Tanzania, otro país donde trabaja Cuamm, el precio de los medicamentos para la diabetes es tres veces superior al de hace un año. O que en el hospital de Wolisso, en Etiopía, el coste de un par de guantes estériles ha subido a un euro: un día cualquiera se consumen cientos y cientos de ellos. «Costes insostenibles para países tan pobres -señala Chiara Maretti- aquí, en Sudán del Sur, el Gobierno ya no puede pagar los sueldos porque la financiación de los donantes internacionales se va a otra parte».

Las historias de quienes se marchan con el Cuamm son siempre extraordinarias, y la de Chiara no es una excepción. «En Italia fui matrona en Como y Monza, pero durante mi formación fui a trabajar a un dispensario muy pequeño, y en medio de la nada, en Kenia. Esa fue la primera vez en África. Luego, en 2014, me fui con Cuamm a Sierra Leona. Estalló la primera epidemia de ébola y nos quedamos allí».

¿Qué recuerda del ébola?

El aislamiento absoluto: en África, el contacto humano lo es todo. Aquí, los saludos duran un cuarto de hora, te das la mano, te abrazas y te vuelves a dar la mano: rituales muy importantes. Con el ébola todo se paró: los mercados y las escuelas cerraron. Yo iba al hospital y ni siquiera podía coger en brazos a los bebés. Un sufrimiento inmenso para mí, que en cuanto entro en pediatría quiero cogerlos uno a uno.

¿Cuándo llegó a Sudán del Sur?

Vine por primera vez en 2015 para dar clases en la escuela de obstetras abierta por el Cuamm. Luego tuve que volver a Italia y me fui a trabajar a una clínica privada en Suiza, pero no duré mucho: volé al Kurdistán donde, durante dos años, trabajé en salud reproductiva en los campos de refugiados. Allí, Don Dante Carraro me llamó para pedirme que volviera a Sudán del Sur y durante tres años he sido la responsable del país.

¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta en Sudán del Sur?

La inestabilidad política que se refleja en todo lo demás. Y eso genera una pobreza extrema, absoluta, de la que ya no se habla. Apenas se habla de Sudán, donde hay guerra, y casi todo el mundo confunde los dos estados. Se calcula que más de 700.000 refugiados han llegado de Sudán, huyendo irónicamente a este lugar que -según los últimos datos- es el país más pobre del mundo y ocupa el primer lugar en mortalidad materna e infantil. Nos pareció un hito importante poder celebrar seis meses sin mortalidad materna en los tres hospitales donde está presente el Cuamm. En cualquier otro país ni siquiera se hablaría de ello: aquí es un gran éxito. En Italia tengo colegas que se jubilan después de 40 años sin haber visto morir a una mujer durante el parto. Qué suerte tienen. Eso es, lo difícil es no dejarse abatir: porque cada vez tienes ganas de volver a empezar. Hay que mirar los resultados a largo plazo.

¿Cuál es su receta personal para no dejarse abrumar por las tragedias que ve a su alrededor?

Es como vaciar el mar con una cucharilla. Pero cada cucharilla tiene nombre y apellidos, es una vida. Si en los tres años que llevo en Sudán del Sur hubiera conseguido salvar, aunque sólo fuera a una madre, habría merecido la pena. Nunca debemos perder de vista por qué estamos aquí. Y luego está mi receta un poco loca y muy personal: ir al hospital, servir, incluso los sábados y domingos, cuando no debería estar trabajando. Necesito ver pacientes, necesito tener los pies en el suelo y ver, y sentir, por qué estoy aquí.

La guerra resta recursos a la salud de las mujeres. Ucrania, Israel y Gaza: ¿cuál de estos dos conflictos tiene más impacto en la situación de las mujeres en África?

No puedo decir cuál es peor porque el reflejo más evidente que hemos tenido aquí es que la mayoría de los fondos internacionales se han desviado. Esas guerras se perciben como emergencias mientras que nuestras situaciones se definen como crónicas y, por lo tanto, desde el comienzo de la guerra en Ucrania ha habido una gran ralentización en la llegada de fondos. El golpe de gracia para nosotros ha sido Gaza: el dinero llega con cuentagotas. Se llama fatiga del donante, que ve a África como una causa perdida.

¿Cuál es la situación en Sudán del Sur?

Dramática. Durante diez años, hasta 2023, recibimos fondos de un fondo común encabezado por los gobiernos británico y canadiense; ahora este país, que no tiene recursos propios, recibe fondos de un proyecto del Banco Mundial, a través de Unicef, pero el presupuesto asignado a las ONG es menos de la mitad del que teníamos hasta el año pasado. Así que las organizaciones no tienen más remedio que recortar el personal allí, los médicos, las parteras.

¿Y cómo repercute esto en la vida de «sus» hospitales?

Afortunadamente, el sistema Cuamm se mantiene gracias a una serie de donantes, incluso privados, que marcan la diferencia. Además, esta ONG siempre ha invertido mucho en recursos humanos, personas que no vienen a trabajar en lugar de los africanos en los hospitales, sino que trabajan con colegas locales. Lo centramos todo en la formación: una receta hermosa y también complicada. Apoyamos dos escuelas de parteras porque son el sustento del sistema.

De hecho, es mucho más fácil venir aquí y construir un hospital desde cero, con expatriados, que hagan funcionar el mecanismo como un reloj, pero este modelo no hace crecer a África, al sistema sanitario local. Nosotros, en los hospitales públicos, tenemos que respetar cada día una dinámica complicada. Y luego está la nueva escasez de medicamentos, cada vez recibimos menos: cada mes el Cuamm tiene que intervenir con fondos propios para conseguir suficientes. En otros hospitales, las mujeres que tienen que someterse a una cesárea tienen que comprar sus propias gasas y suturas.

¿Qué se puede hacer?

Seguir creyendo en este magnífico continente. Veo a obstetras recién licenciadas trabajando en hospitales; o en centros de salud perdidos en la naturaleza me encuentro con una antigua alumna que puede estar viviendo en una choza de barro, pero que trabaja con una sonrisa. Tengo muy buenos colegas africanos: cirujanos y parteras de primera. Lo extraordinario es que se formaron en sus propios países, como Uganda o Kenia. Eso me da esperanza y fuerza.